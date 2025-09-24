Directo | Betis - Nottingham Forest

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann
Real Betis
20:00h.
1
-
1
Nott'm Forest
Bakambu (14')
Min. 22
Igor Jesus Maciel da Cruz (17')
BET
NFO
Gol! Min 14'
Gol de Bakambu
Gol! Min 17'
Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz
Tarjeta amarilla Min 1'
Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:44
22'
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde muy cerca.
15'
¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
13'
Falta de Douglas Luiz (Nottingham Forest).
13'
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Mano de Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
12'
Remate fallado por Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área.
9'
Remate parado. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).
6'
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
6'
Matz Sels (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).
6'
Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Junior Firpo (Real Betis).
2'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
2'
Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
2'
Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Ángel Ortiz
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Junior Firpo
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Sofyan Amrabat
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
Ange Postecoglou
4-1-4-1
Matz Sels
portero
Neco Williams
defensa
Nikola Milenkovic
defensa
Felipe Rodrigues da Silva
defensa
Oleksandr Zinchenko
defensa
Ibrahim Sangaré
centrocampista
Morgan Gibbs-White
centrocampista
Douglas Luiz Soares de Paulo
centrocampista
Elliot Anderson
centrocampista
Callum Hudson-Odoi
centrocampista
Igor Jesus Maciel da Cruz
Delantero
40,3%
BET
59,7%
NFO
|1
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|4
|Faltas cometidas
|4
|
