Directo | Joan García evita el primero del Newcastle

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg
Newcastle
20:00h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 25
NEW
BAR
Colpisa
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:37
25'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Remate parado por bajo a la izquierda. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Anthony Elanga.
22'
Remate rechazado de Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
21'
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
21'
Kieran Trippier (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
20'
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
19'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
18'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
15'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Raphinha.
14'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
13'
Se reanuda el partido.
12'
El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).
12'
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
7'
Fuera de juego, Newcastle United. Bruno Guimarães intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
3'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Fabian Schär
defensa
Dan Burn
defensa
Tino Livramento
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Anthony Elanga
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Harvey Barnes
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
37,8%
NEW
62,2%
BAR
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|4
|0
|Faltas cometidas
|4
|
