¿Así que crees que conoces a los Rolling Stones?

#3C3C3C

He hecho el #QuizRollingStones y he acertado [CORRECTAS] de [TOTALES]

1/15 ‘The Rolling Stones’ 1964 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Like a Rolling Stone’ Selecciona tu opción

B ‘The Lantern’

C ‘Route 66’

D ‘La Bamba’ ¡Picaste! Este clásico es de Dylan, por supuesto ‘Like a Rolling Stone’, Bob Dylan (1965) ¡Casi! Son los Stones, pero unos años más tarde ‘The Lantern’, The Rolling Stones (1967) ¡Correcto! Empiezas bien ‘Route 66’, The Rolling Stones(1964) ¡Se necesita un poquito —más— de gracia! 'La Bamba', Los Lobos (1987)

Aquí empezó todo. El reinado de los melenudos. El sueño de las jóvenes de la época y la pesadilla de sus padres. «¿Pero dejaría que sus hijas se casaran con uno?» rezaba un artículo publicado ese mismo año. The Rolling Stones no necesitaron más que una única canción original para consolidarse como uno de los mayores ‘ojitos derechos’ de la industria musical, llegando a permanecer 12 semanas en el puesto Nº1 de ventas en Inglaterra.

La legendaria formación integrada por Mick Jagger a la voz, Keith Richards y Brian Jones a las guitarras, Charlie Watts a la batería y Bill Wymann al bajo, echa a rodar. Y de qué manera.

2/15 ‘Out Of Our Heads’ 1965 Mostrar títulos A 'It’s All Over Now'

B '(I Can’t Get No) Satisfaction'

C 'Son de amores'

D 'She’s Not There' Casi casi… la canción es de la misma época, pero de otro disco ‘It’s All Over Now’, The Rolling Stones (1964) ¡Correcto! ¡Satisfactorio! ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, The Rolling Stones (1965) No existe consuelo para tanto llanto ‘Son de amores’, Andy y Lucas (2003) Negativo. Esta es otra gran banda de la época, los de ‘Time of the Season’. ‘She’s Not There’, The Zombies (1964)

‘Out of Our Heads’, algo así cómo ‘Locos de la cabeza’. Casi una premonición del futuro de unos chavales que, a pesar de estar empezando, estaban llamados a convertirse en una de las bandas más excesivas, polémicas y desvergonzadas de la historia del rock&roll.

Un millón de copias vendidas, y en su interior uno de sus hits más emblemáticos que llegó a alcanzar el Nº1 en 11 países incluidos los Estados Unidos. ¿Ya sabes cuál es?

3/15 ‘Aftermath’ 1966 Mostrar títulos A ‘All Day And All Of The Night’

B ‘Happy’

C ‘Rumore’

D ‘Paint It, Black’ Estos son otros competidores directos ‘All Day And All Of The Night’, The Kinks (1964) A este hit le quedaban seis años para salir ‘Happy’, The Rolling Stones (1972) ¡Se rumorea que te has colado! ‘Rumore’, Raffaela Carrà (1974) ¡Bien! El gran himno de este disco ‘Paint It, Black’, The Rolling Stones (1966)

El álbum fue concebido originalmente como la banda sonora para una película que nunca fue filmada llamada ‘Back, Behind And In Front’. Contribuyó a aumentar una fama y riqueza que ya competía con la de los reverenciados The Beatles. El disco no puede entenderse sin el empeño de Brian Jones por introducir un sinfín de instrumentos étnicos como el sitar, las marimbas o el koto japonés. Todo esto mientras eran agasajados en los legendarios estudios RCA de Hollywood, California, donde les dieron por primera vez el tiempo suficiente para trabajar con calma las canciones...

4/15 ‘Between The Buttons’ 1967 Mostrar títulos A ‘Ruby Tuesday’

B ‘Dance Little Sister’

C ‘Os Seus Botões’

D ‘Red House’ ¡Bien! Aunque este hit solo salía en la versión USA ‘Ruby Tuesday’, The Rolling Stones (1967) ¡Casi! Esta saldrá mucho más tarde ‘Dance Little Sister’, The Rolling Stones (1974) Mick Jagger vs Roberto Carlos. ¿Quién gana? ‘Os Seus Botões’, Roberto Carlos (1976) ¡Esta es de Jimi Hendrix! ‘Red House’, The Jimi Hendrix Experience (1967)

Los ‘cantos rodados’ se entregan a la psicodelia (con todo lo que eso significa). Escándalos varios, excesos y detenciones por posesión de sustancias estupefacientes. Hubo incluso puestas en libertad por la presión de manifestaciones multitudinarias de fans encolerizados.

Brian Jones sigue haciendo de las suyas sobre un lienzo de canciones más maduras con influencias que van desde Bob Dylan a los Beach Boys. El disco fue recibido con críticas mixtas, mientras unos lo consideraban un paso adelante en su sonido, otros echaban de menos la inmediatez y crudeza de sus discos anteriores. Para gustos colores, decían «sus satánicas majestades».

5/15 ‘Their Satanic Majesties Request’ 1967 Mostrar títulos A ‘She’s A Rainbow’

B ‘I Just Wanna Make Love To You’

C ‘Tomorrow Never Knows’

D ‘Satana, S.A.’ ¡Fabuloso! ¡Psicodelicioso! ‘She’s A Rainbow’, The Rolling Stones (1967) Esta era del primer disco, en 1964 ‘I Just Wanna Make Love To You’, The Rolling Stones (1964) Que no te engañen, estos son Ringo y compañía en una de sus cimas psicodélicas ‘Tomorrow Never Knows’, The Beatles (1966) No es correcto, pero la canción podría entrar en este disco ‘Satana, S.A.’, Almodóvar & McNamara (1983)

Uno de los discos más extraños, queridos y odiados de nuestros amigos londinenses. La portada sigue la estela del ‘Sgt. Pepper’s…’ de los Beatles, publicado y alabado por todos unos meses antes. En lugar de intentar un disco total como los de Liverpool, se salen por la tangente con una especie de ritual chamánico experimental, con pistas muy marcianas y algunos destellos de genialidad.

Si el disco parece incomprensible, es porque eso se pretendía. Pero con varias escuchas, claro, va ganando cuerpo. No sería la única referencia satánica de la carrera de los Stones. Una vez más, Brian Jones se había encargado de la mayoría de sonidos exóticos que hacen único al disco, pero en lo personal no quedó muy contento: su novia se lió con Richards (y acabarían teniendo tres hijos juntos).

6/15 ‘Beggar’s Banquet’ 1968 Mostrar títulos A ‘Son ilusiones’

B ‘Crazy Little Thing Called Love’

C ‘Sympathy For The Devil’

D ‘Under My Thumb’ Los Chichos, ni más ni menos ‘Son ilusiones’, Los Chichos (1977) ¡No! Canta Freddie Mercury ‘Crazy Little Thing Called Love’, Queen (1979) ¡Muy bien! Otro de los hits más icónicos ‘Sympathy For The Devil’, The Rolling Stones (1968) Esta maravilla era del ‘Aftermath’, hace un par de discos ‘Under My Thumb’, The Rolling Stones (1966)

El banquete de los mendigos. ¿Referencia a Viridiana? Tan impíos y blasfemos como la cinta de Buñuel se mostraban los Stones con el espectacular primer tema, que esperemos que acabes de acertar. Si mencionas al diablo, tendrás escándalo seguro. Bien de gente estará dispuesta a acusarte de adorador de Satán y de corruptor de jovenzuelos: un éxito. Hasta Jean-Luc Godard entró a filmarles durante estas grabaciones, pues ya eran sensación mundial y con este disco arranca la época más gloriosa, acierto tras acierto. Incluso se permitieron que la genialidad que es ‘Jumpin’ Jack Flash’ saliera como single de anticipo sin incluirlo en el disco.

7/15 ‘Let It Bleed’ 1969 Mostrar títulos A ‘Beast Of Burden’

B ‘Gimme Shelter’

C ‘La sangre de tu tristeza’

D ‘Show Business’ Para esta canción aún quedaban casi diez años ‘Beast Of Burden’, The Rolling Stones (1978) ¡Correcto! Con esta canción antimilitarista arranca el disco ‘Gimme Shelter’, The Rolling Stones (1969) Jaime Urrutia estaría orgulloso de ti ‘La sangre de tu tristeza’, Gabinete Caligari (1987) Estos son los inicios de unos majísimos rockeros australianos ‘Show Business’, AC/DC (1975)

En algún punto durante la grabación perdemos a Brian Jones, ahogado en una piscina, en otra de esas muertes del «Club de los 27» que tantas leyendas urbanas generarían. Pero los Stones no pararon y Mick Taylor fue su reemplazo (técnicamente ya habían expulsado meses antes a Jones y contratado a Taylor). ‘Let it Bleed’ es un puente perfecto entre el blues del que venimos y el rock al que iremos, añadiendo además gospel, country y hasta una canción contra la guerra de Vietnam. Para la revista que se llama casi como el grupo, este es el 32º mejor disco de la historia.

8/15 ‘Sticky Fingers’ 1971 Mostrar títulos A ‘Waiting On A Friend’

B ‘Brown Sugar’

C ‘Saturday Night’s Alright For Fighting’

D ‘Suavemente’ Para esta canción aún quedaban más de diez años ‘Waiting On A Friend’, The Rolling Stones (1981) ¡Correcto! ¡Viva Azúcar Moreno! ‘Brown Sugar’, The Rolling Stones (1971) ¡No! Este es el bueno de Elton en su vertiente más rockera ‘Saturday Night’s Alright For Fighting’, Elton John (1973) Casi el rey del rock ‘Suavemente’, Elvis Crespo (1999)

El cine comienza a llamar a la puerta de Jagger como icono mundial con el estreno de la escandalosa ‘Performance’. Y en lo musical, llegamos al rock más canónico, aunque nunca plano. Inmenso éxito. La jugosa portada de Andy Warhol, con cremallera real para ver si encontrábamos algo bajo la bragueta, fue por algún extraño motivo censurada en España, sustituyéndose por unos asquerosos ‘Dedos pegajosos’ que salían de una lata de conservas. Se cansaron de discográficas: este es el primer disco de ‘Rolling Stones Records’. Además, aquí se utilizó por primera vez el famosísimo icono de la lengua. Otro triunfo.

9/15 ‘Exile on Main St.’ 1972 Mostrar títulos A ‘Sarandonga’

B ‘You Can’t Always Get What You Want’

C ‘The Changeling’

D ‘Tumbling Dice’ Al parecer los Stones no son muy de arroz con bacalao ‘Sarandonga’, Lolita (2002) ¡No siempre se puede acertar! ‘You Can’t Always Get What You Want’, The Rolling Stones (1969) Casi, casi, pero… ‘The Changeling’, The Doors (1971) ¡Bien jugado! Los dados te sonríen ‘Tumbling Dice’, The Rolling Stones (1972)

Un exilio… real. Abandonaron la Gran Bretaña —diferencias de opiniones con Hacienda— para recalar en Francia. Y como los mejores discos, lo grabaron en un sótano, en el sótano de una mansión. La grabación acumuló tanta mística y tantos episodios estrambóticos, tantas peleas y sustancias, que fue un absoluto milagro que saliera. Y mucho más que saliera tan bien. Además de mastodóntico —18 canciones— es una de esas obras con espíritu, con duende, con una garra que deja entrever el descontrol que sobrevolaba el ambiente. En definitiva, una obra que rezuma vida por todos los surcos. La crítica lo odió… para luego amarlo locamente. Y, de nuevo, la revista que se llama casi como el grupo lo colocó como el octavo mejor disco de todos los tiempos.

10/15 ‘Goats Head Soup’ 1973 Mostrar títulos A ‘My Sharona’

B ‘Wild Horses’

C ‘Angie’

D ‘Un burdo rumor’ Frío, frío ‘My Sharona’, The Knack (1979) ¡Un error galopante! Dale otra vuelta ‘Wild Horses’, The Rolling Stones (1971) ¡Correcto! ‘Angie’, The Rolling Stones (1973) Cuentan las malas lenguas que no das ni una ‘Un burdo rumor’, Javier Krahe (1981)

Aunque funcionó muy bien en su día, este ‘Sopa de cabeza de cabra’ no aguantó tan bien el examen del tiempo. Pero con el primer sencillo que acabas de adivinar (¿verdad?) tuvieron el camino mucho más allanado. No tiene nada de malo, es un gran disco, incluso reivindicativo —las historias tras la aparentemente inocente ‘Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)’ así lo demuestran—, pero simplemente le falta ese swing inesperadamente genial al que tan adictos nos habían hecho. Jagger casi desecha la portada: le dijeron que parecía Katharine Hepburn en ‘La reina de África’. Nadie se habría quejado.

11/15 ‘It’s Only Rock’n’Roll' 1974 Mostrar títulos A ‘The Real Me’

B ‘It’s Only Rock&Roll (but I Like It)’

C ‘Livin’ la vida loca’

D ‘Ride’em On Down’ Realmente esta canción es de The Who ‘The Real Me’, The Who (1973) Había pista en el título, pero ¡tú sí que sabes! ‘It’s Only Rock&Roll (but I Like It)’, The Rolling Stones (1974) ¿Te imaginas un mundo con Ricky Martin de cantante de los Stones? ‘Livin’ la vida loca’, Ricky Martin (1999) ¡Faltan 42 años para que publiquen esta canción! ‘Ride’em On Down’, The Rolling Stones (2016)

Los Rolling Stones van de cara. Solo es rock&roll, pero nos gusta lo que oímos. Ellos se lo guisaron y ellos se lo comieron, es el primer disco que produjeron ellos mismos, cosa que harían siempre desde ese momento. En la receta de ese pastel conceptual que es la discografía de los británicos rara vez se tenía en consideración al guitarrista Mick Taylor, que harto de no ser reconocido en los créditos y de sus incesantes roces con Richards decidió abandonar la banda.

Se abría una suculenta vacante. El sueño húmedo de todo guitarrista que se precie: pertenecer al elenco de dioses del olimpo del rock&roll. Pero estas mieles no estaban a disposición de cualquier mortal. Entre los elegidos para las audiciones se encontraban nombres selectos como Peter Frampton, Eric Clapton, Rory Gallagher o Jeff Beck. Curiosamente no fue ninguno de estos él que se unió a las filas «stonianas». Comenzaba a resonar un nombre, un tal Ronnie Wood.

12/15 ‘Black and Blue’ 1976 Mostrar títulos A ‘Slipping Away’

B ‘Fool to Cry’

C ‘American Woman’

D ‘Rata de dos patas’ Preciosa canción, pero no es la que buscas ‘Slipping Away’, The Rolling Stones (1989) De ‘fool’ nada. ¡Has acertado de pleno! ‘Fool to Cry’, The Rolling Stones (1976) Esta es de los Guess Who ‘American Woman’, The Guess Who (1970) Paquita, tampoco te pongas así, que seguro que ahora acierta ‘Rata de dos patas’, Paquita la del Barrio (2004)

The Rolling Stones publican ‘Black and Blue’ con Ronnie Wood, antiguo amigo de la banda, ya unido a la fiesta. El disco estuvo muy influenciado por la música negra, ¿sus majestades haciendo jazz, reggae o funk? Pues eso… imaginaros su acogida: el crítico Lester Bangs lo calificó como «el último álbum de los Stones que importe». La banda se lanzó a la carretera y a mitad de gira muere el tercer hijo de Keith Richards por problemas respiratorios, pasados poco menos de tres meses desde su nacimiento. Esto separará al guitarrista de sus compañeros temporalmente.

13/15 ‘Some Girls’ 1978 Mostrar títulos A ‘Mala mujer’

B ‘Once In a Lifetime’

C ‘Under the Boardwalk’

D ‘Miss You’ ¿Los Rolling Stones? ¿Madrileños? ‘Mala mujer’, C. Tangana (2017) «Esto suena más a las cabezas parlantes» ‘Once In a Lifetime’, Talking Heads (1980) Hay que remontarse 14 discos para encontrar esta canción ‘Under the Boardwalk’, The Rolling Stones (1965) ¡Exacto! ‘Miss You’, The Rolling Stones (1978)

Pues parece que Lester Bangs se equivocaba. 9 millones de copias vendidas en todo el mundo. Casi nada. Al parecer Mick Jagger se creció ante las críticas, por parte de las nuevas generaciones, de ser un «grupo de dinosaurios» y se marcó un disco nominado a la categoría de mejor álbum en los Premios Grammy de ese año. La clave reside en la mezcla del blues y el rock&roll característicos de la banda con los nuevos y frescos sonidos de la música disco y el punk rock que emergían a finales de los años 70. No olvidemos las controversias por el contenido de las letras del tema homónimo del disco que llevó a varios grupos a protestar entre los que se encontraba la organización PUSH de Jesse Jackson.

14/15 ‘Tattoo You’ 1981 Mostrar títulos A ‘Start Me Up’

B ‘Look What The Cat Dragged In’

C ‘Cat People (Putting Out Fire)’

D ‘Tatuaje’ ¡Esto marcha! ‘Start Me Up’, The Rolling Stones (1981) El gato no trajo la respuesta correcta ‘Look What The Cat Dragged In’, The Rolling Stones (2005) Tienen una canción con él, pero no es esta ‘Cat People (Putting Out Fire)’, David Bowie (1982) ¿Dueto la Piquer y Jagger? ¡Qué bonito es soñar! ‘Tatuaje’, Concha Piquer (1941)

The Rolling Stones volvían a triunfar. ‘Tattoo You’ fue enormemente bien recibido por parte de la crítica, y las ventas fueron extraordinarias. El disco estaba compuesto en su mayoría por descartes de canciones creadas durante la década de los 70. Esto fue así porque se conoce que por la época Mick Jagger y Keith Richards no podían ni verse. Entre otras cosas hubo lío con el título del disco que estaba planeado para ser simplemente ‘Tattoo’. Jagger jura y perjura que no tiene ni idea de como aquel «You» furtivo terminó por imponerse en las portadas, pero Richards no terminó de creérselo. Estaba convencido de que el cantante lo cambió a traición. Sea como fuere estos abuelos del rock habían logrado crear un gran álbum una vez más.

No vamos a mentir, la verdad es que a partir de aquí la cosa va un poco cuesta abajo. Pero tampoco nos pongamos exquisitos que llevan dándonos alegrías durante casi 7 décadas, que se dice rápido.

15/15 ‘Bridges to Babylon’ 1997 Mostrar títulos A ‘SAOKO’

B ‘Fly Away’

C ‘Saint of Me’

D ‘Streets of Love’ TRA, TRA-nquilidad, que a la siguiente aciertas ‘SAOKO’, Rosalía (2022) Gran canción, pero no de los Rolling Stones ‘Fly Away’, Lenny Kravitz (1998) ¡Acierto! ¿Qué tal te has visto? Ponlo en comentarios ‘Saint of Me’, The Rolling Stones (1997) ¡¡¡Ibas tan bien!!! ‘Streets of Love’, The Rolling Stones(2005)

Los noventa, que tan mal sentaron a tantos, acabaron bien para los Stones. Este disco es una pequeña joya oculta. Angelina Jolie protagonizaba el videoclip de ‘Anybody Seen My Baby’, cosa que después harían otras actrices del momento, como Kristen Stewart o ahora Sydney Sweeney. Hay muy buen rock en este álbum, pero también rarezas electrónicas o una tonada isleña estilo Barbados cantada por Keith Richards. Un diamante inesperado, solvente y sorprendente, para celebrar el fin de siglo.