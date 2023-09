Un día habrá una isla que será una canción emocionada

Es poco probable que aquel verso de Pedro García Cabrera que decía que «un día habrá una isla que no sea silencio amordazado» no quiebre la crujía de los corazones atlánticos. Ese poema, emblema de este país canario, ha sido musicalizada por Sergio Alzola y será uno de los siete cortes que formen parte de 'A mares', su tercer trabajo de estudio y disco para el que anda a la búsqueda de mecenas con el que financiarlo.

Alzola no ha publicado canciones nuevas desde 2011. Pero su elemento creativo no ha sido preso, precisamente, del silencio amordazado. Ha tocado mucho en directo, recientemente ha paseado por México con su guitarra de escenario en escenario, y ha estado creando canciones con el cincel de las emociones. Porque ese es su oficio.

El cantautor grancanario siente que este es el momento justo para explotar lo que lleva dentro en el soporte físico de una melodía. «Se necesiten soñadores, no nos pueden matar», expresa en una frase que merece un titular.

El músico isleño ha tomado la decisión de volver al estudio. No se detiene mucho en las causas de años sin grabar, pero expone los trasuntos vitales que le han llevado hasta aquí. «Ha pasado mucho entre disco y disco porque los tiempos no han acompañado. En todo este tránsito han sucedido muchas cosas que van desde la gran crisis económica hasta la pandemia. Yo he seguido escribiendo canciones pero no he encontrado el momento para grabarlas. Ahora sentía que esto era un grito de los que están a mi alrededor, que no paraban de decirme qué cuando me iba a decidir a grabar», expone.

'A mares' será un disco profundo a pesar de contar con un repertorio breve. Alzola ha alistado en su proyecto a músicos con mucho escenario en la suela de sus zapatos. Rayko León, pianista efervescente, está al frente de la producción. Limando los arreglos concebidos en esqueleto por Alzola. Carlos Meneses en las líneas de bajo, Javi Montero en la batería, Marcos Pulido en la trompeta, posan en la alineación titular de una banda que se completa con el colombiano Shangó Deli, percusionista que ha estado en formaciones dirigidas por Carlos Vives o Carlos Santana.

«La fórmula de este disco, después de varios intentos fallidos de volver al estudio, está compuesta por una dosis de locura y otra de atrevimiento. Y, por supuesto, porque he tenido la gran fortuna de armar una banda tremenda», añade Alzola a la receta de su nuevo disco y esta reunión de personalidades cosidas al universo de la Gran Canaria Big Band.

Aunque su campaña en Verkami para recaudar fondos con los que sufragar la grabación de su tercer trabajo sigue abierta y receptiva a la llegada de nuevos mecenas, Alzola no tiene tiempo que perder. El próximo lunes abrirá las puertas del estudio La Rampa, con la prescripción al sonido de Gustavo Sánchez, para empezar a armar el sonido de los siete cortes que forman la arquitectura musical de 'A mares'. «Un disco en el que puedo hacer lo que quiero y cómo lo quiero».

Son solo siete pero podrían ser decenas. Lo explica el músico isleño. «Y es que aunque no haya grabado he seguido trabajando muchísimo en canciones durante todo este tiempo. De hecho, de 'A mares' se van a quedar fuera muchas canciones que he ido escribiendo en la última década y muchas otras que surgieron durante el viaje a México. En todo este tiempo he crecido mucho y no he salido del método de aprendizaje de este oficio de crear», subraya motivado.

El proceso de selección de las canciones que finalmente se quedan en el disco ha sido a conciencia. Midiendo cada movimiento. Con un argumento para las que pasan la criba, con una explicación para las que se quedan fuera. «Las canciones que forman parte del repertorio de este disco son canciones que he sentido maduras. Que estaban en el momento justo para formar parte del disco y que se podían quedar fuera. Sé que hay algunas de ellas, como la versión de Pedro García Cabrera, que va a poner los pelos de punta a muchos canarios», subraya el autor.

Lo remata con una conclusión a la que ha llegado tras explorarse mucho. «He sufrido una evolución artística muy importante gracias a las vivencias de los últimos años. En este tiempo a los que nos dedicamos a la canción de autor nos han pasado muchas cosas, incluso nos han dado clínicamente por muertos.Pero aquí seguimos, cantando y componiendo nuestras canciones», refleja con ganas de seguir rodando con su música.

Y en esas apareció México. Alzola ya ha trazado muchos caminos en América. Cuba, por ejemplo. Pero lo de estos días ha sido muy especial para él. «He sentido cosas que nunca he sentido, que me han permitido alcanzar emociones que nunca había tenido tanto. Hasta el punto de que ya tengo cerrados contratos para actuar en festivales el año que viene. Ha sido llegar y besar el santo. Tanto que me he llegado a plantear que podría hacer las maletas y marcharme allí a vivir de mi música», concluye,