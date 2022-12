Las estrellas del Mundial

En el cruce de cuartos de Qatar'22, Inglaterra cayó con Francia en un partido de los que hacen afición, pero matan a los entrenadores, un ida y vuelta continuo. Le blues se presentaron luciendo sus dos estrellas doradas encima del gallo, los ingleses una, casi imperceptible, sobre el escudo de los three lions. Se la bordaron blanca igual que el color de la camiseta. Como si no quisieran presumir. No me extrañó, el debut de su estrella aún fue más curioso.

Pero de ¿dónde viene esto de las estrellas de campeón del mundo?

Esta tradición comenzó en Italia hace muchas décadas.

Allí tienen por costumbre que el campeón de liga -Seria A- jugaría la siguiente temporada con un escudo con los colores de la bandera italiana, el denominado Scudetto.

En 1958, la Juventus de Turín conquistó su décimo campeonato de Liga. Como mandaba la tradición se colocaron el Scudetto, no contentos con eso se hicieron bordar una estrella, encima.

El objetivo de la vechia signora era exhibir con orgullo su historia y presumir, ante los rivales, del número de campeonatos logrados. Así, de un plumazo, se podía ver que además de los vigentes campeones llevaban diez títulos en sus vitrinas.

A la Federazione le pareció una buena idea, tomó el acuerdo que cuando un club alcanzara la victoria en diez campeonatos de liga podría lucir una estrella dorada en su uniforme. Y se irían añadiendo estrellas conforme fueran completando series de diez. La Juve actualmente supera la treintena de campeonatos y por eso lleva tres estrellas.

Solo dos equipos más se han ganado el derecho a llevar una estrella dorada en su uniforme, Internazionale de Milan que alcanzó la decena en 1965 y el AC Milan que logró la cifra en 1979. Los dos equipos de Milan tienen diecinueve ligas cada uno, el primero que gane la Serie A se pone la segunda estrella, asunto no menor para los tifosi.

Las estrellas se lucen aunque no seas el vigente campeón, la suelen bordar sobre el escudo del club, incluso en las equipaciones de entrenamiento.

En las selecciones nacionales las estrellas fueron acomodándose según a cada Federación le llegaba la necesidad o las ganas.

Ni había tradición, ni existía una norma FIFA para el tema.

Brasil, que siempre ha presumido de ser la mejor selección de fútbol del mundo y ya llevaba dos campeonatos mundiales, fue el primero en copiar la idea. En 1968, durante una gira europea, se colocó dos estrellas sobre el escudo.

Aquello no terminó de cuajar pues no todas las equipaciones las tenían bordada. El asunto quedó un poco descafeinado. Aparcaron el proyecto.

Solo tres años después, en 1971, y ya siendo tricampeones, la marca deportiva Athleta, retomó el asunto y lanzó una camiseta de Brasil con las tres estrellas en referencia los mundiales ganados hasta ese momento, Suecia, Chile y México.

En ese momento fraguó la idea: para siempre Brasil luciría tantas estrellas como campeonatos del mundo hubiera ganado.

De esa guisa se presentó en el Mundial de Alemania 1974 a defender su condición de campeón vigente, exhibiendo con orgullo sus tres estrellas sobre el escudo de la CBF- Confederaçao Brasileira de Futebol-.

Así comenzaron su paseo por el mundo las estrellas de Brasil y siguieron sumando hasta la actualidad con su pentacampeonato. Los siguientes en sumarse a esta tradición fueron los italianos.

Tras el triunfo de la azurra en el Mundial de España de 1982, ya tenían tres mundiales, se colocaron las tres estrellas sobre el escudo de la Federazione Italiana de Giuoco Calcio -FIGC- que luce en su pecho. Ahora ya exhiben cuatro.

El resto de las selecciones campeonas del mundo fue animándose paulatinamente a esta moda.

Alemania hizo debutar sus tres estrellas, que hasta ese momento se había ganado -Suiza '58, Alemania '74 e Italia '90-, en la Fase Final de la Eurocopa '96 celebrada en Inglaterra. Con una variante, cada una de ellas tenía un color distinto, negra, roja y amarilla, los colores de su bandera nacional. Ahora lucen cuatro, todas de color negro.

Francia, campeona en la edición de 1998, bordó su primera estrella sobre la marcha y ganó la Eurocopa 2000 con el distintivo sobre el gallo del escudo de la FFF.

Como decía, los ingleses comen aparte, van por otro camino, digo yo que se dirán «para eso somos los inventores». Se lo tomaron con calma esto de la estrella.

Ganaron el Mundial 66 y la primera vez que se la colocaron fue para la Eurocopa '2004. Además, con dos curiosas variantes sobre las demás selecciones, solo se la bordaron en el segundo equipaje y la colocaron en la parte inferior del escudo.

A eso se le llama un debut con timidez, por eso no me cogió de sorpresa que apenas fuera perceptible el día de Francia.

Y ¿España? España se la bordó al partido siguiente a la final de Johannesburgo. Un amistoso jugado en el Estadio Azteca de México DF, en agosto de 2010, un mes después de lograr el campeonato. Como locos por lucirla. ¡No era para menos!

El partido contra México finalizó con empate a uno, goles de Chicharito Hernández y David Silva. El grancanario fue el primer jugador español en marcar un gol con la estrella en la camiseta.

Además de Brasil hay otros dos equipos sudamericanos campeones del mundo, Argentina y Uruguay, ambos tienen una relación distinta con las estrellas, por esta razón las he dejado para el final. Argentina ha exhibido durante este Mundial dos estrellas sobre el escudo de la AFA -Argentina'78 y México'86-. Comenzó luciéndolas en la Copa América de 2004 celebrada en Perú y el estreno de sus estrellas en Copa del mundo se produjo en la edición del 2006 celebrada en Alemania.

Veinte años después de su segunda victoria. Se ve que no tenían prisa.

El caso más curioso es el de Uruguay, que además genera controversia con sus vecinos argentinos, y algo con los brasileños.

Uruguay corona el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol con cuatro estrellas.

Los celestes ganaron las ediciones de la Copa del Mundo de 1934 y 1950 disputados en Uruguay y Brasil respectivamente.

Pero también ganaron los juegos olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.

Esgrimen los charrúas que esas medallas de oro olímpicas son campeonatos del mundo pues la competición futbolística, aunque se celebraba bajo el auspicio del COI, estaba organizada por la FIFA y participaban todas las federaciones del mundo.

Así que para ellos no hay discusión, esas competiciones son los campeonatos del mundo de la época, y por eso lucen, orgullosamente, cuatro estrellas en su pecho.

Esto fue escrito antes de la final de Qatar´22, cuando se imprima, Argentina o Francia habrán desempatado a mundiales y el vencedor se colocará otra estrella más en el pecho.

Los que lo tienen más difícil son los equipos de Milán, el SSC Napoli esta temporada les lleva una buena ventaja, quizá haya remontada o habrá que esperar a la próxima temporada. La vechia signora se los mira con distancia, duerme tranquila, por ahora.