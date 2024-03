El precio del fútbol femenino en Canarias

A pesar del auge y crecimiento exponencial del fútbol entre las mujeres en nuestro país tras los éxitos de la selección en la Nations League y en el pasado Mundial, lo cierto es que el desarrollo del balompié en Canarias aún presenta importantes luces y sombras a la hora de ofrecer un futuro sostenible.

Aunque el panorama isleño ha conseguido reducir la distancia con respecto a la Península -se ha pasado de tres a ocho equipos insulares entre la Liga F, la Primera y Segunda RFEF-, los costes por mantener en vilo un nuevo equipo con toda su estructura supone todo un quebradero de cabeza a la hora de hacer números y cuentas.

De hecho, en la actualidad sacar un equipo en categoría nacional en Canarias implica contemplar un presupuesto mínimo que ronda los 350.000 euros, cifra que se eleva entre 500.000 y cerca de un millón si hablamos de Primera Federación. Ya en la máxima categoría, las cuentas oscilan entre los 14 millones del FC Barcelona, un modelo de éxito que da beneficios en la actualidad -algo que contrasta900.000 euros del Levante Las Planas con el resto de secciones del conjunto catalán- y los , el equipo más modesto a nivel económico.

Ante este escenario, una futbolista cobra de media en torno a 400 o 600 euros en Segunda RFEF, algo que puede variar, entre una jugadora con ficha B -una canterana del primer filial-, que podría apenas percibir una dieta, y una estrella que se eleva a 600 o incluso 800, como contraprestación para poder pagar el correspondiente alquiler del piso o agregando algún tipo de colaboración en el organigrama técnico del club.

El abanico se amplía en la categoría de plata -Primera RFEF-, una división calificada desde 2021 como «profesional», si bien el sueldo puede variar entre cuantías similares al del escalón anterior y el salario mínimo interprofesional -1.134 euros-. Mientras, en la Liga F, tras las últimas movilizaciones y el reciente acuerdo con sindicatos, se ha configurado un salario mínimo de 21.000 euros para esta campaña, aunque podría aumentar hasta los 23.000 en función del crecimiento de los ingresos de la competición -1.750 euros mensuales-.

Contrastes con el masculino

En este sentido, los contrastes en el fútbol son más que significativos. El salario mínimo de la máxima categoría femenina es incluso inferior al del tercer escalón masculino -30.000 euros anuales-. Para más inri, la doble Balón de Oro y campeona del Mundo, Alexia Putellas, aún sigue deshojando la margarita de su renovación con el Barcelona, club que aún medita si cumplir con la petición de la atacante catalana de elevarle sus honorarios hasta el millón de euros, una cantidad 37 veces inferior a la de Frankie de Jong, el mejor pagado de la sección masculina.

Por ello, la desproporción se hace evidente mientras bajamos de división. La relación salarial de una jugadora de Primera Federación es cinco veces inferior a la de un profesional masculino de la Segunda (5.300 euros), mientras que un activo de la Segunda RFEF femenina apenas podría percibir una cuantía similar -e incluso inferior- a la de la quinta división masculina.

Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona. En la actualidad sigue negociando su renovación, que podría elevar su sueldo a un millón de euros. LigaF

el 60% del presupuesto lo cubren las subvenciones

En la actualidad, el fútbol canario se encuentra representado en la Liga F por el Costa Adeje Tenerife y por siete conjuntos en la Segunda Federación -Fundación Tenerife, UDG B, Real Unión de Tenerife, Juan Grande, Guiniguada, Unión Viera y Fermarguín-.

Para poder mantener uno de estos proyectos de manera sostenible, cabe recordar que el 60% de sus presupuestos está cubierto por las subvenciones de las administraciones públicas. Una aportación que, en el caso del archipiélago, es vital, entre Gobierno de Canarias, cabildos, federación y ayuntamientos. A eso hay que añadirles las ayudas y bonificaciones en los desplazamientos.

En el caso del Costa Adeje Tenerife, de Liga F, tiene garantizados del Gobierno de Canarias 1,6 millones entre 2022 y 2025, y otros 1,2 millones anuales por parte del Cabildo de Tenerife, a cambio de promocionar la isla en el frontal de la camiseta.

El Costa Adeje Tenerife, único representante en la LIga F, la máxima categoría. Costa Adeje

Taquillas de apenas 300 euros

CANARIAS7 ha analizado el panorama actual con varios dirigentes del fútbol femenino sobre varias cuestiones más que reveladores sobre la gestión diaria. Basta con decir que al menos tres de los siete equipos que compiten en la tercera categoría nacional renunciaron a su correspondiente eliminatoria de Copa del Reina ante la imposibilidad de poder sufragar los gastos correspondientes. «Para la ida suponían 5.000 euros trayendo a los árbitros de la Península y la vuelta era algo más de 7.000, teniendo en cuenta el hospedaje y el traslado en guagua -la federación cubre el viaje en avión, gracias a la bonificación por la insularidad-. Era algo inviable para nosotros», afirmó uno de los máximos responsables de la sección femenina de su club, que prefirió no revelar su identidad para este reportaje.

«El esfuerzo de las instituciones es vital. No podríamos sacar adelante el proyecto porque todavía queda ese empuje para enganchar a la ciudadanía», señaló otro directivo. «Podemos estar luchando por el ascenso o por no descender, que no es poca cosa en esta categoría. Estamos empezando a hacer historia en el fútbol femenino, pero todo esfuerzo se vuelve estéril si en taquilla, por ejemplo, apenas recaudamos 250 o 300 euros, una cuantía que solo da para pagar a los árbitros», agregó.

Imagen de las gradas en uno de los encuentros del Femarguín. Femarguín

La base y el esfuerzo de captación está consolidada. Ya son casi un centenar de equipos isleños entre la máxima categoría y la Preferente -un total de cinco categorías-. Además, han sido cuatro las jugadoras canarias seleccionadas para la Roja -María José Pérez, Misa Rodríguez, Andrea Sánchez Falcón y Sandra Hernández-. Una ya ha sido campeona del mundo -Misa- y otra incluso se ha labrado un importante currículum en ligas extranjeras como México y Portugal -Falcón-. No obstante, el ejemplo del FC Barcelona -única sección de la entidad catalana que dio beneficios, en comparación al baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines-, con superávit de 4 millones de euros, un récord mundial de 91.553 espectadores en un partido y una plantilla de ensueño.