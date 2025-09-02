Inglaterra gasta más en fichajes que Italia, Alemania, España y Francia juntos

David Hernández y Guillermo Villar Martes, 2 de septiembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

La poderosa Premier League ha dominado una vez más con mano de hierro el mercado de fichajes de verano, cerrado la pasada medianoche con una inversión financiera que alcanzó los 3.590 millones de euros, superior a los 3.391 que saldrían de sumar los gastos acometidos por el resto de ligas importantes juntas (española, italiana, francesa y alemana). En esa misma línea de fortaleza económica, el Liverpool ha sido el equipo que más ha derrochado por sus fichajes de Florian Wirtz por 125 millones y Alexander Isak por 144, este último el más caro jamás registrado en Premier y el tercero de la historia, solo por detrás de Neymar y Mbappé.

Los 'reds' son el equipo que más gastaron con 482 millones, pero los 220 obtenidos por ventas les quitan la condición de ser el que peor balance económico obtuvo. Dicho liderazgo negativo le pertenece al Arsenal, que ha alcanzado los -283 millones de diferencia entre gastos e ingresos, pero ha confeccionado una plantilla muy reforzada con nombres como Viktor Gyokeres, Martín Zubimendi o Piero Hincapié, lo que convierte a los 'gunners' de Mikel Arteta en firmes candidatos a ganarlo todo en este curso que acaba de comenzar, pero ya está inmerso en el primer parón de las competiciones de clubes para dar paso a los choques de clasificación de las diferentes selecciones para el Mundial de 2026.

Las cifras que se manejan en Inglaterra convierten casi en irrisorios los números que se manejan en el fútbol español, pese a hacer su mayor desembolso en seis temporadas con 684 millones de euros. Supera por poco a la Ligue 1, en un contexto donde puede influir el estricto límite salarial a los clubes. El caso más claro se da en el Barça, que tuvo que hacer malabares para inscribir a Joan García, Marcus Rashford y Szczesny, tras unos costes muy bajos para un gigante como el club azulgrana. Tanto Barça como Athletic contrastan por su poca inversión respecto a los clubes de las otras competiciones domésticas que obtuvieron la misma posición.

Tuvo que ser el Atlético el que dominase el mercado en España con ocho incorporaciones, entre ellas las destacadas de Álex Baena, David Hancko o Nico González a última hora. Entre altas y bajas, su balance se queda en unos 100 millones de inversión, con los que ahora el Cholo Simeone tendrá que trabajar para darle la vuelta al decepcionante arranque liguero. Su homólogo inglés en la tabla de clasificación de la 24/25, el Manchester City, no se aleja tanto en desembolso (de unos 207 millones de euros).

El Real Madrid, el segundo club español con mayor gasto en refuerzos, apenas nueve millones menos que su vecino capitalino, optó por una gestión rápida de sus fichajes para tenerlos disponibles en el Mundial de Clubes. Las incorporaciones de Dean Huijsen y Álvaro Carreras han representado los fichajes más caros de La Liga, con 62 y 50 millones, respectivamente, pero necesarios para apuntalar una defensa que era muy frágil la pasada campaña.

También destacó el movimiento de Franco Mastantuono por 45 millones, inscrito con ficha del filial y que generó polémica por dicha razón. Aun así, la sensación es que los blancos se quedaron a expensas de la llegada de un centrocampista, pero optaron por tirar con lo que había. Las únicas salidas destacables del club blanco las de Lucas Vázquez y Luka Modric, que llegaron libres al Bayer Leverkusen y Milan, respectivamente. Destaca en también en gastos el Villarreal frente a otros como Sevilla, el más austero.

La Liga ha perdido algunos jugadores importantes para clubes con menor capacidad de maniobra, que cuando reciben una oferta suculenta no pueden rechazarla. Ejemplos claros los representan el ya mencionado Martín Zubimendi, cuya marcha al Arsenal reportó 70 millones para la Real Sociedad, Yéremy Pino en el Villarreal, Cristhian Mosquera en el Valencia, Uche en el Getafe, Loic Badé y Dodi Lukebakio en el Sevilla o Miguel Gutiérrez en el Girona. También han llegado nuevos futbolistas que prometen mantener el cartel de La Liga como Antony en su regreso al Betis, y Georges Mikautadze y Renato Veiga en el Villarreal.

Balances equilibrados

Mientras que España poco a poco pierde fuerza y atractivo para poder fichar figuras, países como Italia o Alemania suman puntos en su crecimiento. En territorio germano, mesura y lucha contra el despilfarro. El Bayern gastó menos que el Leverkusen y el Dortmund, pero se reforzó con Luis Díaz, Nicolas Jackson y Jonathan Tah para ser el claro dominador alemán sobre el terreno de juego. Díaz, el fichaje más caro de la Bundesliga, contrasta con los siguientes más costosos, con mucha menos inversión.

El exequipo de Xabi Alonso ha perdido a casi todo lo que quedaba de aquel magnífico bloque campeón de la Bundesliga hace dos temporadas y ha optado por reforzarse con jugadores jóvenes (22 años de edad promedio según Transfermarkt), que aún no tienen el cartel de estrella mundial. Algunos ejemplos serían el del argentino Claudio Echeverri, Malik Tillman o el propio Badé, del Sevilla. El Borussia Dortmund ha hecho parecido algo parecido y ha incorporado a muchos jóvenes prometedores como Jobe Bellingham o Fabio Silva.

En Italia, el más animador del mercado, lo que no significa el más gastador, fue el Nápoles con las incorporaciones de Kevin De Bruyne, Rásmus Hojlund o Miguel Gutiérrez, para ser candidato a revalidar el título italiano y la revelación de la Champions. Además, la venta de Victor Oshimen por 75 millones al Galatasaray les dio fondos suficientes a los partenopeos para afrontar todas las operaciones. El Milan se reforzó con Cristopher Nkunku, Modric o Adrien Rabiot, entre otros, con el reto volver a ser competitivo en Italia y tratar de devolver algo de grandeza al club. Pero Nkunku, precisamente el futbolista más caro de la Serie A, es mucho más barato que los correspondientes a las otras grandes ligas, incluida la española.

En la Ligue 1 francesa, el campeón de la Champions, el PSG de Luis Enrique, se gastó 63 millones en el defensa ucraniano Ilya Zabarnyi, procedente del Bournemouth, y 40 en Lucas Chevalier, portero del Lille. El fichaje en la portería provocó la sonada salida de Donnarumma al Manchester City. Las demás marchas fueron de jugadores que no contaban para el técnico gijonés, como Marco Asensio al Fenerbahce o Carlos Soler a la Real Sociedad. En Francia destacó también el regreso de Olivier Giroud al Lille, Paul Pogba y Ansu Fati al Mónaco, aunque aún no debutaron, y la crisis del Lyon que se ha desprendido de todas sus estrellas a un precio muy accesible.