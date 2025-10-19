Directo | Getafe - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Getafe
20:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 48
GET
RMA
Colpisa
Domingo, 19 de octubre 2025, 19:40
45'+3'
Final primera parte, Getafe 0, Real Madrid 0.
45'+3'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
45'+2'
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
45'+2'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
45'+1'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
45'+1'
Falta de Diego Rico (Getafe).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
42'
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.
39'
Remate fallado por Alex Sancris (Getafe) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.
38'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
38'
Luis Milla (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
37'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rodrygo.
37'
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
37'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
35'
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
34'
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Éder Militão.
30'
Falta de Mario Martín (Getafe).
30'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Djené Dakonam.
28'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Kiko Femenía.
26'
Falta de Luis Milla (Getafe).
26'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
25'
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Mano de Luis Milla (Getafe).
21'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
21'
Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate fallado por Mauro Arambarri (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área tras botar una falta.
19'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
19'
Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
19'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
19'
Domingos Duarte (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Mano de Franco Mastantuono (Real Madrid).
17'
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
17'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
15'
Mano de Mauro Arambarri (Getafe).
13'
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
10'
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
9'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.
9'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
9'
Falta de Diego Rico (Getafe).
8'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrygo.
6'
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
4'
David Alaba (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Adrián Liso (Getafe).
3'
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
2'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Mario Martín (Getafe).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Kiko Femenía
defensa
Juan Iglesias
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Alejandro San Cristóbal Sánchez
Delantero
Adrián Liso
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
David Alaba
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
23,7%
GET
76,3%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|5
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|6
|11
|Faltas cometidas
|8
|
