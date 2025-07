El Roig Arena es ya una realidad: 10.000 personas estrenan el recinto en un concierto secreto

Carmen Velasco Valencia Miércoles, 30 de julio 2025, 11:41 Comenta Compartir

Impresionante. Espectacular. Son los dos adjetivos más pronunciados este martes en el interior del Roig Arena, que ha celebrado un concierto secreto. Sí, el nuevo icono de la Valencia del siglo XXI ha empezado a rodar. Y lo ha hecho ante alrededor de 10.000 personas, testigos privilegiados de la puesta en marcha del coliseo que aspira a revolucionar la oferta musical de la capital del Turia. Los móviles echaban humo: todos se hacían y compartían fotografías y selfies. A más de uno y una se le agotó la batería. Los espectadores querían comprobar que el Roig Arena es una realidad. «Es una pasada», dice Joana, que venía con su marido. En apenas un mes estará al alcance de la ciudadanía.

El 'estreno' del Roig Arena ha sido la carta de presentación: «De Valencia al mundo». Este mensaje, junto el de gracias, ha sido el más reivindicado desde el escenario. El agradecimiento al público de la primera noche y a Juan Roig y a su familia han marcado el arranque de la velada, que ha arrancado a las 21.14 horas y ha concluido pasadas las 23 horas.

'Human', de The Killer ha sido la primera canción que ha sonado en el recinto donde el alarde visual de las pantallas resulta cautivador. Es difícil apartar la mirada. Luego han sonado Coldplay y Pet Shop Boys. Y sí, la conductora de la gala ha hecho bromas sobre la 'Kiss cam', pero la noche, lo dicho, era una prueba.

El Roig Arena es ya una realidad y como muestra el 'estreno' de este martes. La primera banda que ha pisado el impresionante escenario del Roig Arena ha sido Seguridad Social, que ha tenido como telonera a la joven cantante Sandra Valero, de Benetússer. ¿Dónde se compraba la entrada para la actuación del grupo de José Manuel Casañ? No se vendieron. El concierto era secreto, confidencial, privado... bueno todo lo secreto, lo confidencial y lo privado que puede ser cuando los asistentes se suman por miles. Este espectáculo se estaba gestando desde hace meses pero este martes se hizo realidad.

Empleados de Mercadona, proveedores de la cadena de supermercados, trabajadores de Licampa, plantilla del Pamesa, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación han estrenado el Roig Arena, es decir, han recorrido por primera vez sus interminables pasillos, han curioseado entre la oferta de restauración y se han sorprendido. Vaya que sí. Todo olía a estreno. Cualquier detalle asombraba. El recinto dejaba boquiabierto al público. Salvo para la legión de empleados y algún otro visitante con antecedentes en el recinto de Quatre Carreres, la mayoría era la primera vez que se adentraba en el ciclópeo edificio. Y las primeras veces marcan. «Es flipante», decía Concha antes de pisar la pista, donde ha bailado y cantado las canciones 'Que no se extinga la llama' y 'Quiero tener tu presencia'. A algunas personas les faltaban ojos y otras seguían a pies juntillas las indicaciones del personal, según informa Las Provincias.

Seguridad Social ha salido al escenario alrededor de las 21.42 horas. Casañ, vestido con levita de color naranja (la misma tonalidad del punto de la i del nombre del Roig Arena), sombrero y gafas de sol, no ha decepcionado. Ha dado lo que se esperaba de él, incluso ha cantado 'Un beso y una flor', de Nino Bravo, figura que servirá para inaugurar oficialmente el Roig Arena el próximo 6 de septiembre.

Alrededor de las 22.40 horas, Casañ ha tomado la palabra: «Estamos aquí y estamos haciendo historia. Con el Roig Arena Valencia entra en la división internacional. Y todo gracias a un hombre: Juan Roig». En ese momento, el empresario valenciano ha salido al escenario entre una fuerte ovación. Roig ha dado las gracias a los trabajadores del Roig Arena y a los «vecinos por aguantar las obras». Se ha referido al público como «los 10.000 conejillos de indias» que han acudido al recinto. Ha mencionado a los 120.000 trabajadores de Mercadona y a «los jefes». Ha mentado a sus hermanos, hijas, yernos, familia política y a su esposa Hortensia Herrero. Y, cómo no, ha recordado a sus padres, Francisco y Trinidad, palabras y nombres que han arrancado un fuerte aplauso. Se ha despedido con campechanía: «Bona nit. Y que continueis comprando en Mercadona».

Tras el discurso de Juan Roig, el concierto de Seguridad Social ha continuado. El sigilo y la reserva respecto al 'estreno' no oficial del Roig Arena han sido máximas. Así ha sido hasta este martes porque no se puede ocultar la presencia de alrededor de 10.000 personas en el exterior del Roig Arena. No se puede camuflar la puesta a punto del espacio que impulsa Juan Roig. De hecho, el concierto se concibió como prueba para comprobar que el Roig Arena funcionará como una pieza de ingeniería perfecta, tanto por su insonorización como por su despliegue tecnológico.

El aperitivo de la noche del martes fue una «prueba operativa». Los locales de restauración, de Hundred hasta Xé Chicken; las barras de bebidas con precios populares (agua, refrescos, tinto de verano a un euro y horchata a tres euros); la evacuación de los asistentes, que se realizó sin que el público se percatará (sólo siguió indicaciones); la logística de la plantilla (toda vestida de negro); el ticketing de las entradas... Todo era una prueba. Algunas cosas han funcionado y otras (como las colas en los restaurantes, el sonido del micrófono de la presentadora o el wifi) han de mejorar. Era una prueba. Y el resultado a tenor por las impresiones del público es sobresaliente.