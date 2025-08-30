Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Escudo España

España

19:30h.

10

-

11

Bosnia Herzegovina

Escudo Bosnia Herzegovina
Eurobasket

Directo | España - Bosnia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:30

Icono10 - 11

Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre

Icono10 - 10

Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre

Icono10 - 9

2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.

Icono10 - 9

Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono10 - 9

Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional

Icono9 - 9

1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono9 - 9

Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson

Icono7 - 9

El balón sale fuera.

Icono7 - 9

Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono7 - 9

Gancho de Edin Atic [1]

Icono7 - 7

Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 7

Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre

Icono5 - 6

Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre

Icono5 - 6

1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.

Icono5 - 6

Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.

Icono5 - 6

Bomba de Jusuf Nurkic [1]

Icono5 - 4

Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.

Icono5 - 4

Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono5 - 4

Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono2 - 4

John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono2 - 4

Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic

Icono2 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre

Icono1 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre

Icono0 - 4

1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono0 - 4

Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 4

Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta

Icono0 - 4

Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 2

Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Bandeja de Amar Begic [1]

Icono0 - 0

Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono0 - 0

Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Tiros de 3

100.0%

0.0%

Tiros de 2

33.3%

66.7%

Tiros libres

50.0%

50.0%

Rebotes

46.2%

53.8%

Santi AldamaEspaña8
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina3
Edin AticBosnia Herzegovina2
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Sergio de LarreaEspaña1
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
John RobersonBosnia Herzegovina0
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Santi AldamaEspaña1
John RobersonBosnia Herzegovina1
Sergio de LarreaEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina1
Joel ParraEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina3
Joel ParraEspaña3
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Santi AldamaEspaña1
Edin AticBosnia Herzegovina1

