De Amaia a Leire, una lista de éxitos: La trayectoria discográfica de La Oreja de Van Gogh

De Amaia a Leire, una lista de éxitos: La trayectoria discográfica de La Oreja de Van Gogh

Recorremos la carrera musical de la banda donostiarra del hilo de sus discos, desde sus inicios en 1997 hasta su último álbum con Leire Martínez

Izania Ollo

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:28

Comenta

Trenes que se cruzan, veranos que no vuelven y cometas que buscan su cielo. La Oreja de Van Gogh ha tejido en palabras y notas una discografía que narra más de dos décadas sobre los escenarios. Este 14 de octubre que se cumplió un año desde la salida de Leire Martínez del grupo donostiarra. Y un día más tarde se ha confirmado el regreso de Amaia Montero al grupo, la vocalista con la que arrancó el grupo. Repasamos la historia del grupo a través de su discografía.

1998
Portada del disco
Dile al Sol
12 canciones

El álbum debut de la banda donostiarra que los colocó en el panor de mayo de ama musical nacional salió a la venta el 18 de mayo de 1998. Lideró las listas de ventas durante diez semanas, con más de 910.000 copias en todo el mundo. Dos de sus sencillos 'Soñaré' y 'Cuéntame al oído' se colaron en los discman de todos nuestros hogares.

2000
Portada del disco
El Viaje de Copperpot
12 canciones

Durante una sesión en el estudio de grabación del segundo disco vieron la película 'Los Goonies' y se inspiraron en ella para el título de ese CD: 'El viaje de Copperpot'. Se convirtió en el más vendido y terminó de conquistar al público con canciones como 'La playa', en un homenaje al rumor de las olas de la bahía de La Concha, o 'Dicen que dicen'. Éxitos que siguen sonando a día de hoy.

2003
Portada del disco
Lo que te conté mientras te hacías la dormida
15 canciones

Tres años después, el mismo productor del disco anterior, Nigel Walker, se embarcó en un nuevo viaje, pero este a través de los sueños. Precisamente ese es título de la última canción de este CD, 'Historia de un sueño', en el que se narra la historia de una madre fallecida. El álbum arranca con los ritmos de 'Puedes contar conmigo', que recuerda a los discos anteriores y continúa con 'Rosas' o '20 de enero'.

2006
Portada del disco
Guapa
15 canciones

No lo sabíamos, pero estábamos ante el último disco de la 'Reina del pop'. Este fue el último disco de Amaia Montero y marcó un antes y un después en la evolución del grupo. Su publicación coincidió con el décimo aniversario de la creación del grupo donostiarra. Las guitarras eléctricas resuenan fuerte en canciones como 'Muñeca de trapo' o los primeros acordes de 'Vuelve'.

'Muñeca de trapo' fue el primer sencillo y una de sus canciones más emblemáticas. Potente, dinámica y muy recordada.

2008
Portada del disco
A las cinco en el Astoria
12 canciones

El 2 de septiembre de 2008 comenzó la 'Era Leire'. Se recuperó el sonido de sus inicios y se presentó a la nueva vocalista de la banda con la canción 'El último vals'. El título del álbum recuerda a los Cines Astoria, lugar de encuentro popular entre los jóvenes donostiarras.

Con la tierna 'Jueves', inspirada en los atentados del 11 de marzo en Madrid, marcaron el corazón de muchos de sus fans. La canción narra la historia del amor truncado entre dos pasajeros del tren.

2011
Portada del disco
Cometas por el cielo
12 canciones

Ya bajo el sello de la discográfica Sony, el sexto álbum de la banda entró directo al número uno en la lista de ventas en tan solo una semana.

2016
Portada del disco
El planeta imaginario
12 canciones

'El planeta imaginario' era, después de 'Primera fila: La Oreja de Van Gogh', el segundo disco que producía Áureo Baquerino para la banda. Tuvo dos ediciones limitadas, una en vinilo y otra firmada por el grupo.

2020
Portada del disco
Un susurro en la tormenta
11 canciones

En pleno confinamiento por el Covid, la Oreja de Van Gogh lanzaba el último disco. Y meses después, tras cuatro años desde el lanzamiento de 'A las cinco en el Astoria', su vocalista Leire Martínez abandonó el grupo. Desde entonces los rumores sobre la vuelta de Amaia no han hecho más que multiplicarse. Las redes sociales, declaraciones ambiguas de algunos miembros del grupo y gestos de acercamiento entre Amaia y sus antiguos compañeros han alimentado la expectativa de los fans.

2025
Portada del disco
Nueva canción

Tras la salida de Leire Martínez, el grupo acaba de anunciar la vuelta de Amaia como vocalista y la salida del guitarrista Pablo Benegas, que se toma una temporada de respiro. Han aprovechado también para presentar su nuevo tema.

