«Estamos preparados para fallar cuando ocurra, pero no queremos que pase»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de julio 2025, 16:14

A todo amante del baloncesto le gustaría tener su agenda telefónica o su lista interminable de posibles fichajes. Willy Villar, director deportivo del Granca desde 2020, afronta sin descanso ni vacaciones lo que viene, el curso 2025-26. Y lo hace con el gusto del que es feliz con su trabajo.

–¿Balance del curso pasado?

–Es difícil cuantificar, pero probablemente ha sido una de las mejores temporadas de la historia del Granca. No es fácil conseguir un mismo año jugar una final en Europa, unas semifinales de Copa del Rey en casa y luchar en el Playoff hasta el último minuto. Creo que hay que poner todo esto en valor. Se cumplieron los objetivos con holgura y estamos satisfechos del plantel y del cuerpo técnico, por el sacrificio que supone conseguir esto en nuestras circunstancias. Ser competitivos en Europa y ACB viviendo en Gran Canaria es muy complicado. Es nuestra realidad, sí, pero hay que ponerlo en valor. Será difícil de repetir esta temporada.

–Mientras los jugadores están de vacaciones, usted no para.

–No hay ninguna queja, me encanta mi trabajo y lo hago con gusto. Es verdad que es el momento más importante de la dirección deportiva. Es lo de cada año, ya son muchos haciendo lo mismo. Toca trabajar duro para ilusionar a nuestra gente y estar al máximo nivel en todas las competiciones, cosa que hemos hecho en el último lustro y, sobre todo, en los últimos tres años. Es una gran responsabilidad mantener este nivel en el deporte. Lo lógico es querer más y ser ambiciosos, pero hay que darle valor a lo que estamos consiguiendo. No hemos fallado en ninguno de los objetivos, y eso lo pueden decir pocos clubes. Hay que afinar para dar más alegría.

–Habla de la perspectiva. De tenerla. También debe ser difícil encontrar esa regularidad para poder competir siempre.

–Si miras a nuestros rivales, probablemente seamos solo dos o tres en los que en estas temporadas hayamos mantenido esa regularidad. Por temas de lesiones hemos tenido que cambiar algún jugador... pero lo hemos hecho sin cambiar a ningún jugador por bajo rendimiento. Eso es por un trabajo concienzudo que hay detrás y una manera de hacer las cosas. Estaremos preparados para fallar cuando ocurra, pero no tenemos ganas de que eso pase. Molestaremos a todos en todas las competiciones y generando oportunidades como jugar una final de Copa, ganar otra EuroCup o pasar de ronda en un Playoff. Ese es el punto clave: generar las oportunidades para que la gente esté pendiente de nosotros a ver si hacemos algo importante.

–Todavía no ha llegado el ecuador de julio y ya van tres fichajes. ¿Qué posiciones quedan todavía por reforzarse?

–Quedaría la posición de cuatro, de dos y el jugador cupo interior que nos faltaría para completar la plantilla. Son, digamos, las tres decisiones que quedarían por definir en la plantilla.

–¿Plantilla de 11 o 12 jugadores?

–Es de 12 seguro, lo que debemos pensar que habrá algún jugador nuestro de la cantera que sea el número 13. Que forme parte de las convocatorias para la Champions, porque nuestra composición de plantilla será la de tener cuatro españoles y el quinto lo cogeremos de la cantera. Eso significará que uno de los jugadores que no sean cupo tendrá que quedarse fuera de la convocatoria en los partidos Champions, pero eso será decisión del cuerpo técnico.

–El retorno de Carlos Aloncén condiciona mucho la plantilla.

–La condiciona mucho. Tanto a nivel económico como deportivo. La desgracia de perder a un jugador de su tremenda calidad y más en el momento que estaba. Fue un palo. Para él y para todos. Nos ilusiona que se recupere, pero no queremos meterle ningún tipo de presión y que su recuperación vaya ligada al rendimiento. Que se tome todo el tiempo del mundo para recuperar esa rodilla. Esto nos ha hecho fichar a Samar, que es un regalo porque por calidad, juventud y por todo es un jugador que ha demostrado que nos puede ayudar mucho. Saldremos con tres bases de partida, algo que no hubiésemos hecho sin la lesión de Alocén. Esto a nivel económico te resta posibilidades.

Los fichajes «Samar es un regalo, Kuath es más intimidante que Khalifa y en Angola buscamos genialidad»

–¿Espera el cuerpo técnico y la dirección deportiva un paso al frente de Samar?

–Es difícil que juegue mal. Siempre da el 120% en los partidos y en los entrenamientos. Uno siempre visualiza que va a ir a más, por su obsesión por el basket y el trabajo. Debe recuperar las sensaciones de su debut en Fuenlabrada. Estaba muy cotizado, por eso fue a jugar Euroliga directamente. Jaka cree firmemente en su trabajo y estamos muy felices de que esté. Esperamos al mejor Ziga, aunque ya el peor te da lo más importante:trabajo y compromiso. Es uno de los jugadores que hay que tener siempre.

–La actualidad deja cierta tristeza con la marcha de John Shurna. ¿Cuánto ha costado tomar esta decisión?

–Ha sido la decisión que más me ha costado. En mi carrera he tenido decisiones de altura, pero en el Gran Canaria esta ha sido la más dura. Claro, si entraran en juego situaciones personales, nunca la tomaría. Pero evidentemente uno tiene la obligación de buscar lo mejor para el equipo. Esto nunca ha sido una discriminación negativa, sino positiva. Es decir, Shurna, hasta el último minuto, siempre estuvo dentro de cualquier puzle del equipo. Pero hemos considerado que la nueva pieza pueda aportarnos lo que ya nos daba John y algo más de físico. Podemos equivocarnos o no, pero ha sido la decisión más dura.

Sobre la marcha de Shurna «Shurna estuvo hasta última hora en todos los puzles del equipo. Ha sido mi decisión más dura»

–No solo por lo que aportaba en la cancha, también por ese aura y liderazgo que ahora se pierde.

–Llevo cinco años ya aquí y no recuerdo un entrenamiento suyo en el que no estuviera al cien por cien. No es muy hablador pero siempre tiene una sonrisa tan característica que relaja al que tiene al lado. En ese sentido se le va a echar de menos, sobre todo como ejemplo diario. Espero que los que continúan sigan con el espíritu de John. La decisión es solamente deportiva. Veremos en el tiempo si esto es para mejor o peor. A día de hoy, con lo que ha supuesto la decisión, pensamos que podemos dar un paso adelante.

–Jovan, Thomasson, Conditt, Homesley... ¿Le hubiese gustado contar con alguno?

–Sin duda, pero debemos entender que el tema económico es fundamental y no podemos aspirar a todo lo que queremos siempre. Esto hace que no podamos quedarnos con algunos jugadores ni repetir equipos porque no llegamos económicamente. Hay jugadores que llegan y al año siguiente pasan de no residente a residente, lo que incrementa su salario y supone un mayor coste. De esos jugadores que nombras, si nos lo hubiésemos podido permitir, alguno nos hubiera gustado que continuara. Pero es lo que hay, somos el Granca.

Villar, en el centro comercial. Cober

–Los presupuestos y las diferencias salariales entre clubes.

–La temporada pasada, al menos siete equipos, tenían más presupuesto que nosotros. Esto es una cosa que la gente debe saber para que se ponga en valor lo que estamos haciendo. Nosotros somos un club público y nuestras cuentas están a disposición de todo el mundo. Estamos a favor de que la Liga ponga los presupuestos de todos los clubes, para que no haya luego esos debates absurdos de que todos nos ponemos el paraguas y decimos que tenemos menos presupuesto del que tenemos, escondiendo el dinero. Yo creo que tener mucho dinero es un síntoma de buena salud y de buena gestión, no hay que avergonzarse de tener un buen presupuesto. Todo lo contrario. Es para estar orgullosos. Me gustaría que la ACB pusiera públicamente los contratos de todos los jugadores porque se acabarían estos debates absurdos.

–Es difícil competir en igualdad de condiciones ante tiburones presupuestarios.

–Nunca hemos hablado de presupuestos, creo que tenemos uno bastante competitivo dentro de la Liga para aspirar a lo que aspiramos. Pero sí que es verdad que luego hay otros equipos que tienen bastante más. Si hacemos las cosas bien, nuestro presupuesto es competitivo. Estamos peleando de tú a tú con otros equipos que tienen más. Pero hay otros que tienen un presupuesto menor y también están haciendo las cosas bien. Estamos orgullosos de lo que hacemos. No es fácil tener que volver cada año a rearmarnos con cambios obligados. No es fácil no poder mantener la estructura que quieres y seguir estando ahí. Me acuerdo cuando se fueron Olek y Khalifa. Recomponer eso no fue fácil. Los otros dos pívots que vinieron luego se volvieron a ir. El mercado no da para tanto. El Granca tiene un buen presupuesto, que la gente sepa dónde estamos, que nos da para competir, pero que hay otros que tienen más posibilidades.

–¿Tiene Kur Kuath un perfil similar al de Khalifa Diop?

–En los matices, tienen diferencias. Pero en lo obvio sí, puede ser lo más parecido. Son dos grandes intimidadores y te diría que Kuath incluso lo es más. Pocos jugadores habrá que tengan esa capacidad de intimidar. Son jugadores de equipo que aportan defensa, rebote, intimidación... Puede ser lo más parecido, sí. Son jugadores que, además, dan espectáculo porque les gusta jugar por encima del aro. Seguro que dejará jugadas para el recuerdo. Sí que me parece buena comparación.

–¿Con el refuerzo de Angola se intenta encontrar esa regularidad que no tuvieron el curso pasado Thomasson y Homesley?

–Siempre digo lo mismo sobre los jugadores que hemos tenido, con sus picos buenos y malos, estamos orgullosos de ellos. Esto es un deporte de equipo y si el equipo va bien es que todo encaja perfectamente. Es difícil reprocharle nada a ellos, nos dieron éxito. Angola puede ser referente en ataque y aportar puntos, pero también que haga jugar a sus compañeros. Tiene capacidad de pase y experiencia, que es importante. Conoce el baloncesto europeo. Será un referente. Buscaremos otro jugador importante ahí. Con Braian, pese a distintas características, buscamos esa genialidad que por ejemplo nos dio Kyle Kuric. Esa manera de meter puntos compulsivamente. Con su estilo, el objetivo es el mismo.

Salidas «El tema económico es fundamental y no podemos aspirar siempre a todo lo que queremos»

–¿Ha dolido la marcha de Massamba Diop por la alta apuesta del club en el joven?

–A nivel de filosofía de club, es una pérdida tremenda. Nuestro objetivo es hacer lo que hicimos en su día con Olek, Khalifa o Jovan en este tiempo reciente. Yque anteriormente se hizo con Tavares y otros. Lo que más orgullosos nos hace sentir es que jugadores de la cantera estén arriba, se muestren y ten nivel. Nosotros estábamos superilusionados con Massamba. Queríamos hacer otro proyecto que nos diera nivel. Que fuera de los nuestros. Es una pérdida muy dura de aceptar.

–Ha sonado también Marcis Steinbergs, ¿es realmente un objetivo del club?

–Hablar de especulaciones no es bueno. No nos lleva a ninguna parte. Yo, como director deportivo, pregunto por 50 jugadores. Es mi trabajo. Algunos porque me interesan, otros por saber cómo está el mercado y para ver cómo se mueve la competencia. O para evaluar temas económicos. Cualquier jugador por el que pregunte puede ser objeto de pensar que el Granca lo quiere. Es lo de cada verano. Pero te voy a responder a esta al menos —ríe—. Steinbergs no estaría de la partida.

–Tener atado a Jaka Lakovic hasta 2027 consolida el proyecto y deja clara la ambición del Dreamland Gran Canaria.

–Veo la dirección deportiva y los proyectos de club como se trata al entrenador en la liga universitaria de basket o en el fútbol inglés. Para mí Jaka es la pieza básica del proyecto y me gusta darle la importancia que tiene. Que los jugadores sepan que es el jefe. Y potenciar esa figura, que se merece, porque las decisiones las toma él y los focos son para él. Ha aportado resultados. Probablemente hablemos del mejor trienio del club. Estoy más orgulloso del cómo que del qué. Que nos represente Jaka nos da muchas cosas: imagen, filosofía... Es el líder, el jefe.

–Mantenerle en la isla habla mucho, y bien, del proyecto del club, pues es un entrenador cotizado y son varios clubes los que tienen en la lista su nombre.

–Es nuestro mejor fichaje. El futuro de Jaka va a estar a otro nivel más pronto que tarde. Yo lo intento hacer es disfrutarlo y siga dándonos todos los éxitos que pueda, pero evidentemente será un entrenador del nivel más top durante muchos años. Ahora está con nosotros y vamos a intentar seguir sumando juntos.

–¿Fue fácil convencerle para ampliar contrato?

–No se trata de convencer o no. Él está contento con el proyecto, se siente a gusto en el club. No es una decisión de un minuto ni días. Es del tiempo de estar juntos. Valoró que este sigue siendo su sitio y que le quedan cosas importantes que hacer aquí. Ha sido un encaje natural. Ojalá sea para todo el tiempo posible.