LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Atlético

20:00h.

0

-

0

Osasuna

Min. 1

ATM

OSA

Jornada 9

Directo | Atlético - Osasuna

Minuto a minuto

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:45

Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Alessio Lisci

3-5-2

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Jorge Herrando

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Rubén García

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Ante Budimir

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Estadísticas

14,3%

OSA

ATM

85,7%

OSA

OSA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

