Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas

Escudo Athletic Club

Athletic

17:45h.

Arsenal

Escudo Arsenal
[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

ARS

Jornada 1

Directo | Athletic - Arsenal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:27

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Mikel Vesga

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Alex Berenguer

Delantero

Mikel Arteta

4-3-3

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

Cristhian Mosquera

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Riccardo Calafiori

defensa

Declan Rice

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Mikel Merino

centrocampista

Noni Madueke

Delantero

Viktor Gyökeres

Delantero

Eberechi Eze

Delantero

Estadísticas

0%

ARS

ATH

0%

ARS

ARS

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

canarias7 Directo | Athletic - Arsenal

