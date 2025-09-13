Bombazo en el baloncesto de formación: ¿dónde jugará Shaun Stewart? El hijo del exjugador claretiano Greg Stewart disputó la pasada edición de la Minicopa Endesa en la isla como integrante del Club Baloncesto Gran Canaria tras ser invitado del CB Fénix

Bombazo en el baloncesto de formación canario. Shaun Stewart Marrero, hijo de uno de los jugadores más significativos del Club Baloncesto Gran Canaria a finales de los años 80 y a principios de los 90 como Greg Stewart (desde 1986 en Primera B hasta 1992 en la Liga ACB para dejar una huella imborrable en la afición amarilla y cuyo dorsal 11 luce en lo más alto del Gran Canaria Arena) y una de las más firmes promesas de este deporte en el archipiélago, podría cambiar de isla para proseguir con su etapa de aprendizaje y de crecimiento.

Tras disputar la pasada edición de la Minicopa Endesa con el Granca en el Centro Insular de Deportes (CID) en calidad de invitado, la entidad claretiana intensificó las conversaciones para que se incorporara a sus filas en edad precadete de cara a la presente temporada 2025-2026, pero estas no fructificaron con su club de origen, el Club Baloncesto Fénix, ni con su familia.

Stewart, en acción con el CB Fénix. FCB

Todo apuntaba a que el siguiente escalón deportivo del prometedor Stewart, de 14 años, estaría ligado al Canterbury Lions, donde el NBA isleño Santi Aldama dio sus primeros pasos antes de emprender la aventura en la liga universitaria norteamericana (NCAA), pero el Club Baloncesto Canarias emergió con fuerza en los últimos días para mostrar sus cartas e intentar captar al vástago de una leyenda del Granca que falleció en 2018.

Con el equipo nacional U14

El interior grancanario, quien participó en un concentración de la selección española U14 en Valladolid entre finales de julio y principios de agosto, consiguió el ascenso con el CB Fénix a la categoría infantil autonómica y el título en la categoría insular de Segunda División precadete en la campaña 2024-2025, al tiempo que exhibió sus enormes condiciones físicas y técnicas tanto en esos campeonatos como en la citada Minicopa Endesa, uno de los grandes escaparates de la categoría infantil a nivel nacional e internacional, y en el Campeonato de España de selecciones autonómicas.