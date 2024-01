Una «programación contundente» para celebrar los 40 años del Festival y las ganas del público

Tras la pandemia de la covid-19, el público ha regresado con fuerza a los teatros y recintos musicales nacionales. No se trata de una mera sensación. Las cifras de asistencia lo corroboran. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria cuenta con cifras récord de abonados y el Festival de Música de Canarias ha crecido más de un 10% para la 40ª edición que se desarrollará desde el 10 de enero y hasta el 9 de febrero en las ocho islas.

En Gran Canaria, apuntan desde la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, responsable del Festival, se han alcanzado los 512 abonados en Gran Canaria y 401 en Tenerife, lo que significa, según Jorge Perdigón, director del evento, volver a las cifras prepandemia.

«Tras la pandemia ha habido un momento de reflexión entre la gente. Y han dicho: 'vamos a disfrutar de las cosas que me hacen feliz'. Eso me ayuda mucho, porque el cansancio te trae malos augurios, pero cada semana repaso el cuadrante para ver cómo van las cosas y las cifras de abonados y de venta de entradas me alegran. Es verdad también que para esta 40ª edición hemos apostado por una programación contundente», destaca Perdigón.

Subraya el excantante lírico y gestor palmero el regreso de la música sinfónica con grandes formaciones sobre el escenario, algo que la pandemia había frenado en seco. «Contamos con diez formaciones orquestales en esta edición. Hace mucho tiempo que no lo podíamos tener», apunta con la mirada puesta en unas últimas entregas en las que las formaciones de cámara y los conciertos con solistas de prestigio marcaban la programación de esta cita invernal con la música clásica.

Jakub J. Orlinski es uno de los mejores contratenores del mundo y también suele actuar como bailarín de breakdance

Para abrir el Festival, este año primero en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, Jorge Perdigón y su equipo ha apostado por la Filarmónica de Bergen, orquesta noruega que se estrena en las islas. «Es una de las orquestas más longevas del mundo, creada en 1765. El compositor Edvard Grieg fue su director titular y parte de su herencia se la dejó a esta orquesta. Es muy dulce y viene con la pianista rusa de 16 años Alexandra Dovgan, que se estrena en el Festival con el concierto de Grieg, precisamente, que es uno de los mejores para el piano», destaca Perdigón sobre unos conciertos que incialmente iba a dirigir el británico Andrew Davis y al que sustituye Osmo Vänska.

Una de las citas con mayor lustre de este 40ª festival y que podría pasar desapercibida tras una primera lectura de la programación será la que protagonizará el quinteto encabezado por dos solistas de relumbrón, el violinista Joshua Bell y el violonchelista Steven Isserlis. «El quinteto lo formamos entre la agencia y nosotros. Es lo que más tapado está. Es un quinteto bestial. Se ha creado este Ensamble por encargo. Lo llevamos trabajando desde hace varios años y se lo planteé a Isserlis cuando vino junto al a Philarmonia de Londres, en 2022. Junto a su amigo Joshua Bell y el pianista Jeremy Denk suelen hacer pequeñas giras de vez en cuando, pero ahora suman a la violinista Irene Duval y a la viola Blythe Engstroem», explica el director del festival sobre unos conciertos que se desarrollarán en el Teatro Pérez Galdós y en el Leal de La Laguna ,con un repertorio íntegro dedicado a Gabriel Fauré.

Otro «tapado» dentro de este 40ª Festival de Música es el contratenor Jakub J. Orlinski. El polaco es un espectáculo dentro y fuera del escenario, ya que es un consumado bailarín de breakdance.

Tras la presencia en los últimos años de Mitsuko Uchida, Maria Joâo Pires, Martha Argerich, Daniil Trifonov y Grigori Sokolov, el Festival completa el arco de pianistas de referencia con los conciertos de Evgeny Kissin.

La Filarmónica de Cámara de Bremen regresa al Festival esta vez con su titular, Tarmo Peltokoski. «Tiene 23 años y acaba de firmar por diez años con el sello Deutsche Grammophon. Es un director con un gran futuro y vienen con un programa exquisito, que incluye la 'Frauenliebe und Leben' de Schumann, y la 'Sinfonía nº4', de Mahler, con un arreglo de Yoel Gamzou para una versión reducida para 60 músicos», avanza Jorge Perdigón.

Algunos conciertos esenciales

Bergen Philharmonic Orchestra.

La puesta de largo llega de la mano de la Bergen Philharmonic Orchestra, veterana formación noruega que se estrena en el Festival de Música de Canarias. Dirigirá Osmo Vänskä tras la baja a última hora de Andrew Davis. La jovencísima pianista Alexandra Dovgan será la solista para el concierto de Grieg. El primer concierto es el 10 de enero en el Auditorio de Tenerife y al día siguiente, en el Alfredo Kraus.

Evgeny Kissin

El ruso Evgeny Kissin está considerado como uno de los grandes pianistas contemporáneos desde hace años. Tocará piezas de Beethoven, Brahms, Prokofiev y Chopin los días 12 de enero, en el Auditorio de Tenerife y el 16 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus.

London Philharmonic Orchestra

La formación londinense regresa al los días 30 y 31 de enero, en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, para afrontar un programa que incluye el estreno de 'Tajogaite', de Gustavo Díaz-Jerez, bajo la dirección de Kristiina Poska.

Jordi Savall

El legendario músico vuelve con su proyecto Hespèrion XXI para presentar 'Un mar de músicas' 1440-1880.

'Lectura fácil'

La violinista solista y directora Julia Fischer llevará las riendas de la orquesta de cámara londinense Academy of St. Martin in the Fields en los conciertos que protagonizará los días 3 y 4 de febrero, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente.

Javier Perianes

El pianista Javier Perianes protagoniza un concierto extraordinario los días 31 de enero y 1 de febrero, en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, con piezas de Granados, Schumann y Brahms.

'Homenaje a Gabriel Fauré'

El violinista Joshua Bell y el violonchelista Steven Isserlis son dos de los mejores solistas del mundo. Ambos ya saben lo que es tocar en el Festival de Música de Canarias, pero en esta ocasión regresan en un formato poco habitual. Lo hacen para integrar un quinteto que se completa con el pianista Jeremy Denk, la viola Blythe Engstroem y la violinista Irene Duval. Protagonizarán un concierto fuera de abono íntegro con piezas de Gabriel Fauré los días 14 de enero, en el lagunero Teatro Leal y al día siguiente en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

La OFGC

La 'Sinfonía nº2' Resurrección, de Mahler, cobrará vida con la Orquesta Filarmónica Gran Canaria (OFGC), dirigida por Karel Mark Chichon, junto al Coro Estatal de Kaunas.

La Orquesta Nacional de España

La música sinfónica a gran escala regresa con fuerza tras las restricciones númericas sobre el escenario a las que obligaba la pandemia de la covid-19 con la Orquesta Nacional de España como una de sus protagonistas. Afrontará la 'Sinfonía nº8', de Bruckner, con su titular David Afkham en el podio, los días 19 y 20 de enero, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente.

Orquesta Filarmónica della Scala

La formación del mítico recinto operístico milanés será la encargada de bajar el telón de esta 40ª edición. Bajo la dirección del coreano Myung-Whun Chung tocará la 'Sinfonía nº5', de Mahler, los días 8 y 9 de febrero, en el Auditorio Alfredo Kraus y en el de Tenerife Adán Martín, respectivamente.