«Estaba solo cuando dejé Medicina, lo aposté todo al mundo de los eSports»

Juan Isai Borges Luján es una de esas personas que la palabra miedo no aparece en su diccionario. Sentir que nadie te apoya, que nadie cree en ti y aún así, lanzarte al vacío es para personas valientes y Juan lo fue.

Estudiaba Medicina, estaba en tercero de carrera y con todo aprobado. Pero tenía una pasión por la que luchar, «de pequeño, como todos los niños iba al ciber a jugar con mis amigos a videojuegos» relata Isai. En los tiempos libres, el canario recuerda que se iba a una sala de ordenadores a jugar al Counter- Strike. Su verdadera pasión. El Counter es un videojuego de disparos en primera persona y se juega a través del ordenador.

Quería ser parte de un equipo de eSports. Pero, ¿qué son los eSports? Son competiciones multijugador organizadas en torno a diferentes videojuegos. Se asemejan mucho a los deportes tradicionales, con la diferencia que siempre va a ser un videojuego y que normalmente, el creador del juego tiene los derechos de autor y va a permitir o no la realización de dichos torneos.

Tras este breve inciso y volviendo a la historia de Juan, el grancanario recuerda que no estaba feliz en la universidad. « Estaba desmotivado con la carrera, sentía que el sueño de mi vida era dedicarme profesionalmente a los videojuegos y me lancé al vacío a por ello», recuerda Isai con nostalgia. Su familia no lo entendió «no dejes la carrera, que decepción intenta compaginarlo me decían, estaba solo».

Además, los comienzos fueron duros, empezó trabajando como entrenador en x6tence por apenas la mitad del salario mínimo. «¿ Quién deja medicina para ganar 400 euros?». Ni sus amigos le apoyaron, pero poco a poco fue consiguiendo hacerse con un nombre en la reciente industria de los videojuegos.

No fue sencillo, tuvo que « derribar muros de conocimiento» a base de estar más de 16 horas en frente del ordenador. Él mismo reconoce que no fue sano, pero «es la única forma de llegar al nivel de complejidad que te exige este sector», relata Isai con una mirada que transmite orgullo y satisfacción.

Desde el 29 de enero de 2022, Juan trabaja para Evil Genuines, está haciendo labores de estudio del big data en su juego, el Counter-Strike, con los ingenieros. «Estamos intentando automizar todos los procesos posibles, para ayudar a los jugadores en todas las situaciones posibles».

Adiós a Gran Canaria en marzo

«Nervioso, pero contento». Así se siente Juan Isai cuando piensa en marzo. En el momento de «dejarlo todo en la isla» y partir hacia Seattle, California. El canario admite que era una oferta irrechazable. «Por fin voy a dejar de teletrabajar, no estaba siendo nada sano para mi salud física y mental», afirma.

El canario va a poner rumbo a Estados Unidos en marzo, pero no sabe cuando volverá. «Avisé en casa que volveré en Navidad, aunque intentaré regresar en verano», cuenta Isai. Eso sí, va a echar mucho de menos a su familia y amigos. Pero está feliz, Juan puede vivir ahora de su sueño.