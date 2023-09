«'Cielos' es un puzzle que debe ir haciendo el espectador»

Un crudo monólogo de tres minutos, a oscuras y cuando el teatro acaba de fundirse a negro, oficia la apertura de 'Cielos', la obra que el próximo fin de semana ocupa las tablas del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Un montaje que ha sido un desafío para Sergio Peris-Mencheta, director de la obra y una de las figuras con más prestigio de la escena teatral actual de estos momentos.

'Cielos' es un montaje oscuro y claustrofóbico. Un texto de Wadji Mouawad, que culmina la tetralogía 'La sangre de las promesas' tras 'Incendios' –cuya adaptación también pasó por el Cuyás–, 'Litoral' y 'Bosques'. Es una obra compleja, según Peris-Mencheta «un puzzle que debe ir haciendo el espectador.

En resumen, 'Cielos' va sobre un grupo de criptógrafos concentrados en un pequeño habitáculo intentado descifrar una serie de códigos con los que intentarán evitar que se produzca un atentado terrorista que tendría violentas conclusiones para la sociedad global.

En esa minúscula caja, ornamentada con elementos visuales, los espectadores se encontrarán con un reparto integrado por Marta Belmonte, Jorge Kent, Álvaro Monje, Pedro Rubio y Javier Tolosa, todos ellos seleccionados en las larguisímas audiciones que dirigió para su composición Peris-Mencheta.

«Hacer esta obra ha sido un desafío tremendo», confiesa al teléfono su director. «'Cielos' conlleva varias dificultades, porque es una obra con muchísima profundidad. Es una tarea muy exigente realizar este montaje pero también estar presente como espectador. Requiere mucha atención», explica el responsable escénico.

Peris-Mencheta se encontró con esta obra en El Grec de Barcelona. En Catalán. «No me enteré de la mitad de la obra pero quedé fascinado con su profundidad. Nunca pensé en que adaptaría un Mouawad al menos hasta que tuviera 86 años por sus dificultades pero Juan Mayorga, desde el Teatro de La Abadía, me pidió que le presentará una propuesta y pensé que esta encajaba a la perfección en su filosofía», indica unos días antes de traerla hasta Las Palmas de Gran Canaria.

Mouawad es un autor que provoca intensas emociones. Cuando 'Incendios' fue representada por Nuria Espert y con Mario Gas en la dirección en enero de 2017 la reacción fue entusiasta por parte del público que, a su vez, en un extraño contraste salió devastado por la potencia emocional del montaje.

Algo parecido espera Peris-Mencheta que suceda este próximo fin de semana. «Es una obra muy intensa, con una poesía muy profunda. No he tocado nada del texto, me he limitado a traducirla, pero es que además nos preocupaba mucho que la gente no la comprendiera. No queríamos ponernos elitistas sino que la entienda todo el mundo. Pasar del teatro a la calle».

En 'Cielos' hay tres minutos iniciales de tensión, que su director significa que descolocan al público hasta que este es capaz de ir anotando la coreografía del relato en su cabeza. Sonidos cruzados de mensajes que atraviesan la red pasan por delante del grupo de criptógrafos. Desatan teorías, indican los caminos a recorrer para encontrar la verdad. Pero intuir el peligro. El dramaturgo libanés no ubica un drama concreto, vomita con rabia en su texto sobre los conflictos bélicos del siglo XX y de los que los actuales son herederos. «Esto tiene una dificultad más a la hora de adaptar el texto a nuestra forma de interpretarlo. Es una obra en la que no hay una sola línea de humor», subraya su director.

Por eso Sergio Peris-Mencheta hizo una criba tan intensa para elegir el reparto. «Hice audiciones, lo primero de todo, porque al hacerla para el Teatro de La Abadía no podía limitarme a nuestra productora Barco Pirata. De los cinco actores solo Javier Tolosa es un pirata. Pero es tan intenso el material de esta obra que tenía que escoger muy bien con quien la iba a realizar. A día de hoy, en este punto de mi trayectoria, ya lo que me parece fundamental es trabajar con buena gente. Que nadie sea susceptible o se tome mal si un compañero le canta una línea en un ensayo», señala.

Sala de referencia

'Cielos' se representa el próximo viernes 29 y el sábado 30 en el Teatro Cuyás, a partir de las 19.30. El recinto escénico de la calle de Viera y Clavijo ya es un punto de referencia habitual en la trayectoria teatral de Sergio Peris-Mencheta, hasta el punto que su próximo trabajo junto a Juan Diego Botto '14.4' se estrenará en el teatro insular.

«Hay muchas cosas que nos hacen viajar siempre a Las Palmas de Gran Canaria a pesar de las dificultades logísticas que eso conlleva para el montaje. Una de ellas es el espectacular trabajo que realiza Gonzalo Ubani, con una programación de referencia que ya tiene a la ciudad como una de las citas ineludibles del panorama nacional. Además siempre te garantiza dos funciones y luego hace que el elenco se sienta como en casa, en largas cenas en las que se habla de teatro», dice.