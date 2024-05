Quién es quién en el caso del asesinato que conmocionó a León

El informe forense durante el juicio describe a Montserrat como «dominante, dogmática, con tendencia a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo». En el juicio declaró no estar arrepentida del crimen que reconoció haber cometido.

Al frente de los servicios centrales de la biblioteca de la presión –técnicamente con su progenitora a sus órdenes–, en septiembre de 2023 solicitó un permiso que le fue denegado. El informe forense de los funcionarios de Justicia la describe como «muy inteligente, con un elevado concepto de sí misma». El psiquiatra aportado por su defensa destacó una «dependencia no normal de su madre».

Nacida en 1973, la amiga de Triana era Policía Local en León cuando sucedieron los hechos. Treinta horas después del asesinato, Gago acudió a la Policía Nacional para entregar el arma que atestiguó haber encontrado en su coche. En un primer momento, la inspectora Elena Sánchez, al frente de la investigación, dejó a Raquel en libertad al no encontrar indicios de su participación en el crimen, pero luego fue juzgada y condenada a cinco años de cárcel, pero en revisiones siguientes, el TSJ elevó el delito a cómplice y la pena a 12 y el Supremo la incrementó a 14. Pidió cumplir condena en Madrid para alejarse de la que había sido su amiga y a la que acusa de haberle destrozado la vida. En prisión obtuvo la calificación ‘segundo 100’, reservada al comportamiento óptimo. En 2023 obtuvo el tercer grado, que le obligaba primero a dormir en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid y después ya en su domicilio, en este caso el de su hermano en el sur de Madrid. Informe forense: «Persona fría que controla sus emociones y que quiso retrasar la realidad de forma consciente».

Nacido en 1953 y fallecido por covid en 2020, Pablo Antonio Martínez era el comisario jefe de Astorga cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Mi mujer y mi hija no me hacían ni puñetero caso», llegó a describir Martínez sobre la relación con Montserrat y Triana. Estaba al tanto de las dificultades de su hija para encontrar un empleo estable y llegó a aconsejarle abandonar León en busca de futuro profesional en otros sitios, luego de conocer las quejas de su mujer y de su hija sobre las supuestas zancadillas que le ponían en León para desarrollarse profesionalmente. Por lo que confesó experiencias cercanas relacionadas con el suicidio, llegó a estar preocupado por si su hija tomaba una trágica decisión, pero le sorprendió que el día del crimen su hija le llamara para decirle que estaba detenida.

Nacido en 1946, el policía nacional jubilado y su mujer cruzaron la pasarela sobre el Bernesga en el momento en que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Nos llamó la atención cómo iba vestida [Isabel Carrasco], como para una fiesta. Mi mujer dijo que le sonaba de verla en la tele, por eso no nos chocó que otra mujer le siguiera de cerca. Será la escolta, pensamos». Pero enseguida oyeron los disparos y vieron a la mujer rubia caer. Inmediatamente se repartió los papeles con Elena Morandeira, quien telefoneó al 112 mientras él iniciaba una labor de seguimiento y vigilancia de la mujer a la que habían visto tirotear a la presidenta de la Diputación de León. Esa práctica policial no le era ajena, la había desarrollado durante años en su destino como agente en Benidorm. La persecución a distancia de la sospechosa, la descripción que hizo de ella y de su vestimenta, su testimonio en el que negaba que la presunta asesina arrojara el arma al río, fueron decisivas para la resolución del caso. «Podían haber salido impunes si no llega a ser por él», indicó Emilio Fernández, fiscal jefe de León.