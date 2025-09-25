El Proyecto Suma del Club Baloncesto Gran Canaria arranca su séptimo año en Arucas Los CEIPs La Goleta, Orobal, Arucas, Eduardo Rivero Cardones y Santidad pasan a formar parte de la red, sumándose al IES Arucas y ampliando la participación local, para reforzar el compromiso del municipio con la inclusión educativa y deportiva

CANARIAS7 Arucas Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

El Proyecto Suma del Club Baloncesto Gran Canaria dio el pistoletazo de salida al curso 2025-2026 en el Polideportivo Municipal de Arucas este jueves, un municipio al que arriba como novedad en esta nueva temporada, ampliando así su alcance geográfico en la isla. En su séptima temporada de existencia, la iniciativa contará con la participación de 105 centros educativos de Gran Canaria y Fuerteventura, una treintena más que en el curso anterior.

El Proyecto Suma ha logrado consolidarse como referente nacional en la inclusión educativa y social a través del deporte. En esta presentación del séptimo curso estuvo presente el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, que por segundo año consecutivo apoya de manera importante el proyecto del club. Así, el acto contó con la presencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y del director del proyecto, Javi Choren, así como de la primera teniente de alcalde de Arucas, Esther Suárez.

Ampliar

El Proyecto Suma arranca el curso con la incorporación de 31 nuevos centros que elevan a 105 las entidades participantes. Entre ellas se encuentran cuatro centros de educación especial (CEE), 31 institutos de educación secundaria (IES) y 66 centros de educación infantil y primaria (CEIP) con aulas Enclave, dos centros del proyecto NEAE +21 y cuatro centros de formación de personas adultas (CEPA), además de los diez centros ocupacionales que continúan vinculados al programa.

El Proyecto Suma y el Gobierno de Canarias colaboran para favorecer la inclusión social y el desarrollo integral del alumnado con necesidades especiales a través del baloncesto como herramienta educativa. Tras la positiva acogida inicial en 74 centros, la iniciativa se ha ampliado en el curso 2025/2026 hasta alcanzar más de un centenar de centros participantes -99 en Gran Canaria y seis en Fuerteventura-, dejando de ser una experiencia piloto para consolidarse como un proyecto con vocación de continuidad.

Durante el acto, Poli Suárez subrayó que el Proyecto Suma «encarna la mejor versión de lo que significa educar en igualdad. No se trata solo de baloncesto, sino de integración, de autoestima y de oportunidades para todos y todas. Que más centros de toda Canarias se sumen a esta experiencia es un motivo de orgullo para todos los que creemos en el proyecto» expresó, añadiendo que el objetivo «no es otro que luchar por una inclusión real a través del deporte, principalmente del baloncesto».

Por su parte, Javi Choren, director del Proyecto Suma, destacó que «este es el comienzo de una nueva aventura, en la que muchos niños y niñas se incorporan a un club que ya es referencia no solo en Canarias, sino también a nivel nacional e internacional. Es un honor ver sus caras de felicidad acercándose al baloncesto y, sobre todo, sintiéndose parte importante de nuestra sociedad».

Ampliar

En representación del municipio anfitrión, Esther Suárez subrayó que «las palabras de igualdad, inclusión e integración deben ir siempre acompañadas de hechos, y el Proyecto SUMA es un claro ejemplo de ello». Así, reconoció que «desde el Ayuntamiento de Arucas estamos encantados de colaborar en iniciativas que fomentan la plena inclusión del alumnado y que ponen en valor la labor de familias, docentes y personal educativo en este camino».

La jornada celebrada en Arucas, a la que también acudieron el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; el director ejecutivo del club amarillo, Juan Ramón Marrero y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Arucas, María Isabel Santana, tuvo además un carácter especial al formalizarse la incorporación de varios centros del municipio al proyecto: los CEIPs La Goleta, Orobal, Arucas, Eduardo Rivero Cardones y Santidad, que pasan a formar parte de la red, sumándose al IES Arucas y ampliando la participación local, reforzando el compromiso del municipio con la inclusión educativa y deportiva.

Además, no se quisieron perder la cita los jugadores del Gran Canaria de la Liga U Gavin Báez, Moussa Coulibaly y Code Mbengue, así como la fiel mascota Granky.