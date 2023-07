El Campus Javier Beirán no se detiene

El Campus Javier Beirán finalizó su sexta edición en La Gomera -se celebró del 25 de junio al 22 de julio-. Una cita que no se detiene y prosigue creciendo como un punto de diversión, actividades, compañerismo y, cómo no, mucho baloncesto, pasando de 70 niños y niñas en la primera edición a los 827 de este verano. Eso solo contando el evento en La Gomera porque la cifra acaricia los mil con los días de tecnificación que se llevan a cabo en Adeje.

«Tenemos casi 900 niños de todas las islas menos El Hierro. Estamos creciendo muchísimo y con un porcentaje de renovación prácticamente automática al acabar el campus muy alta. Eso es increíble porque quiere decir que se lo han pasado bien y los padres han confiado en nosotros. Han visto cómo vuelven sus hijos y, en nuestro caso, lo que empezó siendo la mejor semana del año, que es como nuestro eslogan, es ahora el mejor mes del año porque nos hemos tenido que ir a cuatro turnos y estamos un mes en La Gomero. El campus ha crecido tanto que dejaríamos a mucha gente fuera«, expone el campeón del mundo con España y exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria en dos etapas (2010-2014 y 2019-2021) y del Lenovo Tenerife (2014-2019).

«Es el proyecto más bonito que tengo, intentar enseñar baloncesto, pero, sobre todo, valores de la vida, de compañerismo, de trabajo en equipo, de responsabilidad y de esfuerzo porque no es solo baloncesto. Hay Hay muchas otras actividades lúdicas, como una caminata por Parque Nacional de Garajonay, acuatlón, tarde del agua, noche del miedo, furor... Poco a poco hemos ido creciendo con el boca a boca, sin casi publicidad y siguiendo que se hable mucho de nosotros. Lo que más ilusión me hace es que cada vez que vengo a Gran Canaria o Tenerife, principalmente porque es donde más voy, siempre me encuentro a un niño o una niña campista, que lleva ropa del campus o se para para saludarme», afirma Beirán.

«Creo que eso es fundamental para ir creando una familia como estamos creando del campus Javi Beirán, de todas las islas con el baloncesto que luego cuando se cruzan durante el año jugando en las ligas autonómicas se reconocen, se saludan y se abrazan. Mantienen el contacto a través de las redes sociales. Nosotros en el campus quitamos las redes porque creemos que es fundamental esa interacción en todos. Ha salido muy bien, se acaba otra edición más y estamos muy orgullosos. Ya estamos preparando el año que viene, muchos han hecho la reservan y nos dan esa energía para seguir trabajando y pensando en actividades nuevas para que esto siga creciendo. No hay mucho más margen de crecimiento en la residencia porque no cabe más gente, pero seguro que le daremos una vuelta para no dejar a nadie atrás. Veo una respuesta impresionante en la cara de los niños y ojalá que dure muchos años«, agrega emocionado.