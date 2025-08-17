Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

Espanyol

20:30h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 1

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 1

Directo | Espanyol - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:13

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Edu Expósito

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Jofre Carreras

centrocampista

Ramon Terrats

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Thiago Almada

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

ESP

100%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

