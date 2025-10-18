Directo | Witsel pone las tablas con un golazo de chilena

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
FC Barcelona
15:15h.
1
-
1
Girona
Pedri (12')
Min. 23
Witsel (19')
BAR
GIR
Gol! Min 12'
Gol de Pedri
Gol! Min 19'
Gol de Witsel
Colpisa
Sábado, 18 de octubre 2025, 15:00
20'
¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 1. Axel Witsel (Girona) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.
20'
Corner,Girona. Corner cometido por Marc Casadó.
18'
Corner,Girona. Corner cometido por Alejandro Balde.
16'
Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
15'
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
14'
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
14'
Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 0. Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
12'
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
9'
Se reanuda el partido.
9'
El juego está detenido (Barcelona).
5'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pau Cubarsí.
3'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
3'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
3'
Falta de Bryan Gil (Girona).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Toni Fernández
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
Míchel Sánchez
4-4-2
Paulo Gazzaniga
portero
Hugo Rincón
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Daley Blind
defensa
Álex Moreno
defensa
Bryan Gil
centrocampista
Arnau Martínez
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Joel Roca
centrocampista
Cristian Portugués Manzanera
Delantero
Vladyslav Vanat
Delantero
69,4%
BAR
30,6%
GIR
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia