Directo | Atlético - Real Madrid

LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Javier Alberola Rojas
Atlético
15:15h.
1
-
1
Real Madrid
Le Normand (13')
Min. 28
Kylian Mbappé (24')
ATM
RMA
Gol! Min 13'
Gol de Le Normand
Tarjeta amarilla Min 21'
Sörloth ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 24'
Gol de Kylian Mbappé
Colpisa
Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:51
28'
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
28'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
24'
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
23'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
23'
Remate rechazado de Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
22'
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
22'
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
22'
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios después de un pase en profundidad.
21'
Se reanuda el partido.
21'
El juego está detenido (Real Madrid).
20'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Alexander Sørloth intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
18'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
18'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
17'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jude Bellingham.
16'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
16'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
14'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca tras botar una falta.
13'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
13'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Thibaut Courtois.
11'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios con un centro al área.
7'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
7'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
6'
Se reanuda el partido.
5'
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
2'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un saque de esquina.
1'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dani Carvajal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
centrocampista
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
delantero
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
delantero
Julián Alvarez
delantero
Giacomo Raspadori
delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Franco Mastantuono
delantero
Kylian Mbappé
delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
delantero
37,6%
ATM
62,4%
RMA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
