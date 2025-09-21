Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

20:00h.

1

-

0

Getafe

Escudo Getafe Club de Fútbol

  • F. Torres (14')

Min. 19

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

Gol! Min 14'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 2'

Mario Martín ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 5

Directo | Ferran Torres adelanta al Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:40

Icono15'

¡Gooooool! Barcelona 1, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono14'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Abdel Abqar.

Icono12'

Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).

Icono12'

Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono12'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono10'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

Icono8'

Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono8'

Falta de Kiko Femenía (Getafe).

Icono8'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono6'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono4'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.

Icono3'

Mario Martín (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono3'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario Martín.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Ferran Torres

Delantero

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Djené Dakonam

defensa

Diego Rico

defensa

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Adrián Liso

Delantero

Borja Mayoral

Delantero

Estadísticas

68%

GET

BAR

32%

GET

GET

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 5

Directo | Ferran Torres adelanta al Barça