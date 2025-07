Don Patricio, sobre el regreso de Locoplaya: «Vuelvo con muchas ganas e ilusión, hacía mucho que no sentía esto»

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de julio 2025, 14:50 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

Lo que comenzó en La Caleta, El Hierro, como un proyecto musical casero en el que cada miembro grababa su parte por separado sobre bases de Youtube, hoy renace con una propuesta más sólida. Locoplaya, el trío formado por Don Patricio, Bejo y Uge, da un salto profesional y regresa a la escena con una imagen renovada y un nuevo proyecto, 'El Caletón', un EP con tres nuevos temas: 'Ricotta', 'Ay Dios! y 'Más de las 12'.

Después de tres años de parón discográfico, el grupo se reencuentra en el estudio con la misma química de siempre. «Vuelvo con muchas ganas, con mucha ilusión. Hacía mucho que no sentía esto después de tantos años», confiesa Don Patricio. «Las últimas canciones que sacamos antes de irnos eran en medio de una gira, donde parábamos dos días para grabar el videoclip y seguir girando. Ahora que hemos vuelto, estamos intentando vernos todos los días, volviendo a salir, visitando los mismos sitios y quedando con la misma gente de siempre. Entre una cosa y otra, la música ha salido sola», relata el cantante.

El regreso de Locoplaya pone fin al distanciamiento que el grupo ha experimentado en los últimos años. «Al final cada uno va creciendo. Nosotros somos amigos de toda la vida y hemos ido creciendo y, con el tiempo, nuestras vidas se han separado un poquito» «Nuestra idea en un principio no era hacer de esto como un negocio, sino amigos a los que les gusta hacer música juntos. Y como algo natural, pues al final el tiempo va pasando, va pasando y... pasan estas cosas», explica Don Patricio.

Don Patricio. C7

Revela que durante estos tres años de parón, llegó incluso a ponerse en duda la continuidad de Locoplaya como proyecto. «Bejo y yo tenemos nuestras carreras en solitario, pero con lo que respecta a Uge, a él no es que le motive mucho la música y lo hace como hobby y por nosotros», señala. «Yo creo que él es el que más dudas ha tenido. Se fue a vivir un tiempo a Madrid para intentar tirar del grupo entre todos, pero como no nos veíamos tanto como queríamos, acabó volviendo a las islas».

'El Caletón', un proyecto con sabor a verano

El nombre de su nuevo trabajo, 'El Caletón', parte de un juego de palabras entre amigos y se refiere al pueblo que los tres comparten en El Hierro, La Caleta. «Nosotros siempre le decimos El Caleto, en masculino, como una forma nuestra de nombrarlo. Entonces dijimos: «Mira, pues El Caletón suena bien, tiene su gracia, tiene su rollo».

Un trabajo que sorprende al incluir 3 temas en lugar de los 4 o 6 habituales en este formato. «Hemos estado tres años sin sacar música y somos tres integrantes, así que pensamos en que sacaríamos tres canciones; tiene como cierto simbolismo. ¿Nos hubiera gustado hacer cinco? Sí, claro. Pero como queríamos tenerlo listo para este verano y nos pusimos en serio recién en abril, que fue cuando empezamos a componer, pues así quedó. Grabamos las canciones en dos o tres días, elegimos cuál iba a ser el videoclip, cuál el otro...», detalla Don Patricio.

Incluso barajaron incluir canciones antiguas, pero al artista herreño «no le cuadraban con lo nuevo» y le «sonaba viejo». «Pensamos en una de hace un par de años que habíamos dejado aparcada, pero al final dije: 'No, esto ya no suena fresco. Vamos con estas tres, confíen en mí, que si no no llegamos a tiempo'».

El producto final, asegura Don Patricio, mantiene intacta la esencia humorística y veraniega que caracteriza a Locoplaya: «Cuando nos juntamos los tres, tiene que reflejar esa esencia por la que creo que nacimos: somos tres amigos que se conocen desde siempre, de veranos, de El Hierro, de toda la vida. Esa sensación de verano tras verano, de estar en la playa y pasarla bien con los amigos, creo que eso es lo que realmente define al grupo».

Locoplaya, fiel a la diversión

El regreso, anunciado de forma inesperada, cogió por sorpresa a sus seguidores. Las redes sociales «están que arden», asegura el integrante de Locoplaya. «En mi Instagram la reacción ha sido intensa, y creo que los demás del grupo también lo han notado. En general, todos los comentarios que he visto han sido muy buenos, así que estoy bastante contento. Aun así, hay que dejar que pasen unos días para ver realmente cómo se asienta todo».

Aunque la incertidumbre rodea el futuro de Locoplaya, el grupo parece tener algo muy claro: «Aunque el panorama cambie y el grupo no sea tan famoso como antes, mantendrá su esencia. Locoplaya seguirá siendo un grupo de amigos que hacen música por diversión, para disfrutar juntos en conciertos y para crear la música que siempre hemos disfrutado».

