Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

15:15h.

Espanyol

Escudo RCD Espanyol de Barcelona
[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Jornada 5

Directo | Real Madrid - Espanyol

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:51

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-4-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Franco Mastantuono

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Gonzalo García

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

José Manuel González Álvarez

4-4-2

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Tyrhys Dolan

centrocampista

Urko González de Zárate Quirós

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Edu Expósito

Delantero

Estadísticas

0%

ESP

RMA

0%

ESP

ESP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Directo | Real Madrid - Espanyol

Directo | Real Madrid - Espanyol