Consulte el programa del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

10.00 horas. El sueño del ladrón (The Thief's Dream) (Eduardo Díaz, España, 2023, 70 min.)

17.15 horas. The Asthenic Syndrome (El síndrome asténico) (Kira Muratova, Unión Soviética, 1989, 153 min.)

17.30 horas. El sueño del ladrón (The Thief's Dream) (Eduardo Díaz, España, 2023, 70 min.) Interviene Eduardo Díaz.

17.45 horas. Khers Nist (No Bears) (Jafar Panahi, Irán, 2022, 107 min.)

18.00 horas. The Long Day Closes (El largo día acaba) (Terence Davies, Reino Unido, 1992, 85 min.) Interviene Terence Davies

20.00 horas. My Way Out (Izaskun Arandia, España, 2022, 70 min.) Peter Stephens y Arturo Olea