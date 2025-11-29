Directo | Olmo adelanta al Barça tras otra asistencia de Raphinha

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
FC Barcelona
15:15h.
2
-
1
Alavés
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7')
Dani Olmo (25')
Min. 47
Pablo Ibáñez (0')
BAR
ALA
Gol! Min 7'
Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Gol! Min 25'
Gol de Dani Olmo
Tarjeta amarilla Min 35'
Marc Bernal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 0'
Gol de Pablo Ibáñez
Tarjeta amarilla Min 31'
Abde Rebbach ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:55
45'+1'
Remate fallado por Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Victor Parada.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
45'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
44'
Lamine Yamal (Barcelona) remata poste, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
43'
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
41'
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
39'
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
39'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Remate fallado por Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
36'
Marc Bernal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
36'
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
33'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).
32'
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
32'
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
32'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
31'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (Barcelona).
28'
Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
26'
¡Gooooool! Barcelona 2, Deportivo Alavés 1. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
25'
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Nahuel Tenaglia estaba en posición de fuera de juego.
25'
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
24'
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Joan García.
24'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jonny (Deportivo Alavés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Abde Rebbach.
23'
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
23'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
23'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
23'
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
20'
Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
18'
Se reanuda el partido.
18'
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
12'
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
11'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
11'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
7'
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
7'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
7'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
5'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
5'
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
5'
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
4'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
4'
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda tras un contraataque.
1'
¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.
1'
Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.
1'
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Bernal
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
Eduardo Coudet
4-1-4-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Jon Pacheco
defensa
Victor Parada
defensa
Antonio Blanco
centrocampista
Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Denis Suárez
centrocampista
Abde Rebbach
centrocampista
Lucas Boyé
Delantero
61,5%
BAR
38,5%
ALA
|2
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|3
|2
|Remates fuera
|4
|1
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|5
|7
|Faltas cometidas
|7
|
