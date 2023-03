«Canarias es el sitio que me pone los pies en la tierra»

Hace unos años, Pedro Luis Domínguez Quevedo (2001), se reunía con sus amigos en un parque de Las Palmas de Gran Canaria para rapear, crear y soñar en algún día convertirse en un artista que viviera de la música. Cuando la pandemia irrumpió en el mundo, el joven decidió dejar todo, arriesgarse y pelear por sus deseos. El resto es historia.

El remix de 'Cayó la noche', en el que se juntó con sus compañeros Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, EL IMA, Juseph y La Pantera fue su puesta en escena en el panorama musical. El salto internacional llegaría con la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', mundialmente conocida como 'Quédate'. Con ella logró un espacio en la escena urbana, que ya venía labrándose, y que ha sabido aprovechar con su primer álbum, 'Donde quiero estar', que fue reproducido más de 10 millones de veces en la plataforma Spotify el día de su lanzamiento, el pasado 20 de enero.

Es Gran Canaria el lugar donde, de momento, quiere estar Pedro, como prefiere que le llamen, un chico de 21 años que ha llevado a las islas por bandera desde que comenzó su carrera. «Cuando estoy fuera y vengo aquí, me siento en casa, es el sitio que me pone los pies en la tierra, donde veo que todo sigue igual que siempre, y eso me relaja», asegura el artista en el parque donde años atrás, antes de que su vida cambiara, realizaba batallas de gallos junto a sus amigos. Y es que la realidad de Pedro ha dado un giro radical en cuestión de un año.

Del joven que componía sus primeras canciones, como 'En Reformas' o 'Llegamos', «queda lo mismo». Confiesa que, para él, lo único diferente son las circunstancias: «Si cuando empecé hubiera tenido las oportunidades que tengo ahora, las hubiera aprovechado igual. Al final uno tiene sus etapas, y eso creo que lo he reflejado en mi música».

«Para mí es un honor haber colaborado con artistas que han sido referentes míos desde los 15 años» Quevedo

Oportunidades que lo han llevado a colaborar con artistas internacionales como Myke Towers, Mora o, la más reciente, el tema 'Pero tú' para el último disco de la colombiana Karol G. «Es algo muy loco, trabajar con gente así, pero al final te acostumbras, porque ves que todas son personas normales y corrientes, aunque siempre tendemos a endiosarlas. Para mí es un honor haber podido colaborar con artistas que han sido mis referentes desde los 15 años», afirma.

Todos ellos comparten espacio en una escena musical liderada por el género urbano. Artistas como el puertorriqueño Bad Bunny o el argentino Bizarrap aglutinan números uno en las principales plataformas digitales. «Pienso que, en la época en la que estamos, el género urbano es necesario. Con él se ha podido ver que muchas personas que vienen de lo 'underground' han podido lograr su espacio y hacer muy buena música que gusta al público», reflexiona.

Un panorama que se hace notar en España y en las islas. Uno de los grandes referentes de Pedro, y con el que quiso contar para la introducción de su álbum, es Cruz Cafuné. El tinerfeño ha sido un ejemplo para él desde sus inicios: «Aparte de sus letras y su música, me gusta la forma en la que representa a Canarias en todo su trabajo. Creo que enseñó mucho a músicos de mi generación sobre cómo tenemos que hacer las cosas», declara.

Sin embargo, el artista cree que la inmediatez que impera en la sociedad perjudica al trabajo de los músicos: «Me encantaría que se dejara de deshumanizar a los cantantes. Genera un poco de ansiedad tratar de complacer todo el rato al público, y a veces uno se olvida de sí mismo. Lo queremos todo para ya, no se puede esperar por nada, y a lo mejor a un proyecto o canción al que le podrías dar más cariño, no se lo das, y lo sacas de aquella manera por hacerlo rápido», argumenta. Por ello, cree que la audiencia tiene que acostumbrarse a los tiempos del artista: «Si son tus seguidores y les gusta tu música, la disfrutarán igual».

El artista junto a una viñeta elaborada por Morgan, viñetista de CANARIAS7. / Arcadio Suárez

'Donde quiero estar'

Con su primer disco, 'Donde quiero estar', Quevedo ha asentado las bases de su imagen como artista y ha ofrecido a su público la música que nació en el año en el que todo cambió para él. Llegó acompañado de 16 videoclips en los que se puede recorrer junto a él diversos lugares de Gran Canaria. «Desde el principio tuve claro que quería que los vídeos se grabaran aquí. Es verdad que el álbum no tenía un concepto muy claro, pero lo que unía a esas canciones era el debate que tuve durante todo ese tiempo, de Pedro con Quevedo, que se puede resumir en un qué quiero hacer con mi vida», asegura. El músico confiesa que mudarse a Madrid o irse a otro país fueron algunos de sus pensamientos: «Estas ideas me perseguían porque estaba todo el día de viaje».

Pero al final, tras reflexionar y crear, Pedro tuvo claro que quería quedarse en su isla: «Lo que vi de forma más clara es que quería estar en Gran Canaria durante un tiempo, estar tranquilo y relajado y volver a mis raíces, a mis orígenes». Por ello, gracias a esta reflexión, tuvo claro que «era necesario que los vídeos fueran aquí, para que todo en conjunto tuviera más sentido».

Las dunas de Maspalomas, el barrio marinero de San Cristóbal o Guayadeque son algunas de las localizaciones que trazan el camino de Pedro a través de su interior, sobre todo en canciones tan personales como 'Donde quiero estar' o 'Sin señal'.

La cotidianidad y la liberación que se siente al crear son los pilares de su música. «Nunca escribo cosas que no pudieran pasar en mi vida. Estás en el estudio, te pones en una situación concreta con la que crees que la gente puede sentirse identificada, o que puede dedicar a otra persona, y escribes», explica.

Primer concierto en Canarias

El público de las islas se encontrará con el artista este sábado, 11 de marzo, a partir de las 21.30 horas, en el Gran Canaria Arena. «Estoy nervioso, pero con muchísimas ganas. Cuando llegue el momento en el que esté cantando la primera canción y vea a todo el mundo, empezaré a relajarme y a disfrutar. Si de alguno de los conciertos tengo ganas, es de este», confiesa.

Se trata de una cita muy esperada por el público de las islas, ya que las 11.000 entradas que se pusieron a la venta están agotadas. «No me lo esperaba. Lo que ha pasado con este 'show' es súper loco. Lo sacamos con varios meses de antelación con la idea de que la gente tuviera tiempo de pensar y comprar la entrada cuando pudiera, pero pasó lo contrario. Solo puedo dar las gracias», asegura. El equipo sacó a la venta otras 1.000 localidades el pasado lunes, las cuales se agotaron en apenas 20 minutos. Ante la expectación generada y con el fin de tranquilizar a las personas que no podrán acudir a este concierto, el artista recalca que regresará a Gran Canaria.

Pedro comenta que en este encuentro con su público habrá «algunas sorpresas». Lo que ya se sabe es que al escenario del Gran Canaria Arena se subirá con antelación Lucho RK, compañero con el que quiso contar para este día tan especial. «Me encanta su música, es mi amigo y siento que tiene el siguiente relevo en Canarias, tanto él como la generación de artistas emergentes de ahora. Siento que si hace las cosas bien le puede ir genial, ya que tiene un estilo muy único, propio», comenta sobre el grancanario, autor de canciones como 'Quésesiente' y 'Otra mirada'.

El artista grancanario Quevedo. / Arcadio Suárez

2024, ¿desaparecer?

«2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer», es uno de los versos de 'Ahora qué', una de sus últimas canciones. Muchos de sus seguidores se preguntaron qué habría de realidad detrás de esta afirmación. Sin embargo, ante una posible retirada de los escenarios, Pedro es sincero: « No creo que me retire de la música nunca. De una manera o de otra siempre voy a estar en el lío», confiesa. Entre sus planes más próximos se encuentran las metas de sacar un nuevo disco en 2024 y saltar el charco: «Si no puede ser a finales de este año, a principios del siguiente intentaremos ir a Latinoamérica».

La carrera del grancanario acaba de empezar. Es consciente de la rapidez con la que ha despegado y se siente «orgulloso de todo lo que ha pasado». De momento, tiene una cosa clara: «Voy a hacer lo que me apetezca y voy a dejarme llevar. No quiero estar todo el rato sin parar y sin tener tiempo para mí. Eso no es vida».