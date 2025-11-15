Directo | Georgia - España

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien
Georgia
17:00h.
España
GEO
ESP
Colpisa
Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:30
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Willy Sagnol
4-3-3
Giorgi Mamardashvili
portero
Giorgi Gocholeishvili
defensa
Luka Lochoshvili
defensa
Saba Goglichidze
defensa
Vladimer Mamuchashvili
defensa
Iuri Tabatadze
centrocampista
Anzor Mekvabishvili
centrocampista
Otar Kiteishvili
centrocampista
Zuriko Davitashvili
Delantero
Budu Zivzivadze
Delantero
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Álex Baena
Delantero
0%
GEO
0%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
