Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Rade Obrenovic

Escudo Tottenham Hotspur

Tottenham

20:00h.

1

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

  • Luiz Lúcio Reis Júnior (3')

Min. 46

TOT

VIL

Gol! Min 3'

Gol de Luiz Lúcio Reis Júnior

Jornada 1

Directo | Tottenham - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:38

Icono4'

Gol en propia puerta de Luiz Júnior, Villarreal. Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

Icono3'

Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Icono3'

Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).

Icono3'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono2'

Remate fallado por Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.

Icono1'

Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Juan Foyth (Villarreal).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Thomas Frank

4-1-4-1

Alineación

Guglielmo Vicario

portero

Pedro Porro

defensa

Cristian Romero

defensa

Micky van de Ven

defensa

Djed Spence

defensa

Rodrigo Bentancur

centrocampista

Mohammed Kudus

centrocampista

Lucas Bergvall

centrocampista

Pape Matar Sarr

centrocampista

Xavi Simons

centrocampista

Richarlison de Andrade

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Nicolas Pépé

centrocampista

Santi Comesaña

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Tajon Buchanan

centrocampista

Ayoze Pérez

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

62,6%

VIL

TOT

37,4%

VIL

VIL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 2
7 Faltas cometidas 7

