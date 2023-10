Kipchoge y Kiptum, la batalla por bajar de las 2 horas en maratón

La historia mil veces contada del héroe griego Filípides que recorrió la mítica distancia para anunciar la victoria griega frente a los persas en la primera guerra médica (490 a. C.) y cayó muerto por el cansancio, fue la que dio origen a la prueba del maratón. Filípides era un hemeródromo, un correo encargado de recorrer grandísimas distancias para transmitir mensajes. Pero según historiadores griegos, los hechos recogidos por Heródoto, no son del todo exactos. Filípides no recorrió solo los 42 kilómetros que separan Maratón y Atenas. El mensajero fue enviado por los atenienses a Esparta (246 kilómetros) para pedir apoyo militar, porque los persas eran muy superiores, y luego tuvo que volver para informar de que los espartanos no llegarían a tiempo. A pesar de eso, la batalla de Maratón la ganaron los atenienses contrapronóstico.

Dos mil quinientos años después, otra batalla se está desencadenando en el mundo del maratón. El joven Kelvin Kiptum acaba de arrebatar a su compatriota Kipchoge el honor de ser el más rápido en los 42,195 m. Eliud Kipchoge ha sido destronado y Kiptum es el gran favorito para bajar de las dos horas, pero sigue siendo el mejor maratoniano de la historia. En París 2024 se vivirá la gran batalla entre los dos kenianos con el permiso de la gran leyenda, el etíope Kenenisa Bekele.