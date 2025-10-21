Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Arsenal - Atlético, en directo

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Serdar Gözübüyük

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

20:00h.

0

-

0

M. City

Escudo Manchester City Football Club

Min. 15

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

[ALTERNATIVE TEXT]

MCI

Tarjeta amarilla Min 10'

Pedraza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Villarreal - Manchester City

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 19:39

Icono14'

Falta de Jérémy Doku (Manchester City).

Icono14'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono11'

Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono11'

Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).

Icono10'

Falta de Nico González (Manchester City).

Icono10'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Remate rechazado de Rico Lewis (Manchester City) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Savinho.

Icono5'

Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono5'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono3'

Remate fallado por Erling Haaland (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Bernardo Silva con un centro al área.

3'

Se reanuda el partido.

3'

El juego está detenido (Manchester City).

Icono1'

Falta de Josko Gvardiol (Manchester City).

Icono1'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Remate parado. Jérémy Doku (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-3-3

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Alfonso Pedraza

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Tajon Buchanan

Delantero

Pep Guardiola

4-1-4-1

Alineación

Gianluigi Donnarumma

portero

Matheus Luiz Nunes

defensa

John Stones

defensa

Rúben dos Santos Gato Alves Dias

defensa

Josko Gvardiol

defensa

Nico González

centrocampista

Sávio Moreira de Oliveira

centrocampista

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

centrocampista

Rico Lewis

centrocampista

Jérémy Doku

centrocampista

Erling Haaland

Delantero

Estadísticas

34,7%

MCI

VIL

65,3%

MCI

MCI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 3

