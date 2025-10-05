Directo | Celta - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: César Soto Grado
Celta
20:00h.
0
-
1
Atlético
Min. 15
Carl Starfelt (6')
CEL
ATM
Gol! Min 6'
Gol de Carl Starfelt
Colpisa
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:58
14'
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
14'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Alonso con un centro al área.
13'
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
12'
Se reanuda el partido.
11'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
10'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Marcos Llorente.
6'
Gol en propia puerta de Carl Starfelt, Celta de Vigo. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.
2'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-2-1
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Williot Swedberg
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
53,8%
CEL
46,2%
ATM
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
