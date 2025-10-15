Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Arranca el partido en el parqué del Gran Canaria Arena
Mike Tobey, en un jugada en la competición europea la pasada campaña. C7

Champions League

Dreamland Gran Canaria - Le Mans: partido, parciales y resultado, en directo

BALONCESTO EN DIRECTO ·

Partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Le Mans Sarthe de la Basketball Champions League. Sigue el minuto a minuto, los parciales y el resultado en directo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:26

19:52

Hoy seguimos con especial atención este duelo.

19:39

El equipo claretiano arrastra un 0-2 de balance en la Liga Endesa tras perder ante el Real Madrid (81-71) y el Unicaja (72-81). En cambio, en la BCL comenzó arrasando al cándido Benfica, al que dejó incluso durante 8 minutos sin anotar en Lisboa (61-98).

19:30

Muy buenas tardes y bienvenidos al directo de CANARIAS7 del encuentro de baloncesto entre el Dreamland Gran Canaria y el Le Mans Sarthe. Partido de la Champions League en el cual los amarillos buscan el liderato del Grupo H, algo que le permitiría edulcorar las derrotas sufridas en la ACB.

