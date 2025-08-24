Directo | Mbappé adelanta al Real Madrid en el Tartiere

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Real Oviedo
20:30h.
0
-
1
Real Madrid
Min. 47
Kylian Mbappé (36')
OVI
RMA
Gol! Min 36'
Gol de Kylian Mbappé
Colpisa
Madrid
Domingo, 24 de agosto 2025, 20:10
45'+2'
Final primera parte, Real Oviedo 0, Real Madrid 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde la banda izquierda.
44'
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
40'
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
37'
¡Gooooool! Real Oviedo 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
37'
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kylian Mbappé con un centro al área.
36'
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
36'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Costas.
36'
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
36'
Remate parado. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
34'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
33'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Luka Ilic.
33'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
33'
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
33'
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
32'
Remate parado. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
30'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
30'
Se reanuda el partido.
29'
El juego está detenido debido a una lesión Luka Ilic (Real Oviedo).
29'
El juego está detenido (Real Madrid).
29'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
29'
Luka Ilic (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
27'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Luka Ilic.
27'
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
23'
Remate parado. Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.
22'
Remate parado. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
18'
Fuera de juego, Real Madrid. Rodrygo intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
18'
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
12'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
12'
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ilyas Chaira.
11'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leander Dendoncker.
11'
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
11'
Mano de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
5'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aarón Escandell.
3'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Veljko Paunovic
3-4-3
Aarón Escandell
portero
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Oier Luengo
defensa
Nacho Vidal
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Rahim Alhassane
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
Ilyas Chaira
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
27,1%
OVI
72,9%
RMA
|0
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|5
|0
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|14
|3
|Faltas cometidas
|2
|
