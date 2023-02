La competición más antigua

odo comenzó en la temporada 1871-72, cuando los dirigentes de la Asociación de Fútbol de Inglaterra organizaron una competición para los más de cincuenta equipos que estaban adheridos.

Aún no se jugaba la liga, eso llegó en 1888. Así que The FA Cup es la competición de fútbol más antigua del mundo. Tantas ediciones dan para muchas anécdotas y curiosidades.

Y aunque mucha gente cree que la final se jugó siempre en el mítico Wembley Stadium eso no ocurrió hasta 1923, y desde ahí sí de corrido hasta el año 2000. Después parón por las obras del nuevo estadio y vuelta a casa en 2007, hasta la fecha

Tantas temporadas dan para muchas anécdotas y curiosidades, en la primera edición resultó campeón el Wanderers por 1-0 contra el Royal Engineers en el estadio The Oval, situado en Kennington, un distrito muy cercano a Buckingham Palace.

El gol lo anotó Morton Betts, y aquí ya aparece la primera curiosidad, jugó el partido con el pseudónimo de A.H. Chequers, se cree que en honor al equipo de sus amores en el que había jugado el Harrow Chequers.

Para los ingleses siempre fue la competición más atractiva, era un todos contra todos, sin importar categorías, a partido único, sin prórrogas, con replay si había empate, y si persistía, replay again en campo neutral.

Eso posibilitaba que los grandes fueran sorprendidos por equipos de cuatro o cinco categorías más bajas.

El trofeo también tiene su propia historia. De principio se entregaba una copa de latón para los ingleses The little tin idol -el pequeño ídolo de latón-, de 26 centímetros sobre una base de ébano, quedaba a custodia del vencedor que lo entregaba al año siguiente. Eso se hizo durante las primeras 24 ediciones, hasta que llegó la de 1894-95, ganada por el Aston Villa de Birmingham.

La directiva del Aston Villa se la cedió a Mr. Shillock, gran seguidor villano, que la exhibía en el escaparate de su comercio hasta que una mañana al llegar descubrió que los amigos de lo ajeno se la habían llevado con algunos chelines que había en la caja.

La copa sustraída fue sustituida por una copia exacta que se utilizó desde la temporada 1896 hasta 1910. Para la edición de 1911 la Asociación contrató a la empresa Tattorini & Sons quienes diseñaron y fabricaron una copa de mayor tamaño que fue entregada a los campeones hasta 1992. El paso de los años hizo mella en la copa y en ese año se decidió encargar una réplica exacta, esa es la que ahora está en uso.

El deteriorado trofeo aún existe, pero en un estado muy frágil, y se puede ver en el Football National Museum de Preston cedido por su actual propietario David Gold quien lo compró a la Federación en 2005 por 240.000 Libras esterlinas.

La competición también tiene su propio himno Abide with me, se interpreta antes que el 'Dios salve al Rey/Reina' el día de la final.

Aunque en contadas ocasiones The Queen Elizabeth presidió el partido, habitualmente cedía tal honor a algún miembro de la real o pariente de alto rango. Veremos que ocurre con HM Charles III.

La final es el partido más importante del año en Inglaterra, o al menos durante muchas décadas lo fue. Ganar The FA Cup era una proeza incluso para los equipos más potentes.

Tal es así que tras 152 años de competición dos de los equipos que mayor número de títulos acaparan son el Arsenal con 14 y el Manchester United con 12.

Una de las dificultades estriba en el sistema de competición.

Todos los equipos participantes entran en el bombo a pelo, así un equipo de categoría muy inferior puede enfrentarse con el líder de First Division, ahora The Premier League, en el campo del modesto, y a partido único. Este formato provocaba victorias inesperadas y convertía a futbolistas desconocidos en héroes locales de por vida. Eso ocurrió unas cuantas veces, como por ejemplo en la edición de 1971-72.

Hito

El Hereford United FC, esa temporada militaba en la Southern League, una liga regional así que tenía derecho a jugar The FA CUP a partir de la cuarta ronda de calificación. Cumplía los requisitos, estar asociado, pagar la inscripción y tener campo propio. A estas alturas siguen siendo los mismos.

Ahí se cruzó con el Cheltenham Town al que despachó con un contundente 3-0, en su campo ante 6.441 espectadores, así se metió en la primera ronda de la competición, empezaba lo bueno.

El cruce fue con el Kings Lynn, el primer partido finalizó con empate a cero, fueron al replay cuatro días después en su campo ante 7.758 hinchas, la victoria por la mínima permitía a los Bulls colarse en el sorteo de la segunda ronda.

El sorteo los emparejó con el Northampton Town, el primer partido jugado de local terminó con 0-0, ante 9.510 aficionados, la taquilla iba mejorando.

El replay fuera de casa finalizó con empate a dos.

El segundo replay en campo neutral, el estadio del West Bromwich Albion, lo ganó el Hereford FC por 2-1.

Unos cuantos partidos y una montaña de ilusión para plantarse en el sorteo de tercera ronda.

El bombo los ajusta con el Newcastle United FC, The Magpies -los urracas el partido se jugó el 24 de enero de 1972, en St. James´ Park resultado Newcastle United 2- Hereford FC 2, saltaba la sorpresa, el potentísimo equipo de First Division con internacionales no podía solventar el compromiso a la primera.

Se fijó la fecha del replay pero el mal tiempo impidió por dos veces que se celebrara el partido, los urracas se mantenían concentrados en Hereford a la espera de eliminar a aquel equipo de regional. Tras días de espera pudo ponerse el balón en juego el 5 de febrero de 1972, 14.313 espectadores. El Newcastle no se dejó nada, quería solventar el trámite por la vía rápida, y su delantero centro Supermac -Malcom Mcdonald-, la estrella del equipo, puso a su equipo por delante.

Los muchachos del Hereford FC no bajaron los brazos y siguieron defendiendo su portería y de vez en cuando amenazaban al portero visitante, faltando pocos minutos Ronnie Radford empató el partido y lo llevo a la prórroga.

Ricky George, carpintero de profesión, sustituyó a Roger Griffiths, que estaba jugando con una pierna rota. El carpintero que llevaba 90 minutos en el banquillo marcó el gol en la prórroga que lo situaría en la historia de The FA Cup.

El Hereford FC eliminaba al Newcastle United FC por 2-1. Una gesta que terminó con invasión de campo de los hinchas locales que querían abrazar a sus ídolos.

Años después el goleador reflexionaba sobre el momento, y decía que consideraba aquella experiencia como «el mejor momento de mi existencia, no hacerlo sería insultar a los sueños de millones de niños. Aquello cambió mi vida».

El sorteo de la cuarta ronda los emparejó con otro grande, el West Ham United, el campo registró un lleno, 15.000 espectadores, el partido terminó con empate a cero.

El replay en Upton Park de Londres, domicilio de The Hammers, terminó con un 3-1 para el equipo local ante 42.271 asistentes.

Y así tras tres meses y diez partidos emocionantes finalizó el camino la para el peleón y orgulloso equipo de la ciudad de Hereford situada al oeste de Inglaterra, a la ribera del río Wye, a pocos kilómetros de la frontera con País de Gales.

El nombre de la ciudad, según una de las teorías, proviene de la conjunción de dos palabras del inglés antiguo, here -soldado- y ford -vado-, si este fuera el origen, sugeriría que Hereford fue el lugar por el que una partida de hombres armados vadeó el Wye.

El equipo no logró, finalmente, que su capitán ascendiera los 39 escalones que separaban el campo del Royal Box y levantar la copa al cielo de Londres.

Pero no es el trofeo es la gloria lo que importa, y no hace falta ganar para conseguirla.

Aquellos muchachos se convirtieron en los héroes modernos de su ciudad haciéndose un hueco en el corazón del pueblo, dando lo mejor de sí mismos en lo que más les gustaba hacer, jugar al football.