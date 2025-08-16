Directo | Raphinha adelanta el Barça en Son Moix

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Mallorca
18:30h.
0
-
1
FC Barcelona
Min. 9
Raphinha (6')
MLL
BAR
Gol! Min 6'
Gol de Raphinha
Colpisa
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:06
7'
¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 1. Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca.
6'
Fuera de juego, Mallorca. Pablo Torre intentó un pase en profundidad pero Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jagoba Arrasate
4-2-3-1
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Johan Mojica
defensa
Manu Morlanes
centrocampista
Antonio Sánchez
centrocampista
Takuma Asano
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Sergi Darder
centrocampista
Vedat Muriqi
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
28,4%
MLL
71,6%
BAR
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.