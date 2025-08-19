Directo | Real Madrid - Osasuna

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 M19/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega
Real Madrid
20:00h.
0
-
0
Osasuna
Min. 12
RMA
OSA
Colpisa
Madrid
Martes, 19 de agosto 2025, 19:38
12'
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
12'
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
7'
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Brahim Díaz
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Alessio Lisci
3-4-3
Sergio Herrera
portero
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Juan Cruz Álvaro Armada
defensa
Valentin Rosier
centrocampista
Jon Moncayola
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Rubén García
Delantero
Ante Budimir
Delantero
Aimar Oroz
Delantero
81,1%
RMA
18,9%
OSA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
