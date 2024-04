El 'Islas Canarias' también sonará en los Juegos Olímpicos de París 2024

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de abril 2024, 21:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tony Rojas (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) suma y sigue en su ya extensa carrera poniendo ritmo en competiciones deportivas por todo el Mundo. El DJ grancanario repetirá cita olímpica y estará en París este verano (del 26 de julio al 11 de agosto) para ponerle ritmo -y mucho más- a la siempre espectacular modalidad de vóley playa. «Ya no es solo el tema de ser el DJ. Ahora me encargo de todo lo referente al show y a la toma de decisiones con respecto a la innovación en el deporte. Mi compromiso concierne también en empaparme de la música de cada uno de los países que compiten, teniendo siempre en cuenta que no tenga mensajes negativos ni insultantes de ninguna clase», relata el isleño a pocos meses ya de encarar una nueva cita mayúscula para añadir a su amplio y sobresaliente currículum.

Con nada menos que 33 años ya de experiencia en todo tipo de eventos internacionales, Rojas destaca que «unos Juegos Olímpicos conlleva una gran responsabilidad en todos los sentidos y es donde se reúne lo mejor de cada país y cada uno en su rama. Con lo cual, es todo a lo grande, en todos los sentidos, en el de responsabilidad también, claro». Entre sus muchas anécdotas vividas en sus cuatro citas olímpicas anteriores, Rojas recuerda sobremanera la de Río 2016, cuando «decidieron que yo sería el DJ para todos los atletas en el Maracanazinho antes de salir a la inauguración. Fue un éxito absoluto, con todos los atletas cantando, bailando y gozando. Aquel festejo improvisado fue nombrada la mejor fiesta pre-inaugural de la historia». Rojas posa con Rafa Nadal en los Juegos de Río. C7 Una cancha espectacular En París le aguarda una nueva cita en mayúscula, donde ya nos adelanta que la cancha de vóley playa estará ubicada en el Campo de Marte -un jardín público que con sus 24,5 hectáreas es de los espacios verdes más grandes de París- enfrente de la Torre Eiffel. «El beach volleyball es el deporte con más éxito (junto con atletismo) de los Juegos. y por eso se ha ubicado en el sitio más espectacular de París», estima el grancanario. Allí coincidirá una vez más con los mejores jugadores del planeta en busca de una medalla olímpica muy deceada por todos. Muchos de ellos amigos gracias a la relación estrecha que existe en la arena durante la competición. «Hay una relación muy estrecha con ellos y con los árbitros. Saben que pincho la música que les anima y eso forma parte de su motivación personal», relata Rojas. 33 años en la élite La ya extensa trayectoria de Tony Rojas comenzó en el año 91, cuando fue contratado para pinchar, en la capitalina playa de Las Canteras, durante el ya extinguido Circuito Winston que se celebraba con éxito por entonces y donde el grancanario también participaba como jugador. Desde entonces ha estado presente, en más de 50 países, en numerosas citas del Mundo: Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales… Y no solo en la modalidad de vóley playa, ya que también ha trabajo en citas destacadas de baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, judo, taekwondo, futmesa, Fórmula1, maratones, softball, etcétera. Rojas posa con José María Padrón, el árbitro tinerfeño que estará en París también. C7 Una trayectoria donde siempre ha paseado con orgullo la bandera canaria. «Siempre es una ilusión, un reconocimiento y un orgullo llevar el nombre de Canarias por todo el mundo», destaca sin olvidarse ni un segundo de sus raíces esté en el país que esté ni tampoco de hacer sonar los acordes canarios cada vez que puede. «En todo el mundo, a todos los países que voy, la música canaria nunca falta. Siempre pincho canciones de Quevedo, de Poncho, Sayle, Chocolate Sexy… Y, por encima de todo, lo que más pongo es el Pasodoble Islas Canarias», comenta. Y lo explica: «Esa es fundamental, sobre todo cuando a José María Padrón [árbitro internacionlal tinerfeño y amigo que también estará en la cita de París y con el que ha coincidido en otros grandes eventos] le toca pitar como principal en alguno de sus partidos yo lo presento siempre con el pasodoble. No puede faltar». En París, este verano, volverá a sonar para el orgullo de toda Canarias, en especial de su familia, padres y hermanas (Luisa Padrón, Juan Rojas, Isabel Rojas y Ana Rojas): «Ellos son los que han tenido la paciencia para dejarme recorrer este camino», asevera orgulloso y agradecido. Medalla de oro en los Panamericanos Santiago 2023 Rojas gustó tanto en los Juegos Panamericanos Santiago (Chile 2023) que fue elegido mejor Director Musical y DJ por primera vez en la historia del evento americano, además de concederle la medalla de oro (simbólica) al mérito por su trabajo. «Me llamaban el Marciano, porque nadie sabía quién era. Hicieron un matinal especial en un programa de televisión y me la entregaron en directo»