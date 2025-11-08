Directo | Atlético - Levante

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Atlético
17:30h.
0
-
0
Levante
Min. 9
ATM
LEV
Colpisa
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:05
8'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
6'
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
4'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Roger Brugué
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
83,9%
ATM
16,1%
LEV
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia