LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

20:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 48

GET

RMA

Jornada 9

Directo | Getafe - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:40

Icono45'+3'

Final primera parte, Getafe 0, Real Madrid 0.

Icono45'+3'

Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.

Icono45'+2'

Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono45'+2'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono45'+1'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono45'+1'

Falta de Diego Rico (Getafe).

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono42'

Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.

Icono39'

Remate fallado por Alex Sancris (Getafe) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.

Icono38'

Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).

Icono38'

Luis Milla (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono37'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rodrygo.

Icono37'

Falta de Mauro Arambarri (Getafe).

Icono37'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono35'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono35'

Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono34'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono31'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Éder Militão.

Icono30'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono30'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Djené Dakonam.

Icono28'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Kiko Femenía.

Icono26'

Falta de Luis Milla (Getafe).

Icono26'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono25'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Mano de Luis Milla (Getafe).

Icono21'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono21'

Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Remate fallado por Mauro Arambarri (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área tras botar una falta.

Icono19'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono19'

Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono19'

Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono19'

Domingos Duarte (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono18'

Mano de Franco Mastantuono (Real Madrid).

Icono17'

Falta de Mauro Arambarri (Getafe).

Icono17'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Icono15'

Mano de Mauro Arambarri (Getafe).

Icono13'

Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Falta de Federico Valverde (Real Madrid).

Icono10'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono9'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.

Icono9'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono9'

Falta de Diego Rico (Getafe).

Icono8'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrygo.

Icono6'

Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

David Alaba (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Adrián Liso (Getafe).

Icono3'

Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Juan Iglesias

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Djené Dakonam

defensa

Diego Rico

defensa

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Alejandro San Cristóbal Sánchez

Delantero

Adrián Liso

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

David Alaba

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

23,7%

RMA

GET

76,3%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 5
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 6
11 Faltas cometidas 8

Directo | Getafe - Real Madrid

Directo | Getafe - Real Madrid