En directo | La organización de La Vuelta da su versión
Javier Guillén, director de la ronda española, toma la palabra para hablar sobre los incidentes que impidieron que se pudiera finalizar la última etapa con final en Madrid
Lo más importante
Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:48
11:07
«Sabíamos que era un día complicado»
«Sabíamos que era un día complicado. Vimos varios incidentes, el primero nos obligó a desviar el recorrido en San Sebastián y Alcobendas. Toda la información que recibíamos era de invasiones en la calzada. Esa información la íbamos teníendo a lo largo de la carrera», explica Javier Guillérn, director de La Vuelta.
Enlace copiado
11:06
Importante
«Lamento mucho la imagen que se dio»
«Lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería repetir», señala Guillén que insiste: «Podiamos haber convivido las manifestaciones con la practica del deporte».
Enlace copiado
11:04
Javier Guillén: «Quiero condenar lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesarios con respecto a lo que vimos ayer»
11:02
Javier Guillén: «Las imagenes hablan por sí solas»
Comienza la rueda de prensa de Javier Guillén. «Las imagenes hablan por sí solas. Es incaeptable lo que se vio por todo el circuito de Castellana y antes de entrar».
Enlace copiado
11:02
Dos detenidos y 22 policías heridos en las protestas
Los incidentes de este domingo terminaron con dos detenidos y 22 policías heridos en las protestas propalestinas de La Vuelta en Madrid. Delegación del Gobierno destaca que la jornada se ha desarrollado «sin incidentes graves» y como un «ejemplo de dignidad» con Gaza Lee la noticia completa
Enlace copiado
11:01
Podio improvisado
Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock, los tres hombres que coparon el podio de la general, improvisaron una ceremonia muy especial lejos de la habitual 'alfombra roja' del Paseo de la Castellana. Lo hicieron en el garaje del hotel del Visma.
Enlace copiado
11:00
Cruce de declaraciones políticas
El ministro Pablo Bustinduy ha censurado la «indignidad» del PP por hacer «piruetas retóricas» con tal de no condenar «el genocidio» en Gaza, y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por posar en una foto con el equipo israelí de ciclismo Israel-Premier Tech. En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, el ministro de Sumar ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su «rapidez» para «ver una violencia ubicua y extraordinaria» en las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, y «no ver un genocidio» en Gaza.
Enlace copiado
10:57
A pesar del amplio despliegue policial, manifestantes invadieron la calzada y lanzaron objetos y vallas, dejando 22 agentes heridos y dos detenidos por desórdenes públicos. La tensión estalló en varios puntos del centro, especialmente en el Paseo del Prado. Los ciclistas no pudieron completar el recorrido
10:55
Las protestas terminaron en altercados
Las imágenes de las protestas en Madrid
Enlace copiado
10:53
Importante
Comunicado de La Vuelta
«Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid. Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera».
Enlace copiado
10:52
Los dirigentes de La Vuelta, la empresa Unipublic propiedad de ASO (organizador del Tour de Francia) no emitieron ningún comunicado ni comparecencia ante los medios hasta pasada la medianoche del domingo, varias horas después de la cancelación de la 21ª etapa a causa de las manifestaciones en el centro de Madrid.
10:48
La organización de la Vuelta a España 2025 ha convocado a los medios de comunicación este lunes 15 de septiembre a las 12:00 en el Hotel Chamartín One (Madrid) para dar su versión y todas las explicaciones de la polémica cancelación de la última etapa de la carrera.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.