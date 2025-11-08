Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

17:30h.

0

-

0

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 9

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Jornada 12

Directo | Atlético - Levante

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:05

Icono8'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.

Icono7'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.

Icono6'

Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono4'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Roger Brugué

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Estadísticas

83,9%

LEV

ATM

16,1%

LEV

LEV

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

