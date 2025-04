Gran Canaria puede ser la puerta de entrada al mundo del anime

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de abril 2025, 22:09 Comenta Compartir

La animación japonesa está en pleno periodo de efervescencia, con una expansión a nivel mundial de enormes dimensiones. El anime es un medio de gran repercusión en Japón, siendo al tiempo un producto de entretenimiento comercial y cultural, lo que ha ocasionado un fenómeno cultural de masas y una forma de arte tecnológico.

A lo largo del año salen unos 400 títulos de anime, entre películas, series, anuncios o videoclips. El anime no tiene nada que ver con la animación tradicional, con una cultura y técnica diferente. Hitoshi Saito, CEO de Ivi Dream, es un japonés, nacido en Gran Canraria, «en el Materno» como puntualiza, que siempre le ha encantado emprender. Posee una escuela de enseñanza japonesa, pero se ha metido de lleno en el mundo del anime, con la intención «de crear una puerta para los artistas canarios hacia Japón».

Para ello ha creado la empresa Ivi Dream Studio SL, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, desde julio del pasado año. Y el ritmo de trabajo ha sido y sigue siendo tremendo, pero se ha encontrado con una dificultad, «la falta de profesionales. Mi ilusión es crear un equipo de animadores canarios, pero la misión está siendo complicada». En la actualidad, en Ivi Dream trabajan tres personas en producción, una directora de animación, la japonesa Mari Hamamoto, una mujer con una gran trayectoria profesional, y dos animadores. «A los animadores los he tenido que traer de la Península, y uno de ellos es de Perú», pero el dato revelador es que para una producción, Ivi Dream contrata a un total de 200 animadores por todo el mundo como freelance, «principalmente acudo al mercado de México, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos, principalmente Nueva York y Los Angeles».

Ivi Dream Studio SL, en menos de un año, ya ha trabajado en 16 proyectos y 12 de ellos ya han visto la luz. Ahora están trabajando a fondo en una película de coproducción entre Perú, España y Japón, y en cinco series de animación japonesa.

Hitoshi Saito es claro al hablar de la animación japonesa. «Existen muchas diferencias entre el anime y la animación convencional. Antiguamente eran similares, pero Japón ha evolucionado de forma única, distanciándose completamente del resto del mundo. Por ejemplo, aún se utiliza el timesheet, una herramienta que ya ha caído en desuso en la animación occidental». El presente y futuro del anime en Europa es tremendo. «Tiene muchísimo futuro. Actualmente, nuestros clientes en Japón están muy satisfechos con nuestros productos, y estamos aumentando nuestra plantilla. Todo esto es gracias a los animadores, directores y personal de producción que están entregando su vida al arte japonés», pero Hitoshi Saito, con sus raíces canarias en sus venas, sigue con la ilusión de que Gran Canaria se convierta en la puerta de entrada a Europa del mundo del anime, y con animadores canarios.

De la llegada de Heidi o Marco hasta nuestros días, el anime ha evolucionado y hoy en día aborda temas de todo tipo.

Ivi Dream trabaja mucho para la empresa japonesa Asurafilm, pero ya en el mundo del anime se están haciendo un pequeño hueco gracias a su profesionalidad. Hitoshi Saito quiere que su empresa se convierta en un centro de producción de animación y busca talento canario, pero las dificultades han sido muchas.

«He contactado con el Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias e incluso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para poder realizar una formación en animación japonesa para buscar futuros profesionales del anime, pero no he tenido suerte, y me he tenido que ir a Barcelona porque allí me han abierto las puertas», afirma. Hitoshi Saito está formando en Barcelona a futuros profesionales en Lidem Animation School. En la actualidad trabaja con siete estudiantes y tres de ellos ya han hecho sus primeros pinitos. «Hay mucho trabajo», recalca este japonés nacido en Gran Canaria que vive conectado 24 horas con el mundo, en constantes proyectos.