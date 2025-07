Aday López Abellán sienta cátedra

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 11:51 Comenta Compartir

Hablar de Aday López Abellán es hacerlo de deporte, su auténtica filosofía de vida. Este grancanario, destinado desde octubre de 2020 en el Regimiento de Infantería Tenerife 49, es un referente en el pentatlón militar sin olvidar sus múltiples logros en el atletismo, militando en la actualidad en el CajaCanarias,

Lo que pocos conocen es que Aday López Abellán es todo un referente en el pentatlón militar, ya que este año ha conseguido su noveno campeonato de España de manera consecutiva. Es el mejor de España desde 2016. «Llevo practicando el pentatlón militar desde el año 2009, teniendo la suerte de poder clasificar para el Campeonato de España desde ese mismo año. Gracias a esa gran experiencia en mi primer año se me metió el gusanillo competitivo en esta disciplina deportiva militar, mejorando y superándome en los años siguientes consiguiendo entrar en el equipo nacional en 2012 y asistiendo a mi primer Mundial. Desde ese entonces y hasta ahora sigo comprometido con representar a España y por supuesto a Canarias mediante la Brigada de Canarias».

El pentatlón militar es una disciplina combinada de cinco pruebas deportivas arriesgadas al entrenamiento de los militares y tiene su origen en el adiestramiento de los batallones de paracaidistas, comandos, buzos tácticos y patrulleros del Ejército de los Países Bajos, implementado luego de la 2ª Guerra Mundial. Las disciplinas del pentatlón militar son el tiro con fusil a 200 metros, con dos pruebas, una de precisión y otra de velocidad; recorrido de obstáculos (500 metros), con 20 obstáculos; natación con obstáculos (50 metros), con 4 obstáculos; lanzamiento con granadas en precisión y distancia; y cross-country, 8 kilómetros para los competidores masculinos y 4 kilómetros para las competidoras femeninas.

Ser nueve veces, de manera ininterrumplida, campeón de España es todo un orgullo para él, y ostenta el récord de campeonatos consecutivos en la historia del pentatlón militar español. «Ser campeón de España fue algo que me propuse seriamente a partir de 2013 a la vuelta de mi participación en la misión de Afganistán (Aspfor XXXIII). Estuve varios años siendo subcampeón -2014 y 2015- y me subí a lo más alto del cajón en 2016 por primera vez y hasta la fecha. Si me hubieran preguntado hace diez años que si me veía consiguiendo batir el récord de campeonatos conseguidos, que estaba en siete veces por el Subteniente Carlos Mengual, habría dicho que eso es una locura inalcanzable, y mucho menos se me hubiera pasado por la cabeza hacerlo de manera consecutiva, siendo el noveno este año. Nunca me lo propuse, mi objetivo era mejorar año tras año mi marca personal y si revalidaba el título mejor aún», afirma con su humildad habitual.

Y la gran pregunta que todos se hacen es hasta cuándo. «Ahora lo que toca es seguir haciendo historia. Jajaja. Me he propuesto intentar conseguir el décimo campeonato nacional consecutivo y poner el cierre a mi carrera deportiva de alto nivel en el deporte militar. Este año conseguí hacer fácil lo que para nada lo fue, a pesar de que los números muestren lo contrario ganando con autoridad, pero el pentatlón militar es muy exigente tanto física como mentalmente y tienes que llegar al máximo para ganar. Todos estos años de exigencia acaban pasando factura y mi principal objetivo ahora es sanar y recuperarme de unas molestias poniéndome en manos de la doctora Paloma Suárez de Medicina Deportiva en Vithas Gran Canaria que me conoce bien».

Adelantando que «me he puesto fecha de caducidad y me retiraré el próximo año. La principal motivación es poner el broche a tantos años, consiguiendo asistir el próximo año al Mundial y así lograr la máxima condecoración militar por méritos deportivos -medalla CISM categoría doble oro- por haber asistido a 9 mundiales o más. Tengo esa espinita clavada y no me gustaría retirarme sin conseguirlo y claro, por supuesto, para ello trataré de llegar como siempre a por todas al Campeonato de España y si cae el décimo pues será la guinda del pastel a una retirada soñada».

Su vida siempre han sido retos, contando con el inestimable apoyo familiar. Aday López Abellán se ha ganado a pulso todo lo que ha logrado y en el pentatlón militar sienta cátedra.