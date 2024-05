Las 17 finales que forjaron la leyenda del rey de Europa

Óscar Bellot y Álex Sánchez Madrid Miércoles, 29 de mayo 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Real Madrid es el rey del Viejo Continente. El club de Chamartín, uno de los fundadores de la antigua Copa de Europa, atesora catorce 'orejonas' en sus vitrinas. Es el doble exacto de las que suma el segundo equipo con más laureles en la competición estrella, el Milan. Por detrás de los blancos y los 'rossoneri' aparecen el Bayern de Múnich y el Liverpool, ambos con cinco entorchados. Con cinco se sitúa el Barça y con cuatro el Ajax. También ha repetido corona Inter y Manchester United (tres), así como Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest y Oporto (dos). El listado de las 68 ediciones previas a la actual lo completan otros diez campeones: Celtic, Hamburgo, Steaua de Bucarest, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Manchester City, Feyenoord, Aston Villa, PSV y Estrella Roja.

Desde el amanecer del torneo en 1955, el monarca absoluto del mismo ha forjado su leyenda ejerciendo un dominio apabullante y ofreciendo un rendimiento que raya la excelencia en los duelos decisivos: solo ha perdido tres de las diecisiete finales que ha afrontado hasta la fecha. Después de tocar el cielo en París (tres veces), Bruselas (dos), Glasgow (dos), Madrid, Stuttgart, Ámsterdam, Lisboa, Milán, Cardiff y Kiev, los blancos aspiran a agregar Londres a su lista de dominios el 1 de junio. Este es el impresionante trayecto que cimentó el mito.

1 1956 La primera La piedra fundacional

EFE

ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 4 3 RIAL 79’ 62’ HIDALGO MARQUITOS 67’ 19’ TEMPLIN RIAL 30’ 6’ LEBLOND DI STÉFANO 14’ ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 4 3 RIAL 79’ 62’ HIDALGO MARQUITOS 67’ 19’ TEMPLIN RIAL 30’ 6’ LEBLOND DI STÉFANO 14’ ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 4 3 RIAL 79’ 62’ HIDALGO MARQUITOS 67’ 19’ TEMPLIN RIAL 30’ 6’ LEBLOND DI STÉFANO 14’

Un año después de la creación de la Copa de Europa, el Real Madrid inauguraba el palmarés imponiéndose por 4-3 al Stade de Reims en la final disputada en el parisino Parque de los Príncipes. El conjunto que por entonces entrenaba José Villalonga había dejado por el camino a Servette, Partizán y Milan, antes de citarse con el campeón francés. El equipo galo, liderado por el posteriormente madridista Raymond Kopa, se puso 0-2 arriba al poco de iniciarse el choque, pero el Real Madrid igualó el marcador antes del descanso gracias a los tantos de Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial. Volvió a golpear el Stade de Reims en la segunda parte, mas los blancos consumaron la remontada merced a las dianas de Marquitos y de Héctor Rial. «Hemos cumplido sencillamente con nuestro deber», señalaría Santiago Bernabéu después de que el capitán Miguel Muñoz levantase el trofeo.

2 1957 La segunda Dinastía en curso

AFP

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU MADRID (ESPAÑA) REAL MADRID FIORENTINA ESPAÑA ITALIA 2 0 GENTO 76’ DI STÉFANO 70’ ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU MADRID (ESPAÑA) REAL MADRID FIORENTINA ESPAÑA ITALIA 2 0 GENTO 76’ DI STÉFANO 70’ ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU MADRID (ESPAÑA) REAL MADRID FIORENTINA ESPAÑA ITALIA 2 0 GENTO 76’ DI STÉFANO 70’

A medida que el nuevo torneo cobraba entidad, la nómina de participantes se acrecentaba con un único objetivo, arrebatarle la corona al Real Madrid. Los principales candidatos a lograrlo eran los 'Busby Babes' del Manchester United, un equipo con el que los blancos se verían las caras en semifinales tras apear previamente a Rapid de Viena y Niza. Pero los 'diablos rojos' cayeron en el Santiago Bernabéu por 3-1 y tampoco pudieron imponerse en Old Trafford (2-2). La final se celebró en Madrid, con la Fiorentina como adversario. El cuadro italiano planteó un partido espinoso, pero el campeón hizo valer su condición en el tramo final para retener el cetro con goles de Alfredo Di Stéfano, de penalti, y Paco Gento.

3 1958 La tercera Rendidos a un equipo imparable

Archivo

ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) REAL MADRID MILÁN ESPAÑA ITALIA 3 2 GENTO 107’ 77’ GRILLO RIAL 79’ 59’ SCHIAFFINO DI STÉFANO 74’ ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) REAL MADRID MILÁN ESPAÑA ITALIA 3 2 GENTO 107’ 77’ GRILLO RIAL 79’ 59’ SCHIAFFINO DI STÉFANO 74’ ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) REAL MADRID MILÁN ESPAÑA ITALIA 3 2 GENTO 107’ 77’ GRILLO RIAL 79’ 59’ SCHIAFFINO DI STÉFANO 74’

De la mano del argentino Luis Carniglia, el bicampeón avanzaría imparable hacia otra final, tumbando por el camino al Royal Antwerp belga, al Sevilla y al Vasas húngaro. El último obstáculo era un Milan en el que despuntaban futbolistas como Cesare Maldini o Juan Alberto Schiaffino. Este último adelantó a los 'rossoneri' en la segunda parte, pero Di Stéfano logró igualar las fuerzas. Ernesto Grillo volvió a conceder ventaja al cuadro lombardo, mas Rial salía al rescate del Real Madrid para forzar la prórroga. Con los blancos caminando sobre el alambre, fue Paco Gento quien resolvió el pleito para mantener el trono a buen recaudo.

4 1959 La cuarta La ley de Di Stéfano

EFE

ESTADIO NECKARSTADION STUTTGART (ALEMANIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 2 0 DI STÉFANO 49’ MATEOS 2’ ESTADIO NECKARSTADION STUTTGART (ALEMANIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 2 0 DI STÉFANO 49’ MATEOS 2’ ESTADIO NECKARSTADION STUTTGART (ALEMANIA) REAL MADRID STADE DE REIMS ESPAÑA FRANCIA 2 0 DI STÉFANO 49’ MATEOS 2’

El Real Madrid había completado una delantera de ensueño con la incorporación en verano del húngaro Ferenc Puskas. El bastón de mando lo seguía llevando Alfredo Di Stéfano, por entonces el mejor jugador del planeta. El Besiktas turco, el Wiener austríaco y el Atlético de Madrid trataron de interponerse en el camino de los blancos, que avanzaron pese a ello hasta una final en la que volvieron a verse las caras con el Stade de Reims. Kopa ya militaba en el bando de Chamartín y participó en un cómodo triunfo que abrió Enrique Mateos y cerró Di Stéfano con un cañonazo en el Neckarstadion de Stuttgart. La Saeta Rubia ganaría aquel año su segundo Balón de Oro.

5 1960 La quinta La mejor final de la historia

Archivo

ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) REAL MADRID EINTRACH FRÁNCFORT ESPAÑA ALEMANIA 7 3 DI STÉFANO 73’ 75’ STEIN PUSKÁS 71’ 72’ STEIN PUSKÁS 60’ 18’ KRESS PUSKÁS 56’ PUSKÁS 46’ DI STÉFANO 30’ DI STÉFANO 27’ ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) REAL MADRID EINTRACH FRÁNCFORT ESPAÑA ALEMANIA 7 3 DI STÉFANO 73’ 75’ STEIN PUSKÁS 71’ 72’ STEIN PUSKÁS 60’ 18’ KRESS PUSKÁS 56’ PUSKÁS 46’ DI STÉFANO 30’ DI STÉFANO 27’ ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) REAL MADRID EINTRACH FRÁNCFORT ESPAÑA ALEMANIA 7 3 DI STÉFANO 73’ 75’ STEIN PUSKÁS 71’ 72’ STEIN PUSKÁS 60’ 18’ KRESS PUSKÁS 56’ PUSKÁS 46’ DI STÉFANO 30’ DI STÉFANO 27’

Ni uno de los 127.261 espectadores que asistieron al partido disputado en Hampden Park el 18 de mayo de 1960 olvidaría lo visto aquel día en el mítico recinto escocés. El Real Madrid, que venía de superar en semifinales al Barça, se citaba con el Eintracht de Fráncfort en un duelo que pasaría a la posteridad por el vendaval ofensivo desplegado sobre el rectángulo de juego. Richard Kress descorchaba el pleito en el minuto 18 y ponía en ventaja al conjunto germano, pero en el minuto 71 el Real Madrid ya mandaba por 6-1. Dos tantos de Di Stéfano y un póker de Puskas servían para pulverizar las ilusiones del cuadro teutón, que apenas podría maquillar un tanto el marcador con un doblete de Erwin Stein antes de que Di Stéfano pusiese el broche a un resultado de escándalo, sellando su 'hat-trick'. Miguel Muñoz, que había pasado al banquillo, se convertía en el primer hombre en ganar la Copa de Europa como jugador y como técnico.

6 1962 Eusébio certifica el primer paso en falso

ESTADIO OLÍMPICO ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID BENFICA ESPAÑA PORTUGAL 3 5 PUSKÁS 39’ 69’ EUSEBIO PUSKÁS 39’ 64’ EUSEBIO PUSKÁS 18’ 51’ COLUNA 29’ CAVÉM 25’ AGUAS ESTADIO OLÍMPICO ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID BENFICA ESPAÑA PORTUGAL 3 5 PUSKÁS 39’ 69’ EUSEBIO PUSKÁS 39’ 64’ EUSEBIO PUSKÁS 18’ 51’ COLUNA 29’ CAVÉM 25’ AGUAS ESTADIO OLÍMPICO ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID BENFICA ESPAÑA PORTUGAL 3 5 PUSKÁS 39’ 69’ EUSEBIO PUSKÁS 39’ 64’ EUSEBIO PUSKÁS 18’ 51’ COLUNA 29’ CAVÉM 25’ AGUAS

Liderado por el gran Eusébio, el Benfica acabó con la infalibilidad del Real Madrid en las finales de la Copa de Europa. Apeado el año anterior en primera ronda por el Barça, el pentacampeón regresa a primera línea para medirse al conjunto que entrenaba el húngaro Béla Guttmann. Las Águilas defendían corona y lograron revalidarla en Ámsterdam. De nada le sirvió al Real Madrid el 'hat-trick' que rubricó Puskas, puesto que Eusébio marcaría las diferencias con un doblete en el tramo final.

7 1964 Helenio Herrera y Sandro Mazzola cierran el paso

ESTADIO PRATERSTADION VIENA (AUSTRIA) REAL MADRID INTER ESPAÑA ITALIA 1 3 FELO 70’ 76’ MAZZOLA 61’ MILANI 43’ MAZZOLA ESTADIO PRATERSTADION VIENA (AUSTRIA) REAL MADRID INTER ESPAÑA ITALIA 1 3 FELO 70’ 76’ MAZZOLA 61’ MILANI 43’ MAZZOLA ESTADIO PRATERSTADION VIENA (AUSTRIA) REAL MADRID INTER ESPAÑA ITALIA 1 3 FELO 70’ 76’ MAZZOLA 61’ MILANI 43’ MAZZOLA

Ya con Amancio Amaro en sus filas, y mientras Di Stéfano y Puskas apuraban sus días en Chamartín, el Real Madrid regresaba a la final de la Copa de Europa para medirse al gran Inter de Milan de Helenio Herrera. El Mago tutelaba una escuadra plagada de talento que se movía al dictado del español Luis Suárez y que tenía como gran estilete a Sandro Mazzola. El turinés cavaría la tumba de los blancos en el Prater de Viena con un doblete que volvía a dejar al Real Madrid con la miel en los labios.

8 1966 La sexta Los yeyés devuelven la gloria

Archivo

ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) PARTIZÁN DE BELGRADO REAL MADRID ESPAÑA YUGOSLAVIA 2 1 SERENA 76’ 55’ VASOVIC AMANCIO 70’ ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) PARTIZÁN DE BELGRADO REAL MADRID ESPAÑA YUGOSLAVIA 2 1 SERENA 76’ 55’ VASOVIC AMANCIO 70’ ESTADIO HEYSEL BRUSELAS (BÉLGICA) PARTIZÁN DE BELGRADO REAL MADRID ESPAÑA YUGOSLAVIA 2 1 55’ VASOVIC SERENA 76’ AMANCIO 70’

Con Paco Gento como único testigo sobre el césped de los años de máximo esplendor, toda vez que Puskas era ya una figura decorativa, una nueva generación de talentosos futbolistas encabezada por Amancio Amaro y Pirri había tomado los mandos de un Real Madrid que seguía pisando firme en Europa. El Kilmarnock escocés, el Anderlecht y el Inter de Milán fueron las víctimas de aquel equipo yeyé antes del reto final frente al Partizán de Belgrado. Velibor Vasovic adelantó al equipo yugoslavo en el bruselense Estadio de Heysel, pero Amancio empató a pase de Grosso y Serena sentenció poco después para abrochar la Sexta.

9 1981 Asalto infructuoso del Madrid de los García

Archivo

ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 1 0 A. KENNEDY 81’ ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 1 0 A. KENNEDY 81’ ESTADIO PARQUE DE LOS PRÍNCIPES PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 1 0 A. KENNEDY 81’

Transcurrieron 15 años sin ver al rey de Europa en una final de su competición fetiche. Con Vujadin Boskov a los mandos y figuras del calibre de Juanito, Santillana, Camacho, Del Bosque o Stielike sobre el césped, el Madrid de los García acaparaba los focos en el Parque de los Príncipes. Al otro lado estaba el Liverpool de Bob Paisley. Los 'reds' que habían sido ya dos veces campeones a la vera del mítico técnico a finales de los setenta, se llevaron el gato al agua con un gol de Alan Kennedy en la recta final del encuentro.

10 1998 La séptima Mijatovic acaba con la sequía

AP

ESTADIO AMSTERDAM ARENA ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 0 1 66’ MIJATOVIC ESTADIO AMSTERDAM ARENA ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 0 1 66’ MIJATOVIC ESTADIO AMSTERDAM ARENA ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 0 1 66’ MIJATOVIC

Una generación de madridistas se había acostumbrado a ver cómo les recordaban que su equipo solo sabía ganar Copas de Europa en blanco y negro. Pedrag Mijatovic sirvió la primera en color. El montenegrino, que ocultó a Jupp Heynckes los problemas físicos que atravesaba para poder disputar la final, abatió a la poderosa Juventus de Zinedine Zidane con un gol en la segunda parte que devolvió al Real Madrid a la cima del Viejo Continente 32 años después. Fue un duelo espinosísimo que permitió a Manolo Sanchís levantar esa 'orejona' que siempre se le resistió a la Quinta del Buitre.

11 2000 La octava Raúl torea la primera final española

AP

ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID VALENCIA ESPAÑA ESPAÑA 3 0 RAÚL 75’ MCMANAMAN 67’ MORIENTES 39’ ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID VALENCIA ESPAÑA ESPAÑA 3 0 RAÚL 75’ MCMANAMAN 67’ MORIENTES 39’ ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID VALENCIA ESPAÑA ESPAÑA 3 0 RAÚL 75’ MCMANAMAN 67’ MORIENTES 39’

La derrota del Madrid de los García diecinueve años atrás en París seguía escociendo en la capital de España. Del Bosque, protagonista entonces sobre el césped, comandó el desquite desde la banda. Enfrente estaba el Valencia de Héctor Cúper, configurado la primera final de la historia entre dos equipos españoles. La inexperiencia pasó factura a los ches, superados por los goles de Fernando Morientes, en la primera parte, y de Steve McManaman y Raúl González, en la segunda.

12 2002 La novena La volea perfecta y un guardameta portentoso

AP

ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) BAYER LEVERKUSEN REAL MADRID ESPAÑA ALEMANIA 1 2 LUCIO 13’ 45’ ZIDANE 8’ RAÚL ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) BAYER LEVERKUSEN REAL MADRID ESPAÑA ALEMANIA 1 2 LUCIO 13’ 45’ ZIDANE 8’ RAÚL ESTADIO HAMPDEN PARK GLASGOW (ESCOCIA) BAYER LEVERKUSEN REAL MADRID ESPAÑA ALEMANIA 1 2 45’ ZIDANE LUCIO 13’ 8’ RAÚL

Bayern de Múnich y Barça fueron víctimas del Real Madrid antes de una final en la que los blancos tuvieron como oponente a un sorprendente Bayer Leverkusen que venía de tumbar al Manchester United en semifinales. El conjunto de Klaus Toppmöller, en el que destacaba el centrocampista Michael Ballack, planteó más resistencia de la prevista. Raúl adelantó al Real Madrid aprovechando una pillería en un saque de banda orquestado por Roberto Carlos, pero el brasileño Lúcio niveló el marcador poco después con un cabezazo. Frisaba el descanso cuando Roberto Carlos mandó un centro que cayó del cielo. Zidane, situado en la frontal del área, desafió las leyes de la física para recogerlo y empalarlo de volea a la escuadra. La obra de arte del marsellés, uno de los goles más bellos en la historia del fútbol, la completaría en la segunda parte Iker Casillas. El cancerbero, que entró al césped para suplir al lesionado César, detuvo las acometidas del cuadro germano con varias paradas memorables que acreditaron su condición de Santo.

13 2014 La décima El 'noventayramos' precipita la Décima

AFP

ESTADIO ESTÁDIO DO SPORT LISBOA E BENFICA LISBOA (PORTUGAL) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 4 1 36’ GODÍN C. RONALDO 120’ MARCELO 118’ BALE 110’ S. RAMOS 93’ ESTADIO ESTÁDIO DO SPORT LISBOA E BENFICA LISBOA (PORTUGAL) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 4 1 36’ GODÍN C. RONALDO 120’ MARCELO 118’ BALE 110’ S. RAMOS 93’ ESTADIO ESTÁDIO DO SPORT LISBOA E BENFICA LISBOA (PORTUGAL) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 4 1 36’ GODÍN C. RONALDO 120’ MARCELO 118’ BALE 110’ S. RAMOS 93’

La Décima se había convertido en una auténtica obsesión para el Real Madrid, que rompió el maleficio en Lisboa. El Atlético desafiaba a los blancos en la segunda final española de la historia y la primera que oponía a equipos de la misma ciudad. La exhibición frente al Bayern de Pep Guardiola había abierto las puertas del Estádio Da Luz para el equipo que comandaba Carlo Ancelotti. Los blancos partían como favoritos, pero los hombres del Cholo Simeone les llevaron al límite. Diego Godín adelantó a los rojiblancos aprovechando un error de Iker Casillas y el Atlético acariciaba la 'orejona' cuando Sergio Ramos emergió en el minuto 92:48 para rematar un córner botado por Luka Modric que dejó a Thibaut Courtois, por entonces en las filas colchoneras, sin capacidad de respuesta. Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo remataron en la prórroga a un Atlético desfondado.

14 2016 La undécima Los penaltis sellan la Undécima

Reuters

ESTADIO GIUSEPPE MEAZZA MILÁN (ITALIA) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 1(5) 1(4) S. RAMOS 15’ 79’ CARRASCO TANDA DE PENALTIS 1-0: LUCAS VÁZQUEZ 1-1: GRIEZMANN 2-1: MARCELO 2-2: GABI 3-2: BALE 3-3: SAÚL 4-3. SERGIO RAMOS 4-3: JUANFRAN FALLA 5-3: CRISTIANO RONALDO ESTADIO GIUSEPPE MEAZZA MILÁN (ITALIA) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 1(5) 1(4) S. RAMOS 15’ 79’ CARRASCO TANDA DE PENALTIS 1-0: LUCAS VÁZQUEZ 1-1: GRIEZMANN 2-1: MARCELO 2-2: GABI 3-2: BALE 3-3: SAÚL 4-3. SERGIO RAMOS 4-3: JUANFRAN FALLA 5-3: CRISTIANO RONALDO ESTADIO GIUSEPPE MEAZZA MILÁN (ITALIA) ATLÉTICO DE MADRID REAL MADRID ESPAÑA ESPAÑA 1(5) 1(4) S. RAMOS 15’ 79’ CARRASCO TANDA DE PENALTIS 1-0: LUCAS VÁZQUEZ 1-1: GRIEZMANN 2-1: MARCELO 2-2: GABI 3-2: BALE 3-3: SAÚL 4-3. SERGIO RAMOS 4-3: JUANFRAN FALLA 5-3: CRISTIANO RONALDO

De nuevo con el Atlético como adversario, el Real Madrid pisó Milán ostentando la vitola de favorito. No fue una temporada fácil para los blancos, que despidieron a Rafa Benítez para elevar a Zinedine Zidane como timonel en el banquillo. El marsellés, héroe de la Novena, comenzaría a labrar su leyenda como técnico en San Siro al término de otro litigio celebrado a cara de perro. Sergio Ramos adelantó al Real Madrid en la primera parte con un gol no exento de polémica, pero Yannick Carrasco empató en la segunda mitad para un Atlético que había visto como Griezmann desperdiciaba un penalti. La igualdad se mantuvo en la prórroga, por lo que la suerte quedó en manos de la batalla desde los once metros. Allí, el fallo de Juanfran hizo perder paso a un Atlético al que sentenció Cristiano Ronaldo en el último lanzamiento.

15 2017 La duodécima Exhibición coral en Cardiff

AFP

ESTADIO NACIONAL DE GALES CARDIFF (GALES) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 1 4 MANDZUKIC 27’ 90’ ASENSIO 64’ C. RONALDO 61’ CASEMIRO 20’ C. RONALDO ESTADIO NACIONAL DE GALES CARDIFF (GALES) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 1 4 MANDZUKIC 27’ 90’ ASENSIO 64’ C. RONALDO 61’ CASEMIRO 20’ C. RONALDO ESTADIO NACIONAL DE GALES CARDIFF (GALES) REAL MADRID JUVENTUS ESPAÑA ITALIA 1 4 MANDZUKIC 27’ 90’ ASENSIO 64’ C. RONALDO 61’ CASEMIRO 20’ C. RONALDO

La Juventus clamaba venganza contra el Real Madrid por lo acaecido 19 años antes en Ámsterdam. Massimiliano Allegri comandaba a la Vecchia Signora y Zidane a un equipo que aspiraba a convertirse en el primero que retenía el cetro bajo el actual formato de la Champions. Los 'bianconeri' plantearon batalla en la primera mitad, saldada con goles de Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic, pero a vuelta de vestuarios no hubo color. Casemiro, Modric, Kroos e Isco se adueñaron del centro del campo y el Real Madrid ofreció un recital para tumbar a la escuadra turinesa con tantos de Casemiro, Cristiano Ronaldo y Marco Asensio.

16 2018 La decimotercera Bale abre el cielo en el infierno de Karius en Kiev

Reuters

ESTADIO NSC OLIMPIYSKIY KIEV (UCRANIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 3 1 55’ MANÉ BALE 83’ BALE 64’ BENZEMA 51’ ESTADIO NSC OLIMPIYSKIY KIEV (UCRANIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 3 1 55’ MANÉ BALE 83’ BALE 64’ BENZEMA 51’ ESTADIO NSC OLIMPIYSKIY KIEV (UCRANIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 3 1 55’ MANÉ BALE 83’ BALE 64’ BENZEMA 51’

El Olímpico de Kiev significó el cielo para Gareth Bale y el infierno de Loris Karius. El rockanrolero Liverpool de Jürgen Klopp aparecía como un formidable adversario para un Real Madrid que optaba a su tercera corona consecutiva. La lesión de Carvajal en la primera parte dejaba con mal cuerpo a los blancos, lo mismo que la de Mohamed Salah al bando británico. El marcador lo abriría Karim Benzema al inicio de la segunda mitad, aprovechando un fallo garrafal de Karius. Empató Sadio Mané cuatro minutos después, pero la entrada desde el banquillo de Bale resultaría determinante. El galés aprovechó un servicio de Marcelo para empalar una chilena magistral y sentenció con un disparo lejano que se tragó Karius, presuntamente conmocionado. Zidane completaba un histórico triplete de 'orejonas' consecutivas e ingresaba en el olimpo de los técnicos.

17 2022 La decimocuarta Courtois y Vinicius abrochan la Decimocuarta de un equipo milagroso

R.C.

ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 0 1 59’ VINÍCIUS JR. ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 0 1 59’ VINÍCIUS JR. ESTADIO STADE DE FRANCE PARÍS (FRANCIA) REAL MADRID LIVERPOOL ESPAÑA INGLATERRA 0 1 59’ VINÍCIUS JR.

La Champions 2021-2022 se recordará siempre por la extraordinaria cadena de remontadas que llevaron hasta París a un Real Madrid indesmayable. PSG, Chelsea y Manchester City asistieron asombrados a las recurrentes resurrecciones de los blancos cuando parecían estar enterrados. No hubo, sin embargo, necesidad de remontada en el Stade de France. Y la mayor parte del mérito hay que atribuírselo a Thibaut Courtois. El cancerbero belga firmó una actuación gigantesca con nueve paradas memorables que abrocharon la 'orejona', toda vez que Vinicius recogió un centro desde la derecha de Valverde para superar a Alisson Becker en la segunda parte.