Armando Ravelo: Entre la identidad y la taquilla

Armando Ravelo afirma que es un tipo tímido y que eso condiciona su pose. Tal vez por ello no hace mucho ruido cuando se le pregunta por los resultados de su película 'Érase una vez en Canarias', estrenada la pasada semana en cines de la cadena Yelmo y que han encontrado la extraordinaria respuesta –para estos tiempos que corren– de 120 espectadores por pase.

'Érase una vez en Canarias' es el segundo largometraje de Ravelo tras 'La piel del volcán'. En él el cineasta isleño se pega de nuevo al territorio para abordar un término clave en la historia de las islas casi desde los tiempos de la Conquista. La migración. De los que huyeron. De los que llegan.

Esa seña de identidad ha tenido buena acogida en taquilla. Una noticia extraordinaria en tiempos de una polarización política que amenaza las miradas diversas. «Me he encontrado con gente que me asegura que la película les ha cambiado. Es una cosa que me ha sorprendido. Gente que tenía ya una mirada centrada en la problemática social de la migración, y con esta cinta no ve solamente esa foto cronificada de los migrantes con la manta de Cruz Roja tirada en el suelo. En esta película lo ven desde la perspectiva del migrante, por qué vienen, que les pasa aquí, desde el punto de vista de una senegalesa que viene a Canarias, cuando la perspectiva desde la que se suele contar es la de la mirada blanca desde aquí», expresa el realizador.

'En 'Érase una vez en Canarias', la joven senegalesa Nola se embarca en una patera rumbo a las islas para tratar de encontrar a su padre. Un canario al que nunca conoció. En ese viaje siente en su piel las vicisitudes de los que arriban a nuestras costas con la esperanza de una luz vital que se vuelve oscura con la realidad.

Acotar el término pertinente a una manifestación artística es un cliché demasiado exprimido. Pero en tiempo en el que en las islas se vuelve a afrontar desde la tensión el fenómeno migratorio, la película de Ravelo propicia un diálogo ineludible. «Es una conversación que no se debe seguir rehuyendo. Una parte de la sociedad isleña ha tratado el tema como si fueran simples número y no personas, vidas que existen detrás de eso. Eso crea cierta sensación de superioridad moral y material que no es real y nos desvincula de lo más humano, que es mirar a los ojos al otro y preguntar cómo está, cómo se siente y qué es lo que necesita», subraya.

Ravelo comenzó a visualizar este viaje hace tiempo y consiguió formar un elenco a la altura de lo que había imaginado. Diarra Douf, Thimbo Samb, Mingo Ruano, Yanely Hernández, Álex García, Kike Pérez y hasta Manolo Vieira, en una de sus últimas apariciones antes de su fallecimiento, participan en una cinta que aspira a conmover a quienes se midan a ella. «Los cines están llenos de películas de superheroes y de terror y que se cuele de pronto en las salas isleñas una propuesta distinta, en la que se habla de una propuesta autocentrada, con una problemática y una crónica social que está conviviendo actualmente con nosotros es muy importante. Como punto de partida para la reflexión comunal», asegura Ravelo.

Son tiempos extraños para la expresión. En cualquiera de sus formatos. Armando Ravelo se ha medido en sus dos últimos proyectos a las heridas de la Conquista, la Guerra Civil y la corrupción contemporánea, en ese tríptico que fue 'La piel del volcán', y ahora lo hace con el fenómeno migratorio en 'Érase una vez en Canarias'. Por su puesto ha recibido su buena dosis de odio por el camino. «Pero eso me motiva más. Porque además estoy seguro de que muchas de las personas que me critican por los temas que trato ni siquiera se han parado a ver la película. No saben desde qué puntos de vista enfoco esas cuestiones», aborda el director canario.

Y es que esas coordenadas continúan en su cine y así seguirán siendo mientras crea que hacen falta muros de contención. «Para mí es importante como creador que vive aquí nutrirme de lo que veo. Y lo que veo ahora mismo es un cambio en la sociedad canaria derivado de cuestiones políticas, sobre todo, que están polarizando mucho los discursos que están cambiando mucho la esencia de lo que ha sido siempre el pueblo canario. Canarias es un sitio que está compuesto de gente que huía, creado en acoger y no preguntar. Y se ha inoculado un virus que viene de fuera que está calando por eso creo que está película quiere volver a la esencia de preocuparnos por la persona que llega», refiere desde su perspectiva.

Ravelo, además de tímido se considera observador, algo que a su modo de ver está entrelazado. «Al final un artista es alguien que se sale de la fila y observa antes de volver a la fila para contar lo que ha visto desde otras perspectivas».

Asegura el cineasta isleño que desde ese punto de partida acaba describiendo los mundos que quiere relatar en sus películas. «En 'Érase una vez en Canarias' retrato mucho el mundo de los que viven en la calle o de las adiciones. Y eso también parte, a lo mejor, de sentarme en Triana y ver lo qué sucede. Cómo pasan, cómo les atiende al gente. Esa va mucho en esa forma de observar que comento», señala.

Pese a esa introspección que asegura que forma parte de su actitud vital, luego hay un proceso de comunicación ineludible para ponerse al frente de un reparto y dirigir una escena. «Una cosa es Armando Ravelo director y la otra en persona. Es lo mismo que sucede en las presentaciones de las películas, prefiero hablar con mil personas que hablar con una. Y creo que tengo esa capacidad de desdoblarme. Porque siento que mi obra no soy yo del todo. Que es una especie de altavoz por el que cuento cosa. Una especie de caña hueca por la que pasan las historias. Porque si fuera yo sería un desaste. Ahí me sublimo, por así decirlo, porque me siento arropado por todo un equipo. Soy muy tribal trabajando, con los jefes de equipo, por ejemplo. O suelo recurrir a los mismos actores, así que me siento como en casa», subraya.

Mientras 'Érase una vez en Canarias' afronta una segunda semana en las salas de las islas Ravelo sigue trabajando en distintos procesos de creación siempre pegados al territorio en el que nació y vive. Una exploración interminable sobre la identidad y sus orígenes que se verá en forma de documental televisivo en los próximos meses y otros proyectos que le llevarán de nuevo a la gran pantalla.