Las claves de una final de Copa inédita entre Athletic y Mallorca

En las 118 ediciones disputadas hasta ahora de la Copa del Rey jamás se han enfrentado Athletic de Bilbao y Mallorca en el partido que decide el título. Bermellones y bilbaínos disputan la final del torneo del KO el sábado próximo en La Cartuja de Sevilla en una final inédita entre dos equipos que acumulan estadísticas muy dispares en esta competición, la más antigua de las que se disputan en el fútbol español.

Para los vascos, que parten como favoritos a priori, será su final número 40, justo los años que lleva sin proclamarse campeón del torneo desde que lo ganara en 1984 ante el Barcelona en una final que terminó siendo un campo de batalla. No obstante, a pesar de no haber podido disfrutar la gloria en estas cuatro décadas, el equipo que dirige Ernesto Valverde continúa siendo el club con más títulos -23- solo por detrás de los azulgrana. No hay torneo en España que pueda presumir de contar con tantos campeones y subcampeones distintos, los cuales superan la treintena.

Así llegan a la final Athletic y Mallorca Estadísticas en Copa del Rey Athletic de Bilbao Mallorca 7 7 Partidos jugados Partidos jugados 18 15 Goles a favor Goles a favor 3 3 Goles en contra Goles en contra 96 73 Tiros a puerta Tiros a puerta 3.349 2.945 Pases Pases 15 21 Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas 51% 49% Posesión Posesión Fuente: Opta

Ambos conjuntos llegan a la histórica cita de Sevilla tras jugar siete partidos. El Athletic se deshizo en primera ronda del Rubí (1-2), en segunda ronda goleó al Cayón (0-3), posteriormente hizo lo propio ante el Eibar (0-3), en octavos le tocó el turno al Alavés (2-0), en cuartos eliminó al Barcelona (4-2) en la prórroga y en semifinales, ya a doble partido, terminó con las ilusiones del Atlético de Madrid (0-1 y 3-0). Con 18 goles, es el equipo más goleador de esta edición de la Copa del Rey y el que más remates entre los tres palos ha realizado en el torneo (50).

El Mallorca fulminó en primera ronda al Boiro (0-4), en segunda al Valle Egüés (0-3) con un resultado igual que frente al Burgos; sufrió ante el Tenerife en octavos hasta llegar a la prórroga con gol de Larin (0-1), en cuartos sorprendió al Girona (3-2) y en semifinales, a doble partido, eliminó a la Real Sociedad en los penaltis de la vuelta disputada en Anoeta (0-0 y 1-1). El club balear es el que más faltas comete en la competición del KO (113) y más tarjetas amarillas ha visto hasta la fecha (21).

A pesar de no haberse visto las caras en ningún partido definitivo para un título, Athletic y Mallorca se han medido hasta en 68 ocasiones a lo largo de su historia, siendo favorable la estadística para los vascos, con 32 triunfos rojiblancos por 19 de los baleares y 17 empates. Este curso las dos veces que se han enfrentado fue en la Liga, naturalmente, y el Mallorca nunca pudo ganar, o siquiera marcar: el primero fue en Son Moix y finalizó 0-0, mientras que el de la segunda vuelta se disputó en San Mamés y fue goleada local por 4-0 (Yuri en dos ocasiones, Gorka Guruzeta y Muniain).

Si fuera el Mallorca quien ganase el título el 6 de abril en la Cartuja se sumaría a las seis plazas que ya tiene el fútbol español: cuatro de Champions, una de Europa League y otra de Conference. Si fuera el Athletic, depende si está o no en a Europa.

De todos los campeones solo cinco tienen el trofeo en propiedad: Barça, Athletic, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid. El trofeo se lo pueden quedar en propiedad aquellos clubes que lo ganen tres veces seguidas o cinco de forma alterna tras haberse entregado por última vez.

Pese a no sacar la famosa gabarra, el equipo rojiblanco sí que ha disputado varias finales en su historia reciente, a diferencia de los hombres que dirige Javier Aguirre. Los vascos disputarán su sexta final de Copa en los últimos tres lustros, mientras que los bermellones llevan 21 temporadas sin alcanzar el partido por el título.

Los baleares, por su parte, son la gran sorpresa de esta edición y bastante más inexpertos en el terreno de las finales. Solo han jugado tres, con un balance negativo. Cayeron en 1991 y 1998, y triunfaron en 2003 frente al sorprendente Recreativo de Huelva. Si bien solo ha ganado uno de los partidos decisivos, lo cierto es que los otros dos no los perdió en los 90 minutos de tiempo reglamentario: su primera final, la 1990/91, la perdió ante el Atlético de Madrid por 1-0 en la prórroga, y la siguiente, la 1997/98, fue derrota ante el Barcelona pero en tanda de penaltis, después de que el partido finalizara 1-1.

Entre los equipos finalistas que nunca han levantado el torneo están el Vigo FC, Español de Madrid, Vasconia, Gimnástica de Madrid, FC España, CD. Europa, Sabadell, Racing de Ferrol, Celta de Vigo, Real Valladolid, Granada, Elche, Castellón, Las Palmas, Real Madrid Castilla, Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Osasuna, Getafe y Alavés.

Según las estadísticas, la que se disputará este 6 de abril será la quinta final de la Copa del Rey consecutiva que se juegue en el estadio sevillano de La Cartuja, y la sexta en lo que va de siglo. Es uno de los dos campos en los que más veces se ha jugado la final junto al ya extinto Vicente Calderón. Tras estos se sitúa Mestalla y el Santiago Bernabéu, con cuatro finales cada uno, y el Camp Nou, con dos. Después hay otros cuatro recintos en los que se ha celebrado una de las finales restantes desde el año 2000: Benito Villamarín, Martínez Velero, Montjuic y Metropolitano.

Máximos goleadores

La nómina de mejores realizadores en las últimas dos décadas es un ejemplo de lo que supone la Copa del Rey, pues une a estrellas internacionales y a esforzados jugadores de equipos modestos. En la primera categoría destacan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximos goleadores con siete dianas en un torneo del KO 2010/11 resuelto entre Real Madrid y Barça en Mestalla; Raúl González, que nunca ganó la Copa pero destacó en la edición 2003/04, que el Madrid se dejó ante el Zaragoza en Montjuic; Neymar y Iago Aspas, los mejores ante el marco rival en la 2014/15, con siete dianas; o Javier Saviola, mejor cañonero copero en la temporada 2006/07.

Entre los modestos que se ganaron su fama a través de la Copa destaca Pablo Infante, héroe del Mirandés de Segunda B que alcanzó las semifinales en 2012, pero también Miguel Ángel Soler, delantero del Denia que marcó seis goles en la Copa del Rey 2007/08, o Víctor Curto, que en el Real Murcia, entonces de bronce, firmó también seis dianas en la edición 2017/18. Ewerthon de Souza, del Zaragoza, es el único que alcanzó los 8 goles en la misma edición del torneo en las dos últimas décadas.

Asier Villalibre, tres dobletes para hacer historia 6 Partidos jugados Athletic de Bilbao 356 Goles 6 Goles 59 min Promedio goleador Estadísticas en Copa del Rey Fuente: Opta

Temporada de contrastes para 'El Búfalo de Gernika'. En Liga se encuentra en el ostracismo mientras en la Copa ha sabido aprovechar sus oportunidades para mostrarse como el máximo artillero del Athletic. El atacante, instalado en un rol muy secundario y que no festejó ninguno de los tantos ante el Cayón, Eibar y Alavés, ha hecho historia en esta edición del torneo del KO al ser el primer jugador que marca tres dobletes seguidos desde 2007, y el primer león que lo consigue desde 1980. A sus 26 años aspira a encontrar la continuidad que tampoco este curso ha podido brindarle el Athletic de Bilbao. La competencia ha sido demasiado elevada y Ernesto Valverde apenas lo ha visto como una alternativa realista. Por delante en la jerarquía tiene a una de las grandes revelaciones de este curso, Guruzeta, autor de trece goles en Liga.

Abdón Prats, el rey de copas del Real Mallorca 7 Partidos jugados Mallorca 573 Goles 6 Goles 81 min Promedio goleador Estadísticas en Copa del Rey Fuente: Opta

El delantero de Artà, por su parte, es el máximo goleador del club balear en el torneo (13) y uno de los tres jugadores que más han marcado en la edición de esta temporada con seis. Anotó un triplete al Boiro, un tanto al Burgos y un doblete clave ante el Girona. El portador del bigote más carismático del fútbol nacional va a clases de cerámica, tiene un perfil bajo y una ética de trabajo enorme que le hacen ser un icono mallorquín. «Es un bohemio», bromean los aficionados del Mallorca cuando cuelga una fotografía en blanco y negro, imágenes de sus tazas o él mismo leyendo en un velero. Los aficionados bermellones celebran su perfil atípico, pero sobre todo su compromiso y ángel para aparecer en momentos históricos del club. A sus 31 años reconoce estar en una «situación de madurez futbolística perfecta».