Piqué, Ocio, Villa... los negocios de los futbolistas

Aitor Ocio todavía recuerda a aquel exjugador del Athletic de Bilbao que vivía de las rentas y a cuya hija le pidieron en el colegio que escribiera una redacción donde contase a qué se dedicaba su padre. Mientras sus amigas volcaban su adoración por el arquitecto, la abogada, el frutero o el médico de turno, esta pequeña dejó el folio en blanco porque era incapaz de dar forma a lo que él hacía, una vez fuera de los terrenos de juego, para ganarse la vida. «A mis compañeros, la anécdota les hizo gracia, pero a mí me dio que pensar. 'Esto no me va a pasar nunca' -dije-, 'mi hija tiene que identificar qué hace su padre'».

Veinte años más tarde, durante los que aprovechó para estudiar Humanidades y Empresa «y me inflé a leer la revista 'Emprendedores'», Aitor Ocio regenta tres empresas orientadas a la estética, el bienestar personal y la práctica deportiva, y tiene participación en una promotora inmobiliaria sevillana. «Comprendí muy pronto que si quieres ganarte la confianza de tu entorno, no puedes vivir eternamente de lo que fuiste; que si lo que vendes no se sujeta, no vale para nada». Sabe que es un afortunado: cuando imprimió un cambio a su vida tenía un colchón, y que en su caso se alinearon la intuición, el atrevimiento y la constancia. Hoy tiene 34 empleados a su cargo, «34 circunstancias personales», y quizá por venir del mundo del fútbol nada valora más que un equipo. Él asegura haberlo conseguido.

El caso del defensa es sólo uno más de una larga lista de emprendedores que decidieron reinventarse cuando colgaron las botas de fútbol o que se sumergieron en el proceso mundo de las inversiones cuando todavía estaban en activo. Los hay que parecen bendecidos con la varita mágica de la fortuna y quienes han sufrido formidables varapalos. Ahí está Gerard Piqué, epítome del éxito empresarial, embarcado ahora en la construcción de un hotel de lujo en Málaga. El defensa lleva años revelándose como un hombre especialmente dotado para los negocios -Kosmos, la Copa Davies, 'League of Legends'- ha encadenado en los últimos años triunfos incuestionables que le han situado entre los cien empresarios más imaginativos según la lista Forbes. El último, su entrada en la plataforma Sorare, en la que invirtió 3 millones cuando era prácticamente una desconocida y ahora está valorada en 3.600 millones. El reverso de la moneda lo plantea Kerad Holding, que pasó de ser el símbolo de su emporio -tocaba lo mismo inversiones y promoción inmobiliaria que el ramo de la alimentación- a entrar en números rojos hace unos años.

Entre drones y yeguadas

Su compañero de selección, Iker Casillas, es otra estrella con olfato. La incubadora de empresas que presentó en octubre, Sport Boost, orientada a la innovación y la juventud, ya ha empezado a rendir sus primeros frutos, con proyectos como Fly, una 'startup' que combina drones e inteligencia artificial para grabar partidos y que tiene una vertiente comercial a través de abonos; o Idoven, volcada en la detección temprana de problemas cardiacos; o Kognia, un software para el análisis de partidos. Las expectativas son brillantes y ayudan a mitigar el amargo sabor de boca que dejó Ikerca, la marca con la que 'San Iker' gestionaba inversiones inmobiliarias de Boadilla del Monte a Móstoles y que hizo aguas hace cinco años.

Reinventarse «Si quieres ganarte la confianza de tu entorno, no puedes vivir eternamente de lo que fuiste. Si lo que vendes no se sujeta, no vale nada» aitor ocio Exfutbolista del Athletic y del Sevilla

Sergio Ramos, por ejemplo, enjuga estos días sus últimos sinsabores en el Paris Saint- Germain con la inauguración de un gimnasio John Reed en Madrid. El de Camas, que a los 15 millones de sueldo añade los patrocinios deportivos y los pingües beneficios por las redes sociales, lleva sumergido en negocios inmobiliarios desde 2004, cuando fundó su empresa matriz Sermos. Ramos ha hecho mucho dinero, pero también ha sufrido descalabros como el de Los Berrocales -con embargos y fondos buitre de por medio- o el del centro comercial 'El Marquesado', de Espartinas. Sus mayores alegrías llegan de la mano de su yeguada SR4, que ocupa una finca de 44 hectáreas en Bollullos de la Mitación y donde cría caballos de pura raza española, y sus inversiones en arte, con obras de Phil Frost o el callejero Banksy.

Como Ramos o Piqué, muchos siguen en activo: el delantero Andrés Iniesta (delantero en Japón y rostro de la bodega que sus familia explota en Albacete), el centrocampista del Celta Denis Suárez (a cargo de hoteles, restaurantes , oficinas y grandes superficies de alimentación) o el delantero del Granada Jorge Molina, que vive un momento dulce dentro y fuera del césped: el más veterano de LaLiga en hacer triplete es también propietario de varios gimnasios. Entre los que ya ven el partido desde la grada están un Fernando Torres más musculado que nunca y volcado con Nine Fitness, una línea de gimnasios 'boutique'; Álvaro Arbeloa, al frente con sus hermanos Yago y Raúl de Miogroup, una consultora de marketing digital bien apuntalada en Bolsa; o Ezequiel Garay, el defensa argentino que al igual que el anterior tejió su carrera a caballo entre Reino Unido y España, y a quien las lesiones han apartado del fútbol. Desde hace meses se recupera del mal trago embutido en un chaleco de obra, la de los 15 chalés que construye en Bétera (Valencia).

La importancia de un 'plan B'

Todos escucharon en casa aquello de que la vida de un jugador es corta y que conviene tener un 'plan B'. Así lo certifica David Villa, alma mater del Grupo DV7 centrado en la formación de jóvenes jugadores en todo el mundo, con academias desde Nueva York hasta Tokio, ciudades ambas en las que jugó en la recta final de su carrera. «Dejamos nuestra profesión entre los 30 y los 40 años, una época en la que eres viejo para el fútbol pero aún joven para la vida», explica este 'legionario' del balompié, que dio sus primeros chuts en Langreo, «una época de la que quedan unos valores, unas ilusiones, los amigos y la familia». El permanente escrutinio público no es algo que Villa eche en falta: «La fama es el modo que tiene de manifestarse la admiración del público, y eso es bueno, pero he llegado a ese punto en que lo que de verdad me llena es desarrollar mis proyectos empresariales y estar rodeado de los míos».

La misma cantinela que escuchó Borja Fernández, que con 15 años ya estaba en las categorías inferiores del Real Madrid y que atisbó las primeras lecciones del manual del perfecto emprendedor en los vestuarios del Real Madrid, rodeado de galácticos, aunque entre su sueldo y el de ellos mediara un abismo. «Hablar de inversiones era un tema recurrente, imagínate, aunque tus aspiraciones no son las mismas con esa fichas de ensueño que cuando dispones de 20.000 euros». Eso sí, apostilla el centrocampista que se despidió en el Real Valladolid, «algunos sólo cuentan las cosas que les salen bien y no las malas». También aprendió otra cosa: «Hay mucho buitre que se arrima cuando tienes la suerte de cara y que desaparece sin dejar rastro cuando las cosas se tuercen. Eso no te libra de futuros tropezones, pero alguna clave ya te da», desliza.

Gerard Piqué (Manchester United, Zaragoza, Barcelona) Organiza la Copa Davis

A este producto genuino de La Masía, la fortuna le sonríe. En sus manos están la productora Kosmos y la organización de la Copa Davis, por no hablar del equipo KOI de 'League of Legends' del que es dueño junto a Ibai Llanos. En 2020 invirtió 3 millones en la plataforma 'online' Sorare, que pasó de ser una desconocida a tener un valor 3.600 millones. En julio se embarcó en la construcción de un hotel de lujo en Málaga.

Álvaro Arbeloa (Real Madrid, West Ham) Consultor de marketing digital

Junto con sus hermanos Yago y Raúl, el defensa 56 veces internacional lidera la consultora de marketing digital Miogroup, una empresa de marcado carácter familiar ya con presencia en México y que no renuncia a buscar nuevos mercados. Un dato: el precio de sus acciones se disparó un 57% cuando salió a bolsa en el BME Growth.

Aitor Ocio (Athletic, Eibar, Osasuna, Sevilla) Empresas de cuidado personal

Al defensa afincado en Bilbao, de 45 años, le tiran más las empresas de cuidado personal. Suyas son Clínica Henao, un establecimiento de medicina estética reconvertido en un centro 'wellness', el spa balinés S'Thai y Thefitsports, de entrenamiento personal. De su paso por Sevilla sigue vinculado a la promotora inmobiliaria Grupo ABU.

Borja Fernández (Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Kolkata) Hotel rural, vino y gastrobares

El centrocampista orensano es propietario de un hotel rural en la Ribeira Sacra, 'O Cabo de Mundo', una casa de alquiler y un viñedo donde da forma a vinos blancos y tintos, como Urbanita, Vago y Cortes. Vive en Valladolid, donde tiene dos gastrobares, el último abierto justo antes de la pandemia, 'Melel'.

David Villa (Sporting, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, New York City...) Academias de fútbol

Dirige el Grupo DV7, con academias de fútbol en Nueva York, San Diego, Vancouver, Puerto Rico, República Dominicana y Japón; al tiempo que ayuda a jugadores de todo el mundo a convertirse en profesionales. Tiene participación en el Queensboro FC de la USL Championship; y en Owqlo, una plataforma tecnológica que conecta a las propiedades deportivas con sus aficionados. Sus inversiones se sitúan en España y EE UU.

Iker Casillas (Real Madrid, Oporto) 'Startups' vinculadas al deporte

Durante años, la sociedad Ikerca gestionó inversiones inmobiliarias y derechos de imagen por lo que ingresaba 4 millones al año. El infarto le apartó de los estadios, pero no de la acción. Además de la fundación que impulsa proyectos educativos, lidera Sportboost, una incubadora de 'startups' vinculadas al deporte.

Ezequiel Garay (Racing, Real Madrid, Benfica, Zenit, Valencia) Promotor inmobiliario

Retirado este pasado verano a resultas de una grave lesión de cadera, el defensa argentino da ya sus primeros pasos en el mundo inmobiliario. Como promotor se ha estrenado con Gargor Luxury State que construye 15 chalés de lujo en Bétera (Valencia), casas unifamiliares de 175 m2 con piscina privada al precio de medio millón de euros.

Andrés Iniesta (Barcelona, Vissel Kobe) La bodega familiar de Albacete

Después de 14 años en el club catalán, esta leyenda del fútbol tiene claro cuál será su refugio cuando cuelgue las botas. Su familia explota desde los 90 una bodega en Albacete con dieciséis enseñas de vinos, incluidos ecológicos, que se abre ya paso en el mercado chino.