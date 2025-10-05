Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

20:00h.

0

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 15

  • Carl Starfelt (6')

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Gol! Min 6'

Gol de Carl Starfelt

Jornada 8

Directo | Celta - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:58

Icono14'

Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono14'

Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Alonso con un centro al área.

Icono13'

Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono13'

Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

12'

Se reanuda el partido.

11'

El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Icono10'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono6'

Gol en propia puerta de Carl Starfelt, Celta de Vigo. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.

Icono2'

Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-2-1

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Williot Swedberg

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

53,8%

ATM

CEL

46,2%

ATM

ATM

0 Goles 1
0 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Directo | Celta - Atlético

Directo | Celta - Atlético