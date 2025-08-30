Directo | España - Bosnia

Secciones
Sábado, 30 de agosto 2025, 19:30
10 - 11
Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre
10 - 10
Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre
10 - 9
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.
10 - 9
Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta
10 - 9
Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional
9 - 9
1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
9 - 9
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson
7 - 9
El balón sale fuera.
7 - 9
Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
7 - 9
Gancho de Edin Atic [1]
7 - 7
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 7
Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre
5 - 6
Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre
5 - 6
1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.
5 - 6
Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.
5 - 6
Bomba de Jusuf Nurkic [1]
5 - 4
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.
5 - 4
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
5 - 4
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea
2 - 4
John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2 - 4
Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic
2 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre
1 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre
0 - 4
1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
0 - 4
Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 4
Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta
0 - 4
Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 2
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Bandeja de Amar Begic [1]
0 - 0
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0
Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra
0 - 0
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
España
Bosnia Herzegovina
Tiros de 3
100.0%
0.0%
Tiros de 2
33.3%
66.7%
Tiros libres
50.0%
50.0%
Rebotes
46.2%
53.8%
|Santi Aldama
|España
|8
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|3
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Sergio de Larrea
|España
|1
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|0
|Miralem Halilovic
|Bosnia Herzegovina
|0
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|0
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Santi Aldama
|España
|1
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|1
|Joel Parra
|España
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Yankuba Sima Fatty
|España
|0
|Miralem Halilovic
|Bosnia Herzegovina
|0
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|3
|Joel Parra
|España
|3
|Santiago Yusta García
|España
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|1
