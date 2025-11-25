Directo | Slavia de Praga - Athletic

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Donatas Rumsas
Slavia Praga
20:00h.
0
-
0
Athletic
Min. 51
SLA
ATH
Tarjeta amarilla Min 14'
Lukás Provod ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 39'
Tomás Chory ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 18'
Guruzeta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 47'
Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:46
50'
El juego está detenido debido a una lesión Tomás Chory (Slavia Praga).
50'
Remate parado. Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área.
49'
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
47'
Falta de Tomás Chory (Slavia Praga).
47'
Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Slavia Praga 0, Athletic Club 0.
45'+5'
Final primera parte, Slavia Praga 0, Athletic Club 0.
45'+3'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+3'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
45'+3'
Michal Sadílek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
45'+3'
Falta de David Zima (Slavia Praga).
45'+3'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Se reanuda el partido.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
El juego está detenido debido a una lesión Michal Sadílek (Slavia Praga).
45'
David Moses (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
42'
Christos Zafeiris (Slavia Praga) ha recibido una falta en la banda derecha.
42'
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
41'
Remate rechazado de Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) remate con la izquierda desde fuera del área.
41'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. David Zima (Slavia Praga) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
41'
Remate rechazado de Christos Zafeiris (Slavia Praga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
41'
Tomás Chory (Slavia Praga) ha recibido una falta en campo contrario.
41'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
40'
Tomás Chory (Slavia Praga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
40'
Falta de Tomás Chory (Slavia Praga).
40'
Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).
38'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
36'
Lukás Provod (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
34'
David Doudera (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
34'
Remate fallado por Alejandro Rego (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer tras botar una falta.
34'
Falta de Christos Zafeiris (Slavia Praga).
34'
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Michal Sadílek (Slavia Praga).
32'
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Remate rechazado de Tomás Chory (Slavia Praga) remate con la izquierda desde la banda izquierda. Asistencia de Michal Sadílek.
30'
Falta de Michal Sadílek (Slavia Praga).
30'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Se reanuda el partido.
27'
El juego está detenido debido a una lesión Tomás Chory (Slavia Praga).
23'
Fuera de juego, Slavia Praga. Stepán Chaloupek intentó un pase en profundidad pero Youssoupha Mbodji estaba en posición de fuera de juego.
22'
Se reanuda el partido.
22'
El juego está detenido debido a una lesión Gorka Guruzeta (Athletic Club).
21'
Falta de Stepán Chaloupek (Slavia Praga).
21'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
20'
Lukás Provod (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
19'
Falta de Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).
19'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
19'
Christos Zafeiris (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
17'
Fuera de juego, Slavia Praga. Christos Zafeiris intentó un pase en profundidad pero Youssoupha Sanyang estaba en posición de fuera de juego.
16'
David Zima (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
15'
Lukás Provod (Slavia Praga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
15'
Juego peligroso de Lukás Provod (Slavia Praga).
15'
Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Corner,Slavia Praga. Corner cometido por Oihan Sancet.
13'
Michal Sadílek (Slavia Praga) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
12'
Remate fallado por Lukás Provod (Slavia Praga) remate con la izquierda desde fuera del área.
11'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
7'
Michal Sadílek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jindrich Stanek.
6'
Remate parado a la escuadra izquierda. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gorka Guruzeta.
6'
Falta de Jesús Areso (Athletic Club).
6'
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
5'
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Christos Zafeiris (Slavia Praga).
2'
Remate parado. Tomás Chory (Slavia Praga) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jindrich Trpisovsky
4-2-3-1
Jindrich Stanek
portero
David Moses
defensa
David Zima
defensa
Stepán Chaloupek
defensa
Youssoupha Mbodji
defensa
Michal Sadílek
centrocampista
Christos Zafeiris
centrocampista
David Doudera
centrocampista
Lukás Provod
centrocampista
Youssoupha Sanyang
centrocampista
Tomás Chory
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
52,6%
SLA
47,4%
ATH
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|4
|11
|Faltas cometidas
|13
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia